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Де Хеа: «Я думаю, что кто-то наложил на „Манчестер Юнайтед“ проклятие»

сегодня, 09:38

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался о неудачах клуба в последних сезонах.

Я думаю, что кто-то наложил на нас проклятие или что-то в этом роде. Правда в том, что я не знаю, что происходит, действительно не знаю.

Люди часто спрашивают нас об этом, и мы говорим об этом как товарищи по команде. Мы просто отвечаем им: «Мы не знаем, что происходит».

Мы должны были бороться за большее количество трофеев, большие титулы, но я просто не понимаю, почему мы не играем так, как должны.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 14:05
Вудворд наложил проклятье, вот кто. Никакой стратегии спортивного развития, ужаснейшие кадровые решения. Тренерами становятся непонятно кто, а их и держат по 3 сезона. После САФ ни одного топ-тренера в МЮ не было
Меньше надо Рангников ставить еще.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 13:48
МЮ как ворона,бросается на все блестящее и неважно за какие деньги,а вот ,что дальше будет никто не задумывается,тренеров как перчатки меняют
kella
kella
сегодня в 13:46
Де Хеа: «Я думаю, что кто-то наложил на „Манчестер Юнайтед“.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 13:41
И накладено и положено. Тренер нужен мотиаватор
kasyak7
kasyak7 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:43
Футболистов никто и не спрашивает,кого они хотят видеть тренером. Поставили перед фактом вот и все дела. А в процессе работы сами футболисты видят человека,что он за фрукт ,что из себя представляет.
Да и Рангник не хороший человек. Достаточно взглянуть на плод его работы в Локомотиве,как итог развалена команда.
С другой стороны согласен с тобой на поле играют футболисты,а не тренера. Но здесь надо понимать в МЮ футболисты более высокого класса,чем в других командах. Поэтому в данном случае определенно тренер виноват
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:48
Чтобы начать снимать "проклятье", надо избавиться от Роналду и поставить нормального тренера для начала. Того же Почеттино, например.
Elliada
Elliada ответ kasyak7 (раскрыть)
сегодня в 11:37
Что ж футболисты сразу не были против, когда его подписывали? Они ведь знали, что он за тренер.

Удобно, когда после неудач можно свалить всё на тренера
ОПС
ОПС
сегодня в 11:30
Играть надо, а не искать причины сказочные.
galem72
galem72 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 11:27
Блин, а Глазеры-то тут причём? ))
galem72
galem72
сегодня в 11:25
Никакого проклятия там нет!
Это следствие многолетнего п***ца в управлении клубом, кошмарной стоимости трансферов, самих этих трансферов и полного отсутствия вектора развития клуба. Ну и ко всем прочему, забили последний гвоздь в крышку, записав себе летом супертоксичного португальского нарцисса.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:20
Наверное вам всем пора переходить в мини футбол, может футзал это ваше!?
kasyak7
kasyak7 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:13
Иногда если тренер не нашел подхода к футболистам,они его сольют к гадалке не ходи. Здесь аналогичная ситуация.
kasyak7
kasyak7 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:05
Вот вот в Локо все также начиналось.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:59
Во всем виноват Роналду
firewing
firewing
сегодня в 10:59
Никакого проклятья - просто эпоха доминирования закончилась и всё, да и конкуренты стали богаче и сильнее - Сити, Челси, Ливерпуль, естественный процесс. Похожая ситуация из грандов с Миланом и Арсеналом.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 10:51
Попробуйте сжечь чучело Роналду
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:50
Имя им − Глейзеры.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:44
Руководство клуба наложило и наложало конкретно !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:40
Большого Сэра им не хватает и яиц в трусах
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:35
Всё намного проще.
Сэр Алекс поднял МЮ из средненького клуба до лучшего клуба мира. На протяжении многих лет МЮ был одним из лучших в мире и Англии и с тем же успехом параллельно росли доходы клуба, делая МЮ одним из богатых клубов.
И вот сэр Алекс ушёл на пенсию и что мы видим? Результаты пошли на убыль, МЮ опять превратился... в середняка это уж слишком будет, скажем так борцом за попадание в еврокубки, преимущественно за ЛЕ, реже за ЛЧ. А что делать с доходами? Вот тут то в последнее время беда, в погоней за деньгами от рекламы боссы МЮ положили на алтарь результаты. Роналду брали как раз по этому фактору, а вдруг ещё повезёт и с результатами, не срослось.
В 90-е когда я стал болеть Канчельскиса, Кантону, потом как начали показывать по телевизору я влюбился в эту команду, бесшабашного футбола. Любимая связка была Энди Коул-Дуайт Йорк. Ну а финал с Баварией... тут не рассказывать, а видеть надо.
А сейчас это совсем другая команда, где парень с серьгой в ухе стоит перед зеркалом и любуется собой, а все стоят и восхищаются им. А не угодных приме выживают из клуба.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Crash bandicut (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 10:21
А Карлан бы пришёл, все бы давно определились, что ему не с кем играть, ведь именно это мы читаем постоянно в комментариях)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Crash bandicut (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 10:20
Да Санчо это изначально развод был. Он - второй Депай, на поле только свои ноги видит. Политика Вудворда, покупать её нужных игроков, а блестящих.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:58
И даже Роналду не спасает.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:54
Зачем искать объективные причины, когда можно просто сослаться на проклятье.
Elliada
Elliada ответ kasyak7 (раскрыть)
сегодня в 09:53
Рангник всего несколько месяцев в МЮ. И учитывая, что был двухнедельный перерыв и переносы матчей, он руководит всего ничего. И статистика у него лучше, чем у Сульшера. Или по твоему он виноват, что Роналду не забил пенальти и МЮ вылетел из Кубка Англии?
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 09:52, ред.
Да потому что нужен авторитетный, толковый тренер, а не руководитель проектов, а также делать ставку на перспективных ребят, а не на громкие имена
Elliada
Elliada
сегодня в 09:49
Гвардиола вас проклял, подослав португальский балласт.

В прошлом сезоне МЮ выдал хороший результат - четвертьфинал Кубка Англии, полуфинал Кубка Английской Лиги, финал Лиги Европы, 2-ое место в АПЛ.

В этом сезоне МЮ мог стать угрозой для Сити. Но Роналду сделал свое дело. Вылет из Кубков, 6-ое место и, скорее всего, вылет из 1/8 ЛЧ.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 09:48
И этот проклятие наложил Рангник
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