Кафанов: «„Ростов“ — это тренерская команда»

Тренер вратарей «Ростова» прокомментировал выступление команды после возвращения главного тренера Валерия Карпина.

Да, игроки вдохновились возвращением Валерия Георгиевича. Скажем так, несмотря на то, что они знали его, работали с ним раньше, такое возвращение все равно было для них новым эмоциональным толчком. В такой сложной ситуации это дало эффект, результаты клуба в последнее время неслучайны. Уход сильных легионеров из клуба и комплектование состава наполовину из игроков академии доказывают, что «Ростов» — это тренерская команда.