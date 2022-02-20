«Зенит» решил купить нового вратаря зимой после матча с «Бетисом» в ЛЕ.

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вчера, 20:45

«Зенит» намерен приобрети нового голкипера до закрытия зимнего трансферного окна.

По данным источника, такое решение питерский клуб принял после матча плей-офф Лиги Европы против «Бетиса», в котором ворота «Зенита» защищал .

Кержаков выглядел неуверенно и в матче, и на тренировочных сборах «сине-бело-голубых».