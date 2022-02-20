В «Химках» прокомментировали интерес к вратарю «Спартака» Максименко

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал слухи о том, что подмосковный клуб ищет замену Илье Лантратову, который может перейти в «Зенит».

Рассматриваем ли Максименко, Бориско, Лещука и Адамова на замену Лантратову? Это вратари неплохого уровня и качества, но Илья пока основной голкипер. Наверное, преждевременно подходить к этому вопросу сейчас — пока нет предложений по Лантратову. Если их [вратарей] и рассматривать, то только после того, как будет официальное предложение по Илье.