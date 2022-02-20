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В «Химках» прокомментировали интерес к вратарю «Спартака» Максименко

вчера, 22:06

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал слухи о том, что подмосковный клуб ищет замену Илье Лантратову, который может перейти в «Зенит».

Рассматриваем ли Максименко, Бориско, Лещука и Адамова на замену Лантратову? Это вратари неплохого уровня и качества, но Илья пока основной голкипер. Наверное, преждевременно подходить к этому вопросу сейчас — пока нет предложений по Лантратову. Если их [вратарей] и рассматривать, то только после того, как будет официальное предложение по Илье.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:10
пока ложная тревога
ABir
ABir
сегодня в 00:40
Значит скоро будет предложение
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 00:01
А дыма без огня не бывает
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:14
Это хорошо будет для фк СПАРТАК Москва..
marut
marut
вчера в 22:54
Все узнаем через два дня
Boricku
Boricku
вчера в 22:45
Неужто не разглядели дыру Максименку в играх с Паоком.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:36
Пока Максименко будет в Спартаке.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:33
Мощнейший прогресс у Максименко намечается - из "Спартака" в "Химки" может перебраться. Работал над собой парень.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:25
В Химках дураков нет если только федун не прикажет забрать Максименко.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 22:25
Максименко, бедный Максименко. Спустили парня с небес.
kust07
kust07
вчера в 22:12
Максименко это дыра.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:09
Значит ждите, завтра будет.
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