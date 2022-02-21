Агент Кутепова: «„Спартак“ – это вообще невероятный большой клуб»

Дамиано Драго, агент защитника «Спартака» Ильи Кутепова, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.
Очень жаль, но ничего не могу сказать по поводу будущего Кутепова. Это довольно деликатный момент.
Работа идет, но в каком направлении, я не могу разглашать. Но в клубе сейчас все хорошо. «Спартак» – это вообще невероятный большой клуб.
Но ничего,стоянку от снега будет чистить возле стадиона. Работа найдется
Но ничего,стоянку от снега будет чистить возле стадиона. Работа найдется
Ваноли сразу понял, что из Ильи ничего путного уже не выйдет, а личка там на уровне лидеров команды.
Ваноли сразу понял, что из Ильи ничего путного уже не выйдет, а личка там на уровне лидеров команды.
Мне кажется это не уважение прежде всего к себе!
Мне кажется это не уважение прежде всего к себе!