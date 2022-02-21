«Локомотив» хочет купить футболиста «Хаммарбю»

Полузащитник «Хаммарбю» Виллот Сведберг может продолжить карьеру в России.
Утверждается, что «Локомотив» сделал предложение о трансфере 18-летнего шведа.
Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года, Transfermarkt оценивает Сведберга в 1,8 млн евро.
Его родители в прошлом также футболисты. Отец — Ханс Эскильссон, выступал за шведские, португальские и шотландские клубы. Провёл за национальную сборную Швеции восемь матчей, в которых забил два гола. Мать — Малин Сведберг, провела за женскую сборную 78 матчей и забила 10 мячей. В 1996 году была признана лучшей футболисткой Швеции. Участница чемпионата мира 1991 года, где завоевала бронзовую медаль, и Олимпийских игр в Атланте и Сиднее.
Если парень мечтает о большом клубе в топ лиге, то для начала ему надо подыматься постепенно, Россия возможно даст ему толчок, но не стоит ожидать, что он начнёт сразу феерить. Посмотрим конечно, может даже и не купят, но если купят и парень выстрелит, то может получится хороший бизнес.
Его родители в прошлом также футболисты. Отец — Ханс Эскильссон, выступал за шведские, португальские и шотландские клубы. Провёл за национальную сборную Швеции восемь матчей, в которых забил два гола. Мать — Малин Сведберг, провела за женскую сборную 78 матчей и забила 10 мячей. В 1996 году была признана лучшей футболисткой Швеции. Участница чемпионата мира 1991 года, где завоевала бронзовую медаль, и Олимпийских игр в Атланте и Сиднее.
Если парень мечтает о большом клубе в топ лиге, то для начала ему надо подыматься постепенно, Россия возможно даст ему толчок, но не стоит ожидать, что он начнёт сразу феерить. Посмотрим конечно, может даже и не купят, но если купят и парень выстрелит, то может получится хороший бизнес.