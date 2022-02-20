«Зенит» решил купить нового вратаря зимой после матча с «Бетисом» в ЛЕ.

«Зенит» намерен приобрети нового голкипера до закрытия зимнего трансферного окна.
По данным источника, такое решение питерский клуб принял после матча плей-офф Лиги Европы против «Бетиса», в котором ворота «Зенита» защищал Михаил Кержаков.
Кержаков выглядел неуверенно и в матче, и на тренировочных сборах «сине-бело-голубых».
После матча Зенита с Бетисом вопросы возникают не только о вратарской позиции , но и к самой защите и к линии нападения. Как говорится сколько бы не пропустили , но если у тебя есть потенциал в нападении который может нивелировать все промахи которые возникают в защите и во вратарской позиции, то это может стать компенсацией. Но у Зенита в принципе есть конечно же потенциал из футболистов которые сейчас находятся в распоряжении главного тренера, за исключением того что сам главный тренер не может правильно распорядится всем этим потенциалом . И тут конечно дело не во вратарской позиции, а как со всем кто у тебя есть в составе распорядиться. Такой свежий пример тренерской мысли как Вернидуб в Шерифе с составом который по всем показателям уступает игрокам которые есть в распоряжении Семака. И есть свежие победы Вернидуба с Шерифом , и есть проигрыши Семака с Зенитом. И возникает вопрос, а дело в проигрышах Зенита разве в проблеме вратарской позиции или просто в самом главном тренере который не может воспользоваться тем , кстати очень достойным составом который просто не может им пользоваться ???!!! И даже если Зенит приобретёт отличного вратаря сути дела это глобально не изменит. Момент истины всё таки это роль главного тренера, а не вратарская позиция ! Как-то так на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !!!
После матча Зенита с Бетисом вопросы возникают не только о вратарской позиции , но и к самой защите и к линии нападения. Как говорится сколько бы не пропустили , но если у тебя есть потенциал в нападении который может нивелировать все промахи которые возникают в защите и во вратарской позиции, то это может стать компенсацией. Но у Зенита в принципе есть конечно же потенциал из футболистов которые сейчас находятся в распоряжении главного тренера, за исключением того что сам главный тренер не может правильно распорядится всем этим потенциалом . И тут конечно дело не во вратарской позиции, а как со всем кто у тебя есть в составе распорядиться. Такой свежий пример тренерской мысли как Вернидуб в Шерифе с составом который по всем показателям уступает игрокам которые есть в распоряжении Семака. И есть свежие победы Вернидуба с Шерифом , и есть проигрыши Семака с Зенитом. И возникает вопрос, а дело в проигрышах Зенита разве в проблеме вратарской позиции или просто в самом главном тренере который не может воспользоваться тем , кстати очень достойным составом который просто не может им пользоваться ???!!! И даже если Зенит приобретёт отличного вратаря сути дела это глобально не изменит. Момент истины всё таки это роль главного тренера, а не вратарская позиция ! Как-то так на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !!!