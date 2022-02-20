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«Зенит» не делал предложений по трансферу Лантратова

вчера, 21:32

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что питерский клуб сделал предложение по трансферу голкипера «Химок» Ильи Лантратова.

Эта информация не соответствует действительности.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:53
Это из разряда только спросить.
протон
протон
вчера в 23:29
Всё правильно, не надо ни каких спонтанных трансферов.
И не нужен такой трансфер. Вряд ли Лантратов будет сильнее Крицюка, который оказался не сильно лучше Кержакова.
Зениту нужно либо выкатывать 25-30 евролямов за Сафонова, либо растить молодого вратаря. Тут или свой Одоевский, или Бориско из Балтики, или Ломаев из Крыльев. А еще тренера вратарей давно пора бы сменить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:06, ред.
Всё понятно..
Зенит не делал предложения...
Лантратов сам пришёл...
Mekail
Mekail
вчера в 22:56
Делал, не делал...ромашка кая то
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 22:12
Задолбали уже этим Лантратовым
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:04
Было не было!Ромашка какая то)))
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:59
Что в этом необычного? Это их привычный стиль: непроверенное сообщение, а то и попросту выдуманное, затем опровержение. Главное строчки редакторам выдавать.
pomor45
pomor45 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 21:55
Кому определиться? Журналистам? Так они не шарахаются, а врут в привычном режиме бумагомарательства и вброса фейков.
beefs
beefs
вчера в 21:44
да нет это были мысли в слух...
shlomo
shlomo
вчера в 21:43
Здорово журналисты ажиотаж создали...
ABir
ABir
вчера в 21:38
То делал предложение, то не делал. Пора уже определиться в своих шараханиях
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:38
Снова чьято злая шутка!
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