Р. Сигурдссон: «Еременко был лучшим игроком РПЛ, просто фантастическим»

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» , поделился мнением о составе ростовской команды при Валерии Карпине, отдельно отметив .

В «Ростове» я стал первым за долгие годы капитаном, не говорившим по-русски? Для меня большая честь, что именно меня выбрали капитаном. Я очень доволен временем, проведенным в «Ростове». К сожалению, там очень часто менялись игроки. Думаю, именно из-за частых трансферов я стал капитаном. Ушли Гацкан, Калачев, Паршивлюк, я стал одним из старожилов, всегда играл и думаю, поэтому получил повязку.