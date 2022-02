Садио Мане и Эдуар Менди в команде мечты. 11 величайших сенегальцев в истории футбола

Чемпионы Африки и их заслуженные соотечественники.

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций, и это повод для «Соккер.ру» собрать лучших «Львов Теранги» за всю историю.

Вратарь

Еще пару лет назад место в воротах занял бы Тони Сильва, многолетний бессменный страж последнего рубежа «Львов Теранги», чья клубная карьера прошла преимущественно во Франции, где родился Эдуар Менди — новый герой в перчатках. Своими успехами с «Челси», высокими индивидуальными наградами и участием в исторической победе на Кубке Африки Менди не оставляет шансов: нет никаких сомнений, что это величайший вратарь Сенегала всех времен.

Защитники

Лучшие годы клубной карьеры Ламина прошли во Франции, где он так круто играл за «Ренн», что получил приглашение из чемпионского «Лиона», с которым дважды выиграл Лигу 1. Со сборной Сенегала Диатта добирался до четвертьфинала ЧМ -2002 и принял участие в четырех розыгрышах Кубка африканских наций, был близок к титулу в 2002-м, когда «Львы Теранги» проиграли финал Камеруну в серии пенальти.

Еще один уроженец Франции, выбравший для международной карьеры команду исторической родины, на данный момент провел за сборную Сенегала больше 50 матчей, а на триумфальном Кубке Африки именно Калиду был официальным вожаком прайда «Львов Теранги» с капитанской повязкой на плече. На клубном уровне Кулибали играл за «Мец», «Генк» и «Наполи», где стал по-настоящему звездным защитником.

На протяжении 16 лет вызывался в сборную Сенегала, а пик карьеры защитника пришелся на начало 90-х, когда он дошел с «Монако» до финала Кубка обладателей Кубков. На КАН-1986 Сенегал обыграл в группе будущих чемпионов египтян и Мозамбик, но остался за бортом плей-офф по дополнительным показателям. Это не помешало Роджеру Менди войти в символическую команду турнира на позиции центрального защитника.

Не только тренер золотой сенегальской дружины, но и важный игрок сборной в прошлом: Алиу Сиссе носил капитанскую повязку на памятных ЧМ -2002 и КАН-2002. Обращает на себя внимание и клубная карьера Сиссе: поиграл за ПСЖ во Франции, а потом перебрался в АПЛ , где защищал цвета «Портсмута» и «Бирмингема».

