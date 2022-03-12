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Карпин — о будущем сборной России: «Ответ не знает ни один человек в мире»

вчера, 19:08

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин порассуждал о том, какое будущее ожидает национальную команду. Ранее ФИФА и УЕФА отстранила российские команды от международных турниров на неопределенный срок.

Все зависит от того, как будет дальше развиваться история Россия – Украина и как на это будут реагировать ФИФА и УЕФА. Ответ на ваш вопрос не знает ни один человек в мире.

Почему контракт с РФС продлен до конца года? Никто не понимает, сколько все продлится, когда мы вернемся в мир. Никаких переговоров с РФС тоже не было, просто продлили контракт.

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