Карпин — о будущем сборной России: «Ответ не знает ни один человек в мире»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин порассуждал о том, какое будущее ожидает национальную команду. Ранее ФИФА и УЕФА отстранила российские команды от международных турниров на неопределенный срок.
Все зависит от того, как будет дальше развиваться история Россия – Украина и как на это будут реагировать ФИФА и УЕФА. Ответ на ваш вопрос не знает ни один человек в мире.
Почему контракт с РФС продлен до конца года? Никто не понимает, сколько все продлится, когда мы вернемся в мир. Никаких переговоров с РФС тоже не было, просто продлили контракт.