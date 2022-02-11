Р. Сигурдссон: «Еременко был лучшим игроком РПЛ, просто фантастическим»

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон, поделился мнением о составе ростовской команды при Валерии Карпине, отдельно отметив Романа Еременко.
В «Ростове» я стал первым за долгие годы капитаном, не говорившим по-русски? Для меня большая честь, что именно меня выбрали капитаном. Я очень доволен временем, проведенным в «Ростове». К сожалению, там очень часто менялись игроки. Думаю, именно из-за частых трансферов я стал капитаном. Ушли Гацкан, Калачев, Паршивлюк, я стал одним из старожилов, всегда играл и думаю, поэтому получил повязку.
У нас был один из лучших составов в РПЛ. Роман Еременко был лучшим футболистом чемпионата, просто фантастическим. Если у него был хороший день, можно было не беспокоиться об исходе игры. Норманн и Попов тоже играли важную роль, середина поля была на высоте.
Летом прошлого года сообщалось, что Ерёменко собирается возобновить карьеру.
Сейчас Попова и Норманна проверками замучают...
Сейчас Попова и Норманна проверками замучают...