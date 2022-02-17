Мбаппе, Салах и Куртуа — в команде недели Лиги чемпионов

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вчера, 15:37

Официальный твиттер УЕФА опубликовал команду по итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые прошли на этой неделе. В команду недели попадают те, кто набрал больше очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов УЕФА от PlayStation.

Вратарь: («Реал»).

Защитники: («Манчестер Сити»), ( ПСЖ ), , (оба — «Ливерпуль»).

Полузащитники: , , (все — «Манчестер Сити»).