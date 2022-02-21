Агент Кутепова: «„Спартак“ – это вообще невероятный большой клуб»

Дамиано Драго, агент защитника «Спартака» , высказался о будущем своего клиента в московском клубе.

Очень жаль, но ничего не могу сказать по поводу будущего Кутепова. Это довольно деликатный момент.

Работа идет, но в каком направлении, я не могу разглашать. Но в клубе сейчас все хорошо. «Спартак» – это вообще невероятный большой клуб.