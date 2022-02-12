Де Хеа: «Я думаю, что кто-то наложил на „Манчестер Юнайтед“ проклятие»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался о неудачах клуба в последних сезонах.
Я думаю, что кто-то наложил на нас проклятие или что-то в этом роде. Правда в том, что я не знаю, что происходит, действительно не знаю.
Люди часто спрашивают нас об этом, и мы говорим об этом как товарищи по команде. Мы просто отвечаем им: «Мы не знаем, что происходит».
Мы должны были бороться за большее количество трофеев, большие титулы, но я просто не понимаю, почему мы не играем так, как должны.
Сэр Алекс поднял МЮ из средненького клуба до лучшего клуба мира. На протяжении многих лет МЮ был одним из лучших в мире и Англии и с тем же успехом параллельно росли доходы клуба, делая МЮ одним из богатых клубов.
И вот сэр Алекс ушёл на пенсию и что мы видим? Результаты пошли на убыль, МЮ опять превратился... в середняка это уж слишком будет, скажем так борцом за попадание в еврокубки, преимущественно за ЛЕ, реже за ЛЧ. А что делать с доходами? Вот тут то в последнее время беда, в погоней за деньгами от рекламы боссы МЮ положили на алтарь результаты. Роналду брали как раз по этому фактору, а вдруг ещё повезёт и с результатами, не срослось.
В 90-е когда я стал болеть Канчельскиса, Кантону, потом как начали показывать по телевизору я влюбился в эту команду, бесшабашного футбола. Любимая связка была Энди Коул-Дуайт Йорк. Ну а финал с Баварией... тут не рассказывать, а видеть надо.
А сейчас это совсем другая команда, где парень с серьгой в ухе стоит перед зеркалом и любуется собой, а все стоят и восхищаются им. А не угодных приме выживают из клуба.
Сэр Алекс поднял МЮ из средненького клуба до лучшего клуба мира. На протяжении многих лет МЮ был одним из лучших в мире и Англии и с тем же успехом параллельно росли доходы клуба, делая МЮ одним из богатых клубов.
И вот сэр Алекс ушёл на пенсию и что мы видим? Результаты пошли на убыль, МЮ опять превратился... в середняка это уж слишком будет, скажем так борцом за попадание в еврокубки, преимущественно за ЛЕ, реже за ЛЧ. А что делать с доходами? Вот тут то в последнее время беда, в погоней за деньгами от рекламы боссы МЮ положили на алтарь результаты. Роналду брали как раз по этому фактору, а вдруг ещё повезёт и с результатами, не срослось.
В 90-е когда я стал болеть Канчельскиса, Кантону, потом как начали показывать по телевизору я влюбился в эту команду, бесшабашного футбола. Любимая связка была Энди Коул-Дуайт Йорк. Ну а финал с Баварией... тут не рассказывать, а видеть надо.
А сейчас это совсем другая команда, где парень с серьгой в ухе стоит перед зеркалом и любуется собой, а все стоят и восхищаются им. А не угодных приме выживают из клуба.
Да и Рангник не хороший человек. Достаточно взглянуть на плод его работы в Локомотиве,как итог развалена команда.
С другой стороны согласен с тобой на поле играют футболисты,а не тренера. Но здесь надо понимать в МЮ футболисты более высокого класса,чем в других командах. Поэтому в данном случае определенно тренер виноват
Да и Рангник не хороший человек. Достаточно взглянуть на плод его работы в Локомотиве,как итог развалена команда.
С другой стороны согласен с тобой на поле играют футболисты,а не тренера. Но здесь надо понимать в МЮ футболисты более высокого класса,чем в других командах. Поэтому в данном случае определенно тренер виноват