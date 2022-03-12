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Николсон: «Сейчас в Москве светит фейковое солнце»

сегодня, 15:50

Форвард «Спартака» Шамар Николсон рассказал об адаптации в московском клубе.

Всё просто отлично. В футбольном плане мы с ребятами быстро поняли, чего ждать друг от друга, какие у кого сильные стороны. Классно наладили контакт на поле и с Промесом, и с Ларссоном, и с другими. Вне поля у нас тоже суперские отношения.

Ваноли — реально сильный тренер и очень приятный человек. Больше всего мне нравится, с какой страстью он работает.

Я был на Красной площади, еще пару раз выбирался в центр города. Россия, конечно, холодная страна. Но любые разговоры об этом будут звучать как оправдание. Так что стараюсь мыслить позитивно. Даже несмотря на то, что сейчас в Москве светит фейковое солнце. Оно яркое, но совсем не согревает!

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Все комментарии
старина
старина
сегодня в 16:20
Ты главное забивай....А там будет тебе и солнце и кофе и какао с чаем
makkie
makkie
сегодня в 16:13
Николсон и так загорелый, так что лучше на футболе сосредоточиться!
Flamen
Flamen
сегодня в 16:11
Знал бы он, насколько он прав на счет фейкового солнца.
Futurista
Futurista
сегодня в 16:10
Это безопасное солнце...под ним можно месяц загорать...
112910415
112910415
сегодня в 15:55
нормальный позитивный парень !
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