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«Зенит» решил купить нового вратаря зимой после матча с «Бетисом» в ЛЕ

вчера, 20:45

«Зенит» намерен приобрети нового голкипера до закрытия зимнего трансферного окна.

По данным источника, такое решение питерский клуб принял после матча плей-офф Лиги Европы против «Бетиса», в котором ворота «Зенита» защищал Михаил Кержаков.

Кержаков выглядел неуверенно и в матче, и на тренировочных сборах «сине-бело-голубых».

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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 03:16
А надо было до...
mike60
mike60
вчера в 23:56
Да я сам не пойму почему не поставили Одоевского. Парень прилично играл в межсезонье. Меня давно поражает нелюбовь Семака к работе с молодыми.Было понятно,что Кержаков не готов играть.Сейчас был момент для безболезненного ввода в состав молодого воспитанника.Ведь и опытные вратари в Зените чудили в разное время.А если бы семак доверял молодежи-глядишь у нас бы сво вратарь молодой играл бы.Иногда имеет смысл вместе с опытными игроками внедрять способного молодого футболиста.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:55, ред.
На месте Зенита подписал бы Кейлора Наваса или Максименко у нас забрали бы
Jon718875
Jon718875
вчера в 22:29, ред.
ЛУНЁВА покупайте...
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:07
Ну пусть на авито поищут 😊
Boricku
Boricku
вчера в 21:31
Максименку берите, пока дешево
Ironigor
Ironigor ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 21:23
Привет дружище. ✌
Сто процентов согласен с тобой. Все говорили что Кержаков после болезни не очень хорошо себя чувствует. Так почему не поставить в ворота хоть и молодого но уверенного в себе Бязрова .
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:21
Облака надо забирать, не то зачахнет совсем у Симеоне
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:20
решил купить нового вратаря зимой после матча с Бетисом....
А нового тренера купить не хотят ..или устраивает этот физрук?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 21:19
Мишаня уже ищет себе клуб, поговаривают это будет Н.Н.
pomor45
pomor45
вчера в 21:19
Мише терять нечего. Он раскрепостится, проявит себя в ответке с Бетисом и вопрос отпадёт. Так уже было со Славой Малофеевым.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:19
«Зенит» решил купить нового вратаря зимой после матча с «Бетисом» в ЛЕ.
После матча Зенита с Бетисом вопросы возникают не только о вратарской позиции , но и к самой защите и к линии нападения. Как говорится сколько бы не пропустили , но если у тебя есть потенциал в нападении который может нивелировать все промахи которые возникают в защите и во вратарской позиции, то это может стать компенсацией. Но у Зенита в принципе есть конечно же потенциал из футболистов которые сейчас находятся в распоряжении главного тренера, за исключением того что сам главный тренер не может правильно распорядится всем этим потенциалом . И тут конечно дело не во вратарской позиции, а как со всем кто у тебя есть в составе распорядиться. Такой свежий пример тренерской мысли как Вернидуб в Шерифе с составом который по всем показателям уступает игрокам которые есть в распоряжении Семака. И есть свежие победы Вернидуба с Шерифом , и есть проигрыши Семака с Зенитом. И возникает вопрос, а дело в проигрышах Зенита разве в проблеме вратарской позиции или просто в самом главном тренере который не может воспользоваться тем , кстати очень достойным составом который просто не может им пользоваться ???!!! И даже если Зенит приобретёт отличного вратаря сути дела это глобально не изменит. Момент истины всё таки это роль главного тренера, а не вратарская позиция ! Как-то так на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !!!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:09
Можете с Бетисом в ответке попробывать)...хуже не будет...
BDA81
BDA81
вчера в 21:07
Вот чесно после такой заметки у меня вопрос.....а какого х.. вы его ставите если он даже на тренеровочном процессе был не в форме?! Ставили бы молодго,он показывал не плохой уровень. Вот из=за таких 56ов молодые у нас или в запасах или вечно подающие надежды. Семак не тренер , он нуль . Как Жамнов в хоккее. Ставят идиотов и потом думают почему нет игры и нет результата. Пора сажать владельцев клубов и главных тренеров с конфискацией имущества.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:03
Пора бы уже джокера выпускать на проблемную позицию...

:large
drug01
drug01
вчера в 21:00
Вратарь нужен срочно!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:58
Не все можно купить! Только РПЛ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:58
Керж не тянет, Крицюк на травме, молодому не доверяют...
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 20:51
Мариновать их будут
lotsman
lotsman
вчера в 20:50
Хороший вратарь нужен.
Mekail
Mekail
вчера в 20:46
Я бы еще и прикупил хороших тренеров вратарей...
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