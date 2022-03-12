Карпин — о будущем сборной России: «Ответ не знает ни один человек в мире»

Главный тренер сборной России и «Ростова» порассуждал о том, какое будущее ожидает национальную команду. Ранее ФИФА и УЕФА отстранила российские команды от международных турниров на неопределенный срок.

Все зависит от того, как будет дальше развиваться история Россия – Украина и как на это будут реагировать ФИФА и УЕФА . Ответ на ваш вопрос не знает ни один человек в мире.