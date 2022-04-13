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Кафанов: «„Ростов“ — это тренерская команда»

13 апреля 2022, 21:52

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал выступление команды после возвращения главного тренера Валерия Карпина.

Да, игроки вдохновились возвращением Валерия Георгиевича. Скажем так, несмотря на то, что они знали его, работали с ним раньше, такое возвращение все равно было для них новым эмоциональным толчком. В такой сложной ситуации это дало эффект, результаты клуба в последнее время неслучайны. Уход сильных легионеров из клуба и комплектование состава наполовину из игроков академии доказывают, что «Ростов» — это тренерская команда.

В предыдущем матче РПЛ ростовчане крупно обыграли «Локомотив» (4:1).

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Все комментарии
cska1948
cska1948
14 апреля в 08:01
«Ростов» — это тренерская команда.
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У квалифицированного тренера ДРУГОЙ команды не бывает.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ zooveterinar (раскрыть)
14 апреля в 06:51
Это не реально даже во сне.
КЭТиК
КЭТиК
14 апреля в 05:14
Валера может тренировать и клуб и сборную.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 23:20
Пусть до конца сезона доиграют, а там будем говорить!
zooveterinar
zooveterinar ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
13 апреля в 23:01
А лучше дотянуть ,до евро кубков!!!
zooveterinar
zooveterinar
13 апреля в 23:01
Не каркай Кафанов!!! Циплят счетают,по осени!!!
drive45
drive45
13 апреля в 22:49
Все понятно, логично и объективно про возвращение Карпина. Только не понятно не логично и необъяснимо то ,что у Ростова третий показатель в РПЛ по пропущенным мячам, а ротации среди голкиперов нет.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
13 апреля в 22:19, ред.
Так и есть. Ростову сейчас на эмоциональном подъёме вполне по силам подняться в таблице ещё на две-три строчки.
ermak6848
ermak6848
13 апреля в 22:13
Осталось тренерской команде удержаться хотя бы на 10 месте в турнирной таблице Чемпионата России..
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
13 апреля в 22:12
Это самое главное... Всем бы это понять
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 22:07
С возвращением Карпина Ростов обрёл новое лицо.
Cat01
Cat01
13 апреля в 22:02
Роль тренера большая
протон
протон
13 апреля в 21:54
а еще очень радует, что молодежи много в Ростове, и без легионеров спокойно обходятся
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