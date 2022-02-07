Садио Мане и Эдуар Менди в команде мечты. 11 величайших сенегальцев в истории футбола

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вчера, 20:51

Чемпионы Африки и их заслуженные соотечественники.

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций, и это повод для «Соккер.ру» собрать лучших «Львов Теранги» за всю историю.

Вратарь

Эдуар Менди (в сборной Сенегала с 2018-го)

Еще пару лет назад место в воротах занял бы Тони Сильва, многолетний бессменный страж последнего рубежа «Львов Теранги», чья клубная карьера прошла преимущественно во Франции, где родился Эдуар Менди — новый герой в перчатках. Своими успехами с «Челси», высокими индивидуальными наградами и участием в исторической победе на Кубке Африки Менди не оставляет шансов: нет никаких сомнений, что это величайший вратарь Сенегала всех времен.

Edouard Mendy is awarded Best Goalkeeper at #AFCON2021 🧤 pic.twitter.com/juYChXQGPZ — GOAL (@goal) February 6, 2022

Защитники

Ламин Диатта (игрок сборной Сенегала 2000-2008)

Лучшие годы клубной карьеры Ламина прошли во Франции, где он так круто играл за «Ренн», что получил приглашение из чемпионского «Лиона», с которым дважды выиграл Лигу 1. Со сборной Сенегала Диатта добирался до четвертьфинала ЧМ -2002 и принял участие в четырех розыгрышах Кубка африканских наций, был близок к титулу в 2002-м, когда «Львы Теранги» проиграли финал Камеруну в серии пенальти.

Калиду Кулибали (в сборной Сенегала с 2015-го)

Еще один уроженец Франции, выбравший для международной карьеры команду исторической родины, на данный момент провел за сборную Сенегала больше 50 матчей, а на триумфальном Кубке Африки именно Калиду был официальным вожаком прайда «Львов Теранги» с капитанской повязкой на плече. На клубном уровне Кулибали играл за «Мец», «Генк» и «Наполи», где стал по-настоящему звездным защитником.

Роджер Менди (игрок сборной Сенегала 1979-1995)

На протяжении 16 лет вызывался в сборную Сенегала, а пик карьеры защитника пришелся на начало 90-х, когда он дошел с «Монако» до финала Кубка обладателей Кубков. На КАН-1986 Сенегал обыграл в группе будущих чемпионов египтян и Мозамбик, но остался за бортом плей-офф по дополнительным показателям. Это не помешало Роджеру Менди войти в символическую команду турнира на позиции центрального защитника.

Алиу Сиссе (игрок сборной Сенегала 1999-2005)

Не только тренер золотой сенегальской дружины, но и важный игрок сборной в прошлом: Алиу Сиссе носил капитанскую повязку на памятных ЧМ -2002 и КАН-2002. Обращает на себя внимание и клубная карьера Сиссе: поиграл за ПСЖ во Франции, а потом перебрался в АПЛ , где защищал цвета «Портсмута» и «Бирмингема».

In February 2002, Aliou Cisse missed one of the penalties in the AFCON final causing Senegal to lose to Cameroon.



20 years later, he oversaw Senegal's first AFCON victory in it's history ❤️🇸🇳 pic.twitter.com/7gEdGBaMzx — ESPN FC (@ESPNFC) February 7, 2022

Полузащитники

Идрисса Гейе (в сборной Сенегала с 2011-го)

32-летний полузащитник, поигравший за «Лилль», «Астон Виллу» и «Эвертон», а ныне выступающий с россыпью звезд в ПСЖ , принял участие в шести матчах триумфального Кубка Африки 2021. Кроме того, Гейе — один из важнейших гвардейцев в истории сборной Сенегала: на счету Идрисса 91 матч, больше только у Анри Камара (99). Имеет шансы стать первым футболистом с сотней матчей за «Львов Теранги».

Шейху Куяте (в сборной Сенегала с 2012-го)

Еще один заметный футболист в команде Алиу Сиссе в 2022 году отметит десятилетнюю годовщину выступлений за сборную Сенегала. Титул чемпиона Африки — главный в его карьере, до этого Куяте выигрывал трофеи в Бельгии, а с 2014 года полузащитник играет за английские клубы: провел полторы сотни матчей за «Вест Хэм», а сейчас бьется за «Кристал Пэлас».

Папа Буба Диоп (игрок сборной Сенегала 2001-2008)

Весь мир узнал о Диопе, когда он забил победный гол в ворота действующих чемпионов мира французов в матче открытия ЧМ -2002. Для сенегальцев тот мундиаль был дебютным, и они добрались до четвертьфинала, повторив лучший результат в истории африканских сборных. Полузащитник по прозвищу «Шкаф» поиграл в АПЛ и даже выиграл Кубок Англии с «Портсмутом». Два года назад большого футболиста не стало: знаменитый сенегалец ушел из жизни в 42 года после продолжительной болезни.

Famara Diedhiou paid tribute to Papa Bouba Diop after scoring for Senegal in the #AFCON2021 semi-final.



Both players wore number 19 💚



📼 @CAF_Online

pic.twitter.com/ihNUEiZjZt — JABULANI XI (@JABULANIXI) February 3, 2022

Нападающие

Эль-Хаджи Диуф (игрок сборной Сенегала 2000-2008)

Уроженец Дакара начал профессиональную карьеру во Франции, где играл за «Сошо», «Ренн» и «Ланс», а после мундиаля в Японии и Южной Корее внимание на техничного вингера обратил «Ливерпуль». Звездой «Энфилда» Эль-Хадж не стал, но в Англии остался надолго: играл за «Болтон», «Сандерленд» и «Блэкберн». В общей сложности провел девять сезонов в АПЛ . Диуф попал в символические сборные ЧМ -2002 и КАН-2002, а в 2001-м и 2002-м признавался футболистом года в Африке — первый сенегалец, кому это удалось.

Садио Мане (в сборной Сенегала с 2012-го)

Вторым сенегальцем, получившим приз лучшего игрока Африки, стал Садио Мане, и в этом году лидер «Львов Теранги» сделал заявку на еще одну победу. Мане — победитель Кубка африканских наций и лучший игрок турнира. А еще по ходу КАН-2021 Садио сравнялся по голам за сборную с Анри Камара, который удерживал лидерство в списке бомбардиров на протяжении полутора десятилетий. У обоих теперь по 29 забитых мячей.

Анри Камара (игрок сборной Сенегала 1999-2008)