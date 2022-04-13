Григорий Иванов высказался о премиальных в команде

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о премиальных в случае победы над «Зенитом» в РПЛ .

Три очка даются что за «Зенит», что за «Химки», что за другие команды – разницы нет. Понятно, что «Зенит» – чемпион, лидер нашего чемпионата, но в честь чего мы должны давать повышенные премиальные за эту игру? Мне было бы лучше выиграть две игры у других команд, чем одну – у «Зенита».