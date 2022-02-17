Мбаппе, Салах и Куртуа — в команде недели Лиги чемпионов

Официальный твиттер УЕФА опубликовал команду по итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые прошли на этой неделе. В команду недели попадают те, кто набрал больше очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов УЕФА от PlayStation.
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»).
Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Маркиньос (ПСЖ), Вирджил ван Дейк, Энрю Робертсон (оба — «Ливерпуль»).
Полузащитники: Бернарду Силва, Рияд Марез, Фил Фоден (все — «Манчестер Сити»).
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).