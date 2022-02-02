«Штрафбат» РПЛ после первой части сезона. Мамаев, Ларссон, Кварацхелия и вице-чемпион мира

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02 февраля 2022, 22:04

Многим нужно исправить ошибки 2021-го.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

А где же Максименко? В «Спартаке-2». Тот случай, когда Кавазашвили прав – вряд ли Селихов уступит тезке место в основе, а с лавки «красно-белых» виртуальный штрафной батальон лиги не покинуть. У Песьякова больше шансов на игру с первых минут за «Ростов». Опытному голкиперу нужно собраться после осеннего отрезка, когда вступал в игру часто, но в трети случаев неудачно.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Тот же ответ по отсутствию Рассказова, что и по Максименко. Мозес и Хлусевич вряд ли допустят Николая замолить футбольные грехи на правом фланге. А вот Марио может и должен весной играть намного лучше. В первой части сезона его футбол оценили только статистические алгоритмы – набивал «мусорную» статистику. По последним пасам Марио наравне с Заболотным, и это не комплимент. В обороне дрался, но по стандартам Фернандеса был плох в атаке – 0 голов, 0 ассистов.

Деян Ловрен («Зенит»)

Как для защитника, который считает себя ровней Серхио Рамосу, осеннюю часть сезона Деян провалил. С его самомнением надо играть лучше, чем Ракицкий и Адамов вместе. А даже Чистяков, хотя Дмитрий раньше звёзд с неба не хватал, был уместнее в качестве «чистильщика», чем хорват, чья форма далеко не оптимальная. Вице-чемпион мира Ловрен претендует вместе с голкиперами на звание «слабого звена» в составе Семака.

Филип Уремович («Рубин»)

Бегич, который скоро сможет получить российский паспорт, провел в «Крыльях Советов» первую часть сезона сильнее, чем Уремович в основе «Рубина». Хорват сыграл в РПЛ один сильный матч из шестнадцати. Не удивительно, что Дюпин пережил 113 ударов в створ – единственный голкипер, которому пришлось проверять свою реакцию чаще, чем в сотне случаев. Уремовичу скоро двадцать пять лет, пора взрослеть, иначе в топ-5 не позовут, хотя данные для роста имеются.

Лукас Айртон («Спартак»)

В обороне бразилец сам не свой. Непонятно, чего хочет от «Спартака»? Если заработать путевку в топ-5 через матчи в еврокубках, то надо играть с большей концентрацией. А если Айртон понимает, что сейчас малого кого интересует и решил дышать ради зарплаты в РПЛ , но не прогрессировать – ему же хуже. Лукас должен заиграть у Ваноли лучше, чем у Витории. А если нет, то Леон Классен на низком старте – у «Спартака» появился дублер для левого латераля, и это не «дедушка Ленин» – Ещенко завершил карьеру.

Полузащитники

Алексей Ионов («Краснодар»)

Ионов потерялся на фоне напарников по составу «горожан», Кабелла, Классон, Сперцян, Крыховяк и Кордоба атаковали лучше. Карпин доверился Алексею в решающем матче сборной, хотя то болотное выступление не относится к теме разговора. Зато РПЛ имеет значение. Ганчаренко в 12 матчах выпускал Ионова с первых минут, а получил 1 гол, 2 ассиста и немало поединков, когда Алексей был сам не свой.

Павел Мамаев («Химки»)

Мамаев времен ЦСКА был крутым игроком, но ему не повезло с братом друга – младший Кокорин сильно неправ в знаменитой истории, его дерзость повлияла на судьбу всех дебоширов. Не повезло с первой женой. И сам виноват во многом. Мамаеву пора поработать над собой, как его бывшей супруге. Дяде уже 33 года, а в осенней части сезона провел на поле 371 минуту. Может, в «Химках» к нему найдут правильный подход? Судя по скандалу в «Шереметьево», Павел пока не стал мудрее.

Жирано Керк («Локомотив»)

Антону Миранчуку мешали травмы, а Керку создавали условия, но не получили отдачу от голландца, которому доверяли место в основе. Два гола и два ассиста есть в послужном списке, но сыграл Керк неважно. Пока Камано зимой пытались отдать в другой клуб – не получилось пройти медицинское обследование, Керк готовился к весенней части сезона с командой. И пока он в штрафном батальоне, ведь видно, что класс имеется, а приносить реальную пользу «Локомотиву» не получается.

Хвича Кварацхелия («Рубин»)

Надо было прощаться с грузинским футболистом, пока давали хорошие деньги. Классика для клуба РПЛ – затянуть с расставанием, а потом получить проблему. Кварацхелия, окажись в клубе с высокой конкуренцией прошлым летом, мог пересмотреть собственное отношение к футболу, что уже произошло с Миранчуком в Бергамо. Хвича остался в РПЛ и вместо красивых действий на постоянной основе представил серию невнятных матчей, после которых в «Милан» не позовут.

Нападающие

Джордан Ларссон («Спартак»)

Понсе уехал в Испанию, Чалов – в Швейцарию, даже Мелкадзе отправился в «Сочи» в поисках голов, которые Деспотович попробует найти в Туле. Ларссон остался в Москве, где растет его сын Джейсон. Швед вычеркнул первую часть сезона, хотя надо отметить одну загогулинку из статистики. Нападающий создавал моменты, но толку от них не было. Ларссон точно умеет играть в качественный футбол, но в РПЛ сменил режим тигра на режим сурка в зимней спячке. Но пришел Ваноли, и у Ларссона появился новый, уже последний в «Спартаке» шанс.

Иван Игнатьев («Крылья Советов»)

В представлении новичка самарцы использовали голы Игнатьева в составе «Краснодара» — казанские времена не добавили Ивану подвигов, и обыграли слова песни Оксимирона «Кто убил Марка?». «Знаешь чувство, будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловат»... Игнатьев ходит кругами в футболе, а если проявит неуважение к дисциплине в «Крыльях Советов», то о таком футболисте можно будет забыть. Пора возвращаться с голами, в бывшем боксере есть задатки для настоящего снайпера.