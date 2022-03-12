Николсон: «Сейчас в Москве светит фейковое солнце»

Форвард «Спартака» рассказал об адаптации в московском клубе.

Всё просто отлично. В футбольном плане мы с ребятами быстро поняли, чего ждать друг от друга, какие у кого сильные стороны. Классно наладили контакт на поле и с Промесом, и с Ларссоном, и с другими. Вне поля у нас тоже суперские отношения.

Ваноли — реально сильный тренер и очень приятный человек. Больше всего мне нравится, с какой страстью он работает.

Я был на Красной площади, еще пару раз выбирался в центр города. Россия, конечно, холодная страна. Но любые разговоры об этом будут звучать как оправдание. Так что стараюсь мыслить позитивно. Даже несмотря на то, что сейчас в Москве светит фейковое солнце. Оно яркое, но совсем не согревает!