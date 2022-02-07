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Садио Мане и Эдуар Менди в команде мечты. 11 величайших сенегальцев в истории футбола

вчера, 20:51
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Мане Садио
Мане Садио
Нападающий
Кулибали Калиду
Кулибали Калиду
Защитник
Менди Эдуар
Менди Эдуар
Вратарь
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Чемпионы Африки и их заслуженные соотечественники.

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций, и это повод для «Соккер.ру» собрать лучших «Львов Теранги» за всю историю.

Вратарь

Эдуар Менди (в сборной Сенегала с 2018-го)

Еще пару лет назад место в воротах занял бы Тони Сильва, многолетний бессменный страж последнего рубежа «Львов Теранги», чья клубная карьера прошла преимущественно во Франции, где родился Эдуар Менди — новый герой в перчатках. Своими успехами с «Челси», высокими индивидуальными наградами и участием в исторической победе на Кубке Африки Менди не оставляет шансов: нет никаких сомнений, что это величайший вратарь Сенегала всех времен.

Защитники

Ламин Диатта (игрок сборной Сенегала 2000-2008)

Лучшие годы клубной карьеры Ламина прошли во Франции, где он так круто играл за «Ренн», что получил приглашение из чемпионского «Лиона», с которым дважды выиграл Лигу 1. Со сборной Сенегала Диатта добирался до четвертьфинала ЧМ-2002 и принял участие в четырех розыгрышах Кубка африканских наций, был близок к титулу в 2002-м, когда «Львы Теранги» проиграли финал Камеруну в серии пенальти.

Калиду Кулибали (в сборной Сенегала с 2015-го)

Еще один уроженец Франции, выбравший для международной карьеры команду исторической родины, на данный момент провел за сборную Сенегала больше 50 матчей, а на триумфальном Кубке Африки именно Калиду был официальным вожаком прайда «Львов Теранги» с капитанской повязкой на плече. На клубном уровне Кулибали играл за «Мец», «Генк» и «Наполи», где стал по-настоящему звездным защитником.

Роджер Менди (игрок сборной Сенегала 1979-1995)

На протяжении 16 лет вызывался в сборную Сенегала, а пик карьеры защитника пришелся на начало 90-х, когда он дошел с «Монако» до финала Кубка обладателей Кубков. На КАН-1986 Сенегал обыграл в группе будущих чемпионов египтян и Мозамбик, но остался за бортом плей-офф по дополнительным показателям. Это не помешало Роджеру Менди войти в символическую команду турнира на позиции центрального защитника.

Алиу Сиссе (игрок сборной Сенегала 1999-2005)

Не только тренер золотой сенегальской дружины, но и важный игрок сборной в прошлом: Алиу Сиссе носил капитанскую повязку на памятных ЧМ-2002 и КАН-2002. Обращает на себя внимание и клубная карьера Сиссе: поиграл за ПСЖ во Франции, а потом перебрался в АПЛ, где защищал цвета «Портсмута» и «Бирмингема».

Полузащитники

Идрисса Гейе (в сборной Сенегала с 2011-го)

32-летний полузащитник, поигравший за «Лилль», «Астон Виллу» и «Эвертон», а ныне выступающий с россыпью звезд в ПСЖ, принял участие в шести матчах триумфального Кубка Африки 2021. Кроме того, Гейе — один из важнейших гвардейцев в истории сборной Сенегала: на счету Идрисса 91 матч, больше только у Анри Камара (99). Имеет шансы стать первым футболистом с сотней матчей за «Львов Теранги».

Шейху Куяте (в сборной Сенегала с 2012-го)

Еще один заметный футболист в команде Алиу Сиссе в 2022 году отметит десятилетнюю годовщину выступлений за сборную Сенегала. Титул чемпиона Африки — главный в его карьере, до этого Куяте выигрывал трофеи в Бельгии, а с 2014 года полузащитник играет за английские клубы: провел полторы сотни матчей за «Вест Хэм», а сейчас бьется за «Кристал Пэлас».

Папа Буба Диоп (игрок сборной Сенегала 2001-2008)

Весь мир узнал о Диопе, когда он забил победный гол в ворота действующих чемпионов мира французов в матче открытия ЧМ-2002. Для сенегальцев тот мундиаль был дебютным, и они добрались до четвертьфинала, повторив лучший результат в истории африканских сборных. Полузащитник по прозвищу «Шкаф» поиграл в АПЛ и даже выиграл Кубок Англии с «Портсмутом». Два года назад большого футболиста не стало: знаменитый сенегалец ушел из жизни в 42 года после продолжительной болезни.

Нападающие

Эль-Хаджи Диуф (игрок сборной Сенегала 2000-2008)

Уроженец Дакара начал профессиональную карьеру во Франции, где играл за «Сошо», «Ренн» и «Ланс», а после мундиаля в Японии и Южной Корее внимание на техничного вингера обратил «Ливерпуль». Звездой «Энфилда» Эль-Хадж не стал, но в Англии остался надолго: играл за «Болтон», «Сандерленд» и «Блэкберн». В общей сложности провел девять сезонов в АПЛ. Диуф попал в символические сборные ЧМ-2002 и КАН-2002, а в 2001-м и 2002-м признавался футболистом года в Африке — первый сенегалец, кому это удалось.

Садио Мане (в сборной Сенегала с 2012-го)

Вторым сенегальцем, получившим приз лучшего игрока Африки, стал Садио Мане, и в этом году лидер «Львов Теранги» сделал заявку на еще одну победу. Мане — победитель Кубка африканских наций и лучший игрок турнира. А еще по ходу КАН-2021 Садио сравнялся по голам за сборную с Анри Камара, который удерживал лидерство в списке бомбардиров на протяжении полутора десятилетий. У обоих теперь по 29 забитых мячей.

Анри Камара (игрок сборной Сенегала 1999-2008)

У Анри Камара пестрая клубная карьера: сменил два десятка команд в Европе, поиграл во Франции, Швейцарии, Англии, Шотландии и Греции. Камара — легенда сборной Сенегала, сыграл больше всех матчей (99) и забил больше всех голов (29, теперь наравне с Мане). Анри сыграл на пяти Кубках африканских наций, а самый важный свой матч за сборную провел на ЧМ-2002: дубль Камара в ворота Швеции в 1/8 финала вывел «Львов Теранги» в четвертьфинал.

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Все комментарии
stlouis
stlouis ответ Andryha84 (раскрыть)
сегодня в 09:34
поправили
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 01:51
Мог ли Менди ещё 3 года назад играя за Ренн представить что его ждёт ближпйшие пару лет
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 01:50
Камара не мог Швеции забить в 2022 а вот в 2002 мог
Andryha84
Andryha84
сегодня в 01:47
Вы уж извините, но про ЧМ 2022 мы пока не можем ничего знать. ". Анри сыграл на пяти Кубках африканских наций, а самый важный свой матч за сборную провел на ЧМ-2022
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1302281/mane-sadio-senegal 08.02.2022"
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:53
У сборной Сенегала сейчас выросло золотое поколение. Практически на каждой позиции есть топ игрок. Такому мощному набору исполнителей позавидовали бы даже многие европейские сборные а на африканском континенте тем более им нет равных. И тренер хороший, свой, которому доверяют и он оправдывает это доверие результатами. Алиу Сиссе работает со сборной с 2015 года и добился значительного прогресса за это время. Думаю что на ЧМ в Катаре Сенегал сможет пошуметь и повторить свое лучшее достижение или даже перебить его.
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:28
Менди прям за 2 года из грязи в князи.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:17
Мои поздравления! Это их история!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:09
Мне Кулибали нравится,классный футболист!
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