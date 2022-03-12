Евсеев о расширении РПЛ: «Считаю, для России 16 клубов мало»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев оценил идею увеличения числа участников РПЛ.
Очень много сейчас говорят о расширении РПЛ до 18 клубов. Я за! Моя позиция не меняется много лет. Считаю, для России 16 клубов – мало. Должно быть больше матчей, более интенсивный календарь. Но я против того, чтобы все клубы РПЛ автоматически остались в лиге и добавились два лучших клуба ФНЛ. Потому что должен сохраняться спортивный принцип, правила не должны меняться по ходу сезона. Иначе для чего нужны низшие лиги, для чего нужен чемпионат?
Помимо этого, стало известно, что клубы РПЛ на данный момент не обсуждали возвращение к схеме розыгрыша «весна-осень».