«Спартак» опроверг слухи об уходе Кутепова в «Крылья Советов»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов не перейдет в «Крылья Советов», сообщает пресс-атташе «красно-белых» Дмитрий Зеленов:
Новость об уходе в «Крылья Советов» Ильи Кутепова не соответствует действительности.
28-летний игрок в текущем сезоне провел 7 поединков за москвичей во всех турнирах. Кутепов покинул расположение «Спартака» во время второго сбора в ОАЭ и полетел в Сербию для восстановления после травмы голеностопа.
Летом станет свободным агентом, но может перейти в другой клуб уже сейчас. Правда, непонятно, будет ли играть, учитывая что травмирован.
Летом станет свободным агентом, но может перейти в другой клуб уже сейчас. Правда, непонятно, будет ли играть, учитывая что травмирован.