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«Спартак» опроверг слухи об уходе Кутепова в «Крылья Советов»

вчера, 12:24

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов не перейдет в «Крылья Советов», сообщает пресс-атташе «красно-белых» Дмитрий Зеленов:

Новость об уходе в «Крылья Советов» Ильи Кутепова не соответствует действительности.

28-летний игрок в текущем сезоне провел 7 поединков за москвичей во всех турнирах. Кутепов покинул расположение «Спартака» во время второго сбора в ОАЭ и полетел в Сербию для восстановления после травмы голеностопа.

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20 февраля
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Ironigor
Ironigor
вчера в 14:35
https://m.vk.com/video-174207575_456239630?list=d3a4756a725f82f5a4
Izmar
Izmar
вчера в 14:15
Кутепов все-таки ЗМС, такими не раскидываются.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 12:49
У Илюши аж сердечко ёкнуло...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:47
Отдайте Кутепову паспорт и отпустите на волю, а то совсем зачахнет парень.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:46
Не пойдет Кутепов в Самару. Парикмахерские не того уровня.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:41
Инрать не играет а травмы получать умудряется, эх кутя, кутя но зато заслуженный мастер спорта не шуточки какие нибудь.
makkie
makkie
вчера в 12:29
Рано или поздно Илюша куда-нибудь да уйдёт.
Летом станет свободным агентом, но может перейти в другой клуб уже сейчас. Правда, непонятно, будет ли играть, учитывая что травмирован.
Mekail
Mekail
вчера в 12:26
Ну вот очередная утка пролетела мимо...
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