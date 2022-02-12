Де Хеа: «Я думаю, что кто-то наложил на „Манчестер Юнайтед“ проклятие»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» высказался о неудачах клуба в последних сезонах.

Я думаю, что кто-то наложил на нас проклятие или что-то в этом роде. Правда в том, что я не знаю, что происходит, действительно не знаю.

Люди часто спрашивают нас об этом, и мы говорим об этом как товарищи по команде. Мы просто отвечаем им: «Мы не знаем, что происходит».

Мы должны были бороться за большее количество трофеев, большие титулы, но я просто не понимаю, почему мы не играем так, как должны.