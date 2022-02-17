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Мбаппе, Салах и Куртуа — в команде недели Лиги чемпионов

вчера, 15:37

Официальный твиттер УЕФА опубликовал команду по итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые прошли на этой неделе. В команду недели попадают те, кто набрал больше очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов УЕФА от PlayStation.

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»).

Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Маркиньос (ПСЖ), Вирджил ван Дейк, Энрю Робертсон (оба — «Ливерпуль»).

Полузащитники: Бернарду Силва, Рияд Марез, Фил Фоден (все — «Манчестер Сити»).

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

Мбаппе, Салах и Куртуа — в команде недели Лиги чемпионов

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Jake Fallop (раскрыть)
сегодня в 02:18
то есть в воскресение он с Нантом играть не будет?
Jake Fallop
Jake Fallop ответ амурец (раскрыть)
вчера в 22:55
Балласт на следующей неделе играет.
амурец
амурец
вчера в 17:53
Куртка просто был супер тащил все что летело, но вот пропустил от другого супер, странно что ещё масяфантики не вощмущкются что их любимый балласт не включили сюда
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:36
Странно, что карлика не включили в этот список, видно совесть пока ещё есть.
Сварожич
Сварожич
вчера в 16:21
Все достойны этой сборной
МAGNUM
МAGNUM
вчера в 15:56
А где пешеход? Впрочем и так ясно,отдыхает.2 гола все таки забивает.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:51
Куртуа красавчик... правильно выбрали воротничка
Bensurr
Bensurr
вчера в 15:50
Можно было из Зальцбурга кого-то включить вон вчера сотворили сенсацию.
Bensurr
Bensurr
вчера в 15:49
Кроме гола Салах вчера ни чем не запомнился,не понимаю что он тут делает?
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:39
Сборная мечты!
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