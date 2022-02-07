Садио Мане и Эдуар Менди в команде мечты. 11 величайших сенегальцев в истории футбола

Чемпионы Африки и их заслуженные соотечественники.
Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций, и это повод для «Соккер.ру» собрать лучших «Львов Теранги» за всю историю.
Вратарь
Эдуар Менди (в сборной Сенегала с 2018-го)
Еще пару лет назад место в воротах занял бы Тони Сильва, многолетний бессменный страж последнего рубежа «Львов Теранги», чья клубная карьера прошла преимущественно во Франции, где родился Эдуар Менди — новый герой в перчатках. Своими успехами с «Челси», высокими индивидуальными наградами и участием в исторической победе на Кубке Африки Менди не оставляет шансов: нет никаких сомнений, что это величайший вратарь Сенегала всех времен.
Edouard Mendy is awarded Best Goalkeeper at #AFCON2021 🧤 pic.twitter.com/juYChXQGPZ— GOAL (@goal) February 6, 2022
Защитники
Ламин Диатта (игрок сборной Сенегала 2000-2008)
Лучшие годы клубной карьеры Ламина прошли во Франции, где он так круто играл за «Ренн», что получил приглашение из чемпионского «Лиона», с которым дважды выиграл Лигу 1. Со сборной Сенегала Диатта добирался до четвертьфинала ЧМ-2002 и принял участие в четырех розыгрышах Кубка африканских наций, был близок к титулу в 2002-м, когда «Львы Теранги» проиграли финал Камеруну в серии пенальти.
Калиду Кулибали (в сборной Сенегала с 2015-го)
Еще один уроженец Франции, выбравший для международной карьеры команду исторической родины, на данный момент провел за сборную Сенегала больше 50 матчей, а на триумфальном Кубке Африки именно Калиду был официальным вожаком прайда «Львов Теранги» с капитанской повязкой на плече. На клубном уровне Кулибали играл за «Мец», «Генк» и «Наполи», где стал по-настоящему звездным защитником.
Роджер Менди (игрок сборной Сенегала 1979-1995)
На протяжении 16 лет вызывался в сборную Сенегала, а пик карьеры защитника пришелся на начало 90-х, когда он дошел с «Монако» до финала Кубка обладателей Кубков. На КАН-1986 Сенегал обыграл в группе будущих чемпионов египтян и Мозамбик, но остался за бортом плей-офф по дополнительным показателям. Это не помешало Роджеру Менди войти в символическую команду турнира на позиции центрального защитника.
Алиу Сиссе (игрок сборной Сенегала 1999-2005)
Не только тренер золотой сенегальской дружины, но и важный игрок сборной в прошлом: Алиу Сиссе носил капитанскую повязку на памятных ЧМ-2002 и КАН-2002. Обращает на себя внимание и клубная карьера Сиссе: поиграл за ПСЖ во Франции, а потом перебрался в АПЛ, где защищал цвета «Портсмута» и «Бирмингема».
In February 2002, Aliou Cisse missed one of the penalties in the AFCON final causing Senegal to lose to Cameroon.— ESPN FC (@ESPNFC) February 7, 2022
20 years later, he oversaw Senegal's first AFCON victory in it's history ❤️🇸🇳 pic.twitter.com/7gEdGBaMzx
Полузащитники
Идрисса Гейе (в сборной Сенегала с 2011-го)
32-летний полузащитник, поигравший за «Лилль», «Астон Виллу» и «Эвертон», а ныне выступающий с россыпью звезд в ПСЖ, принял участие в шести матчах триумфального Кубка Африки 2021. Кроме того, Гейе — один из важнейших гвардейцев в истории сборной Сенегала: на счету Идрисса 91 матч, больше только у Анри Камара (99). Имеет шансы стать первым футболистом с сотней матчей за «Львов Теранги».
Шейху Куяте (в сборной Сенегала с 2012-го)
Еще один заметный футболист в команде Алиу Сиссе в 2022 году отметит десятилетнюю годовщину выступлений за сборную Сенегала. Титул чемпиона Африки — главный в его карьере, до этого Куяте выигрывал трофеи в Бельгии, а с 2014 года полузащитник играет за английские клубы: провел полторы сотни матчей за «Вест Хэм», а сейчас бьется за «Кристал Пэлас».
Папа Буба Диоп (игрок сборной Сенегала 2001-2008)
Весь мир узнал о Диопе, когда он забил победный гол в ворота действующих чемпионов мира французов в матче открытия ЧМ-2002. Для сенегальцев тот мундиаль был дебютным, и они добрались до четвертьфинала, повторив лучший результат в истории африканских сборных. Полузащитник по прозвищу «Шкаф» поиграл в АПЛ и даже выиграл Кубок Англии с «Портсмутом». Два года назад большого футболиста не стало: знаменитый сенегалец ушел из жизни в 42 года после продолжительной болезни.
Famara Diedhiou paid tribute to Papa Bouba Diop after scoring for Senegal in the #AFCON2021 semi-final.— JABULANI XI (@JABULANIXI) February 3, 2022
Both players wore number 19 💚
📼 @CAF_Online
pic.twitter.com/ihNUEiZjZt
Нападающие
Эль-Хаджи Диуф (игрок сборной Сенегала 2000-2008)
Уроженец Дакара начал профессиональную карьеру во Франции, где играл за «Сошо», «Ренн» и «Ланс», а после мундиаля в Японии и Южной Корее внимание на техничного вингера обратил «Ливерпуль». Звездой «Энфилда» Эль-Хадж не стал, но в Англии остался надолго: играл за «Болтон», «Сандерленд» и «Блэкберн». В общей сложности провел девять сезонов в АПЛ. Диуф попал в символические сборные ЧМ-2002 и КАН-2002, а в 2001-м и 2002-м признавался футболистом года в Африке — первый сенегалец, кому это удалось.
Садио Мане (в сборной Сенегала с 2012-го)
Вторым сенегальцем, получившим приз лучшего игрока Африки, стал Садио Мане, и в этом году лидер «Львов Теранги» сделал заявку на еще одну победу. Мане — победитель Кубка африканских наций и лучший игрок турнира. А еще по ходу КАН-2021 Садио сравнялся по голам за сборную с Анри Камара, который удерживал лидерство в списке бомбардиров на протяжении полутора десятилетий. У обоих теперь по 29 забитых мячей.
New Wife ❤️🏆🇸🇳 pic.twitter.com/1GRjm3rRei— Sadio Mane #SM10 (@SadioMane10FP) February 7, 2022
Анри Камара (игрок сборной Сенегала 1999-2008)
У Анри Камара пестрая клубная карьера: сменил два десятка команд в Европе, поиграл во Франции, Швейцарии, Англии, Шотландии и Греции. Камара — легенда сборной Сенегала, сыграл больше всех матчей (99) и забил больше всех голов (29, теперь наравне с Мане). Анри сыграл на пяти Кубках африканских наций, а самый важный свой матч за сборную провел на ЧМ-2002: дубль Камара в ворота Швеции в 1/8 финала вывел «Львов Теранги» в четвертьфинал.