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Агент Кутепова: «„Спартак“ – это вообще невероятный большой клуб»

вчера, 13:51

Дамиано Драго, агент защитника «Спартака» Ильи Кутепова, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.

Очень жаль, но ничего не могу сказать по поводу будущего Кутепова. Это довольно деликатный момент.

Работа идет, но в каком направлении, я не могу разглашать. Но в клубе сейчас все хорошо. «Спартак» – это вообще невероятный большой клуб.

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20 февраля
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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:23
Столько денег Кутепову с агентом отвалили! Конечно невероятный клуб.
протон
протон
вчера в 14:59
Перевожу: У Кутепова нет будущего в Спартаке
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:47
От этого куте легче не становится и вообще, если бы не спартак кутепов мог играть в одном из топ чемпионатов.
kasyak7
kasyak7
вчера в 14:41, ред.
Деликатный момент-будущего нет. То есть Кутепов никому не нужен. Даже Спартаку.
Но ничего,стоянку от снега будет чистить возле стадиона. Работа найдется
makkie
makkie
вчера в 14:38
Хитрый агент пытается разжалобить руководство Спартака, чтобы те оставили Кутепова в клубе. Но вряд ли это случится.
Ваноли сразу понял, что из Ильи ничего путного уже не выйдет, а личка там на уровне лидеров команды.
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:27
Настолько большой, что способен за просто так платить немыслимые деньги чуваку, сидящему на лавке и подающему мячи на тренировках.
drug01
drug01
вчера в 14:25
Слишком большой клуб
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:11
То есть Кутепов это русский Бэйл. Присосался, жизнь удалась, можно до конца срока и на лавке посидеть, но зато в великом клубе с большой зарплатой.
Мне кажется это не уважение прежде всего к себе!
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:01
А в остальном прекрасная маркиза всё хорошо всё хорошо.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 13:52
Кутепов хотел бы продлить. Спартак - вряд ли.
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