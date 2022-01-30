Команда «Динамит», Шмейхель-отец и обладатель «Золотого мяча». 11 лучших датских футболистов всех времён

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вчера, 14:37

Легенды из крошечной страны.

Вратарь

Забивал «Ротору», мешал забить «Ливерпулю», «Арсенал» и «Челси». Сын легенды МЮ – Каспер Шмейхель, Соренсен или призер Олимпиады Фром из «Орхуса» заслужили почетное упоминание. Но польский датчанин Петер Болеслав Шмейхель — величина мирового масштаба. Датчанка повстречала поляка, закрутила роман, появился Петр. Играл в рок-группе, в гандбол, а затем ушел в футбол. В зрелом возрасте попался на глаза Фергюсону. Уже как вратарь МЮ победил на Евро-1992 и доигрался до успеха в ЛЧ . Легенда АПЛ , один из самых уважаемых футболистов мира.

Защитники

Джонни Хансен

Удивительно, как в 60-х датчане, хотя футбол еще не был столь популярным в стране, умудрялись пробиваться в великие клубы. Через «Нюрнберг» защитник попал в «Баварию», где выступал шесть лет. Застал великие 70-е, трижды выиграл Бундеслигу, трижды побеждал в финале Кубка чемпионов с Беккенбауэром и Гердом Мюллером. Пропустил лишь один решающий матч из четырех – с «Атлетико» была переигровка после ничьей. Выдающийся защитник, который выдержал конкуренцию в лучшем клубе той эпохи.

Его все знают по шестнадцатилетней работе в сборной Дании в качестве тренера, но Мортен девятнадцать лет играл за сборную, будучи центральным защитником. В отличие от Хансена, в Германию попал лишь в самом конце карьеры, зато в Бельгии играл за чемпионский «Андерлехт» и стал обладателем Кубка УЕФА . Ольсмен первым сыграл 100 матчей за Данию и был составляющей частью «датского динамита», как называли сборную в 80-х.

Нильс Миддельбо

Профессиональный юрист, который из-за гигантского для 1900-х годов роста – 188 сантиметров, попал в различные атлетические секции и играл в футбол. В финале Олимпиады 1912 отбивался от британцев в защите, но также трудился в середине поля. Миддельбо – первый легионер из континентальной Европы в истории «Челси». В Лондоне с 1913-го устроился в банк, не хотел быть «бездельником» спортсменом, и принимал участие только в домашних матчах «аристократов».

Иван Нильсен

Татуировщик Аггер и реаниматолог Кьер заслуживают упоминания, но у них нет за плечами такой карьеры, как у Ивана. Четыре голландских чемпионства, пять кубков с «Фейеноордом» и ПСВ . Причем учтите, что речь о 80-х, когда команда Хиддинка вышла в финал КЕЧ -88 и выиграла у «Бенфики», а в основе было три датчанина, кроме легендарного бельгийца Геретса – Нильсен, Хайнце и Лербю.

Полузащитники

Отец знаменитых братьев Финн играл в футбол, поэтому Бриан появился на свет в Вене. Был в тени папы и брата, но не сдавался. Выступал за «Баварию», «Фиорентину», «Рейджерс», а завершил карьеру в «Аяксе». Лаудруп, в отличие от брата, стал чемпионом Евро 1992-го года. Легенда сборной Дании, прекрасный атакующий полузащитник. Двенадцать лет назад расправился со смертельно опасной болезнью – крепкого ему здоровья.

Серен Лербю

«Аякс» умеет воспитывать датчан. Лербю, хотя попал в клуб после золотого международного успеха Кройфа, провел много успешных сезонов в знаменитой форме. Олицетворял прозвище «Динамит», сейчас хавбека с такой свободой действий и диапазоном решений сложно найти. Пушечный удар левой, удары головой, диагональные высокие передачи. Лербю умел все, поэтому играл за «Баварию» и взял КЕЧ с ПСВ .

Эриксену не повезло с выбором клуба – в «Тоттенхэме» невозможно разжиться трофеями, и уйти из состава «шпор» сложно. Но в финале Лиги чемпионов Эриксен сыграл. Потом с трудом адаптировался в «Интере», но помог Конте прошлой весной вернуть Скудетто. Кристиан еще может пройти отметку Микаэля Лаудрупа по голам за Данию, если сыграет на ЧМ -22 в Катаре, но уже в списке легенд сборной.

Бывший тренер «Спартака» провел более ста матчей за сборную Дании, рубился за «Ювентус», «Лацио», «Барселону» и «Реал». Как и брат, завершил карьеру в «Аяксе». У хавбека мирового класса непростой характер, поэтому разругался с тренером сборной Дании, поэтому в его резюме нет победы на Евро-92, куда команда попала случайно после дисквалификации Югославии. Зато с «Барселоной» брал КЕЧ , а еще был чемпионом четырех разных стран.

Нападающие

Не забыт Поуль Нильсен – рекордсмен по голам родом из начала прошлого века, у которого 52 мяча в 38 играх, в том числе, на парочке Олимпиад. Но Элькьер Ларсен тоже звезда футбола, только не такого отдаленного прошлого. «Безумная лошадь», как его прозвали в Италии, или «Датский динамит» — яркий форвард Серии А восьмидесятых. Играя за «Эллас Верону», форвард умудрился выиграть чемпионат. Шумел с Данией на Евро-84 и на ЧМ -86. Пребен бывал вторым и третьим в опросах на «Золотой мяч».

Алан Симонсен

Единственный датчанин с «Золотым мячом», опередил Кигана, Платини, Беттегу и Кройфа. Форвард с голами в финалах трех разных еврокубков, легенда «Боруссии» М, звезда «Барселоны», ведь уже после испанских приключений снова попал в тройку лучших игроков Европы. Датчане, конечно, настоящие машины – подарили миру великолепных мастеров. В состав с трудом протиснулся Кристиан Эриксен, который планирует вернуться в АПЛ .

Но есть еще добротные Хельвег, Лаурсен, Никлас Йенсен, Йоргенсен, Роммедаль, Расмуссен, Ронтвед, Гравесен, Флемминг Поульсен, Хайнце, Арнесен, Вильфорт, Мёльбю, Гронкьяер и Даль Томассон.