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Р. Сигурдссон: «Еременко был лучшим игроком РПЛ, просто фантастическим»

вчера, 22:59

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон, поделился мнением о составе ростовской команды при Валерии Карпине, отдельно отметив Романа Еременко.

В «Ростове» я стал первым за долгие годы капитаном, не говорившим по-русски? Для меня большая честь, что именно меня выбрали капитаном. Я очень доволен временем, проведенным в «Ростове». К сожалению, там очень часто менялись игроки. Думаю, именно из-за частых трансферов я стал капитаном. Ушли Гацкан, Калачев, Паршивлюк, я стал одним из старожилов, всегда играл и думаю, поэтому получил повязку.

У нас был один из лучших составов в РПЛ. Роман Еременко был лучшим футболистом чемпионата, просто фантастическим. Если у него был хороший день, можно было не беспокоиться об исходе игры. Норманн и Попов тоже играли важную роль, середина поля была на высоте.

Летом прошлого года сообщалось, что Ерёменко собирается возобновить карьеру.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:30
Сигурдссон всех "спалил"...
Сейчас Попова и Норманна проверками замучают...
kasyak7
kasyak7
вчера в 23:09
Нюхач Ерема конечно был фантастическим, особенно после дорожки
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:09
Это твое мнение
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:07
У Ерёмы были годы когда он особо блистал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:01
Мне коксонюх тоже нравился!
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