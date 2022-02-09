Рассказов, Васин, Пиняев и Максименко. Футболисты РПЛ, которым пора в аренду

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вчера, 17:18

Набирается еще один «Сочи».

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

С вратарями ситуация самая сложная, поскольку коронавирус и травмы влияют на желание расставаться. Никто не хочет отпускать ни Лещука, ни Максименко. А ветераны из «Сочи» — Джанаев и Заболотный, сами останутся няньками Адамова. Ребров присматривал за Максименко, но завязал, в клубе появился Свинов, а Максименко в антисборной первой части сезона. Скорее всего, у Ваноли сезон продолжит Селихов. Похоже, Максименко выбросил полгода впустую. В таком же положении Бабурин за спиной у Песьякова в «Ростове», но Егор старше.

Защитники

Николай Рассказов («Спартак»)

Если Кутепов за полгода до конца контракта связан с «красно-белыми» огромной зарплатой, то Рассказов с соглашением до лета получает меньший оклад и ему правильнее искать новый клуб. Возможно, «Рубину» нужен правый защитник? Хлусевич приехал и может вместе с Мозесом закрыть правый фланг в «Спартаке». Подписание Чернова означает, что Ваноли не видит Рассказова хотя бы подменой для Кофрие в центре. За полгода на новом месте Николай может убедить другой клуб выдать полноценный контракт.

Роман Евгеньев («Динамо»)

Бальбуэна и Ордец прописались в основе, поэтому Евгеньеву предлагают новый контракт, чтобы молодого россиянина не терять на будущее, но обязательно предложат Роману аренду как опцию. И это логично, если смотреть на ситуацию глазами футболиста. С другой стороны, Плиева мало для подстраховки на случай травмы одного из основных центральных защитников. Так что Евгеньева, скорее всего, раньше лета в аренду не отпустят. Но и засиживаться на лавке нельзя.

Виктор Васин ( ЦСКА )

Снова мяч на стороне агентов игрока, ведь 33-летний защитник с лета этого года будет свободным агентом. У ЦСКА полно футболистов в аренде. Временный или полноценный уход Васина не стал бы сенсацией. Магнуссон и Фукс на сборах, Набабкина видели в центре полузащиты, но это эксперименты. Васин может остаться и не играть совсем, ведь Дивеев и Бийол – основной выбор Березуцких, а Магнуссона можем увидеть слева. Жаль, у Васина осталось мало игровых лет.

Константин Нижегородов («Рубин»)

Воспитывался в одесском «Черноморце» и немецких клубах, а первой профессиональной командой девятнадцатилетнего парня стал «Рубин» Слуцкого. Из футбольной семьи, ведь его отец – Геннадий Нижегородов, а мама – сестра Ильи Цымбаларя. Но молодому крепкому парню будет непросто пробиться в основу казанцев, а если есть потенциал, то лучше реализовывать его на поле. Другое дело, что есть российские паспорт, Слуцкий придержит парня на лавке.

Евгений Чернов («Краснодар»)

Увы, как и Максименко, его вряд ли отпустят. Вильена уехал, а Рамирес не всегда стабильный, как и Петров. Подмена на флангах Фарке нужна, но Чернов в «Ростове» доказал, что заслуживает места в основе клуба РПЛ . Жаль, но таковая футбольная судьба, если решается на переход в богатый клуб. Чернов не заиграл в «Зените», где сейчас лишних игроков не осталось – все ушли. Теперь, когда в порядке будут основные латерали «Краснодара», останется на лавке на юге.

Полузащитники

Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»)

Если Антон Миранчук вернется, то вместе с Камано, Керком и Жемалетдиновым сыграют под нападающим Кухтой. Справа в защите есть Ненахов и Живоглядов даже после ухода Сильянова в аренду «Ростов». Слева – Рыбус и Тикнизян, в центре поля Марадишвили, хотя Рыбчинский там еще не играл. Но сменил много позиций, и если хочет играть постоянно, то надо подумать о полугодовой аренде. В 23 года это не худший вариант.

Леон Мусаев («Рубин»)

Думал, что покинул глубокий запас, когда из «Зенита» перебрался в «Рубин», но играл за казанцев в весенней части прошлого сезона. В новом чемпионате у Леона всего 126 минут на поле, и это меньше, чем было у Ивана Игнатьева, которого отправили на перевоспитание в «Крылья Советов». Мусаева заставлять работать не нужно, но стабильностью молодой человек пока не отличается. Хотя у него есть время, свой клуб обязательно найдет.

Сергей Пиняев («Крылья Советов»)

Один из самых богатых клубов РПЛ готов выкупить его контракт. Но дальше хавбека могут отправить в аренду. Сергею всего семнадцать лет, а это значит, что его надо подводить к основе постепенно. Но в РПЛ у парня всего 197 минут в 17 матчах, а форма Зиньковского и Ежова исключает появление Пиняева в основе даже после нескольких зимних потерь. Нужна практика, и в составе аутсайдеров РПЛ мог бы ее найти.

Роман Тугарев («Ростов»)

Выкупили контракт у «Локомотива» с приключениями, как заведено в ростовских краях. А теперь техничный хавбек пропал с радаров. В первой части сезона сыграл лишь 28 минут, хотя о каких травмах не говорили. Тугарев на сборах «Ростова» и сегодня даже сыграл спарринг. Но вряд ли Кафанов вдруг увидел в нем основного хавбека, выбор имеется. Роману логично было бы найти себе новый клуб, раз скандальный уход из «Локомотива» не добавил игровой практики.

Нападающие

Андрей Панюков («Урал»)

Двадцатипятилетний форвард не играет, в центре атаки у «Урала» хавбек Бикфалви. Зимой подписали лучшего снайпера ФНЛ , так что вряд ли рассчитывают на помощь Панюкова в ближайшем будущем. Воспитанник «Спартака», «Локомотив» и «Динамо» — так тоже бывает, привык к путешествиям. Но ни в Литве, ни во Франции, ни в Португалии не закрепился. В «Зените» тоже выступал за второй состав, но пора работать постоянно, чтобы форварду доверяли.