«Зенит» не делал предложений по трансферу Лантратова

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что питерский клуб сделал предложение по трансферу голкипера «Химок» Ильи Лантратова.
Эта информация не соответствует действительности.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что питерский клуб сделал предложение по трансферу голкипера «Химок» Ильи Лантратова.
Эта информация не соответствует действительности.
И не нужен такой трансфер. Вряд ли Лантратов будет сильнее Крицюка, который оказался не сильно лучше Кержакова.
Зениту нужно либо выкатывать 25-30 евролямов за Сафонова, либо растить молодого вратаря. Тут или свой Одоевский, или Бориско из Балтики, или Ломаев из Крыльев. А еще тренера вратарей давно пора бы сменить.
И не нужен такой трансфер. Вряд ли Лантратов будет сильнее Крицюка, который оказался не сильно лучше Кержакова.
Зениту нужно либо выкатывать 25-30 евролямов за Сафонова, либо растить молодого вратаря. Тут или свой Одоевский, или Бориско из Балтики, или Ломаев из Крыльев. А еще тренера вратарей давно пора бы сменить.