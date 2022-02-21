ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Локомотив» хочет купить футболиста «Хаммарбю»

вчера, 14:50

Полузащитник «Хаммарбю» Виллот Сведберг может продолжить карьеру в России.

Утверждается, что «Локомотив» сделал предложение о трансфере 18-летнего шведа.

Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года, Transfermarkt оценивает Сведберга в 1,8 млн евро.

Все новости
Слухи«Спартак» выкупил права на Чернова и отдал Гапонова в аренду «Крыльям»
Вчера, 23:09
Агент полузащитника «Лестера» отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
Вчера, 22:10
Трансферная кампания «Химок» завершена, предложений по Лантратову нет
Вчера, 17:41
Агент Кутепова: «„Спартак“ – это вообще невероятный большой клуб»
Вчера, 13:51
Слухи«Спартак» опроверг слухи об уходе Кутепова в «Крылья Советов»
Вчера, 12:24
В «Химках» прокомментировали интерес к вратарю «Спартака» Максименко
20 февраля
Сортировать
Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:44
Мы уже проходили такой путь лет пять назад, когда брали исключительно молодняк...Те же грабли.
particular
particular
вчера в 19:02
Видимо, 18-ти летний скандинав подкупил руководство Локо своим опытом, мастеровитостью и классом... А иначе, чем он лучше остальных...
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 17:53
Хотелку нужно перенести на лето
lotsman
lotsman
вчера в 17:22
Молодой. Из него можно слепить хорошего игрока.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:03
Дёшево,можно взять на вырост!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:19
О трансфере говорить пока рано, но парень интересный и талантом его не обделила мать природа, гены у него футбольные.
Его родители в прошлом также футболисты. Отец — Ханс Эскильссон, выступал за шведские, португальские и шотландские клубы. Провёл за национальную сборную Швеции восемь матчей, в которых забил два гола. Мать — Малин Сведберг, провела за женскую сборную 78 матчей и забила 10 мячей. В 1996 году была признана лучшей футболисткой Швеции. Участница чемпионата мира 1991 года, где завоевала бронзовую медаль, и Олимпийских игр в Атланте и Сиднее.
Если парень мечтает о большом клубе в топ лиге, то для начала ему надо подыматься постепенно, Россия возможно даст ему толчок, но не стоит ожидать, что он начнёт сразу феерить. Посмотрим конечно, может даже и не купят, но если купят и парень выстрелит, то может получится хороший бизнес.
4RT
4RT
вчера в 15:17
Правильно,надоели уже эти бразильцы
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:06
Можно взять на перспективу.
Mekail
Mekail
вчера в 14:59
Рано пока о нем что то говорить
Мaлик
Мaлик
вчера в 14:55
Непонятно только, на сейчас или на лето? Если сейчас, то неужели отзаявка Камано?... но наконец-то в Локо обратили внимание на скандинавское направление, там уже много интересных игроков появилось, в том числе и в РПЛ (в Ростове, в Краснодаре, в Рубине), и это не такое дорогое направление, как Франция и тем более - английская молодёжь... ну а так что, политика локо вроде бы и правильная, а вроде как в России дело происходит будет либо супер успех, либо... посмотрим на развитие ситуации, а далее уже обсудим что и как
протон
протон
вчера в 14:51
Барселона» восхищается 17-летним шведским талантом Виллиотом Сведбергом, играющим на позиции полузащитника в «Хаммарбю»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 