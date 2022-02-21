«Спартак» опроверг слухи об уходе Кутепова в «Крылья Советов»

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вчера, 12:24

Защитник московского «Спартака» не перейдет в «Крылья Советов», сообщает пресс-атташе «красно-белых» Дмитрий Зеленов:

Новость об уходе в «Крылья Советов» Ильи Кутепова не соответствует действительности.