Супер-Коутиньо, игрок «Спартака» и чемпионы мира. Сборная арендованных футболистов

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вчера, 17:29

Мощная банда.

Вратарь

Альфонс Ареоля (Франция, 28 лет)

Откуда/куда: арендован «Вест Хэмом» у ПСЖ до конца сезона 2021/22 за 2 млн евро

Статистика в сезоне 2021/22: 11 матчей (6 «сухих», 7 пропущенных мячей).

Ареоля — сильный вратарь в самом расцвете сил, но часто выбирает команды, в которых на него не делают ставку. Чемпион мира оказался не слишком хорош для ПСЖ , был дублером Тибо Куртуа в «Реале», а в этом сезоне рассчитывал снова играть в АПЛ , где Альфонс провел предыдущую кампанию, выступая за «Фулхэм». Однако Дэвид Мойес считает первым номером престарелого Лукаша Фабьянски, который все еще хорош на линии, но не в игре ногами. Француз играет только в кубковых турнирах, где отлично себя проявляет: у Ареоля 6 клин-шитов и всего 7 пропущенных мячей в 11 матчах за «Вест Хэм».

Защитники

Педро Порро (Испания, 22 года)

Откуда/куда: арендован «Спортингом» у «Ман Сити» до конца сезона 2021/22

Статистика в сезоне 2021/22: 22 матча (4 гола + 4 ассиста).

Правые испанские защитники неплохо проявляют себя в командировках — есть еще Бельерин с Одриосолой, но Порро вне конкуренции. «Ман Сити» выкупил Педро у «Жироны» два с половиной года назад и с тех пор развивает его в арендах. Прошлый сезон в Португалии был неплох, а нынешний получается еще лучше: за полтора года в «Спортинге» трансферная стоимость испанца подскочила с 9 миллионов евро до 25. И это не предел.

Мерих Демирал (Турция, 23 года)

Откуда/куда: арендован «Аталантой» у «Ювентуса» до конца сезона 2021/22 за 3 млн евро

Статистика в сезоне 2021/22: 23 матча (2 гола + 1 ассист).

В «Ювентусе», в котором Бонуччи, Кьеллини и Де Лигт, до Демирала редко доходила очередь, переход в «Аталанту» — правильное решение. Гасперини доверяет турку, а тот старается платить хорошей игрой за доверие.

Вильям Салиба (Франция, 20 лет)

Откуда/куда: арендован «Марселем» у «Арсенала» до конца сезона 2021/22

Статистика в сезоне 2021/22: 31 матч.

20-летний центральный защитник, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», проводит этот сезон в «Марселе». Вильям — основной центрбек команды, ведущей борьбу за вторую строчку в Лиге 1. Салиба счастлив в «Олимпике» и о возвращении в Лондон пока не думает.

Нуно Мендеш (Португалия, 19 лет)

Откуда/куда: арендован ПСЖ у «Спортинга» до конца сезона 2021/22 за 7 млн евро

Статистика в сезоне 2021/22: 22 матча (2 ассиста).

Когда-то и Килиан Мбаппе играл за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды. И там тоже была стопроцентная уверенность, что парижане выкупят трансфер, как и в случае с Нуно Мендешем. Португальский защитник пришелся ко двору, может закрыть позицию слева в обороне на долгие годы.

Полузащитники

Мануэль Локателли (Италия, 24 года)

Откуда/куда: арендован «Ювентусом» у «Сассуоло» до конца сезона 2022/23

Статистика в сезоне 2021/22: 31 матч (3 гола + 3 ассиста).

«Ювентус» взял чемпиона Европы в двухлетнюю аренду с обязательством выкупа и вряд ли пожалеет об этом решении. Локателли — классный игрок, он уже играет ключевую роль в полузащите «Старой Синьоры», а ведь это даже вряд ли лучшая из возможных версий Мануэля, который способен прибавить.

Гус Тиль (Нидерланды, 24 года)

Откуда/куда: арендован «Фейеноордом» у «Спартака» до конца сезона 2021/22

Статистика в сезоне 2021/22: 33 матча (19 голов + 3 ассиста).

Принадлежащий «Спартаку» голландец — один из самых ярких футболистов, выступающих за свой нынешний клуб на правах аренды. Тиль возглавляет список лучших бомбардиров Эредивизие вместе с Себастьеном Аллером, а за кулисами идут переговоры о его переходе в «Аталанту». Гус реанимировал карьеру в Роттердаме, а у «Спартака» появилась возможность хорошо заработать.

Филиппе Коутиньо (Бразилия, 29 лет)

Откуда/куда: арендован «Астон Виллой» у «Барселоны» до конца сезона 2021/22

Статистика в сезоне 2021/22: 3 матча (2 гола + 2 ассиста).

Коутиньо вернулся в АПЛ зимой, но уже по первым матчам видно, какого мастера вызволила из каталонского плена «Астон Вилла». Летом бирмингемский клуб может выкупить трансфер бразильца за 40 миллионов евро. Постараются сбить цену, но не должны упустить шанс подписать Фила на постоянной основе.

Нападающие

Браим Диас (Испания, 22 года)

Откуда/куда: арендован «Миланом» у «Реала» до конца сезона 2021/22 за 3 млн евро

Статистика в сезоне 2021/22: 27 матчей (4 гола + 4 ассиста).

Помним о Федерико Кьезе, но итальянец травмирован и больше не сыграет за «Ювентус» в качестве арендованного игрока: летом «бьянконери» выкупят его контракт после двух лет «временного пользования». Молодой испанец в прошлом выходил на поле в футболках «Манчестер Сити» и «Реала», но фактически запустил профессиональную карьеру в Италии. Вероятно, в следующем сезоне получит шанс в Мадриде: займет место Иско в обойме «сливочных».

Антуан Гризманн (Франция, 30 лет)

Откуда/куда: арендован «Атлетико» у «Барселоны» до конца сезона 2021/22 за 10 млн евро

Статистика в сезоне 2021/22: 19 матчей (8 голов + 3 ассиста).

У «Атлетико» сложнейший сезон в эпоху Симеоне, но возвращение Гризманна сложно считать ошибкой хотя бы из-за голов француза в Лиге чемпионов: именно Антуан затащил «матрасников» в 1/8 финала, куда попали с огромным трудом.

Альваро Мората (Испания, 29 лет)

Откуда/куда: арендован «Ювентусом» у «Атлетико» до конца сезона 2021/22 за 20 млн евро (за два года)

Статистика в сезоне 2021/22: 31 матч (8 голов + 6 ассиста).

«Атлетико» не только арендует форвардов, но и отдает в аренды. Мората играет за «Ювентус» с 2020-го, и хотя Альваро часто критикуют за промахи, пользы он приносит достаточно, чтобы играть в стартовом составе «Старой Синьоры». Матч против «Вероны» показал, что у Аллегри есть вариант размещения в атаке Дибалы, Мораты и Влаховича.