Евсеев о расширении РПЛ: «Считаю, для России 16 клубов мало»

Главный тренер «Шинника» оценил идею увеличения числа участников РПЛ .

Очень много сейчас говорят о расширении РПЛ до 18 клубов. Я за! Моя позиция не меняется много лет. Считаю, для России 16 клубов – мало. Должно быть больше матчей, более интенсивный календарь. Но я против того, чтобы все клубы РПЛ автоматически остались в лиге и добавились два лучших клуба ФНЛ . Потому что должен сохраняться спортивный принцип, правила не должны меняться по ходу сезона. Иначе для чего нужны низшие лиги, для чего нужен чемпионат?