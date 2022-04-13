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Григорий Иванов высказался о премиальных в команде

13 апреля 2022, 20:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о премиальных в случае победы над «Зенитом» в РПЛ.

Три очка даются что за «Зенит», что за «Химки», что за другие команды – разницы нет. Понятно, что «Зенит» – чемпион, лидер нашего чемпионата, но в честь чего мы должны давать повышенные премиальные за эту игру? Мне было бы лучше выиграть две игры у других команд, чем одну – у «Зенита».

Ранее Иванов рассказал, что клуб намерен сохранить полузащитника Олега Шатова.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
14 апреля в 04:50
В общем правильный подход.
1 984
1 984
14 апреля в 03:54
Всё правильно говорит.
протон
протон
14 апреля в 01:00
Короче Гриша тонко намекает,что ожидает перевод от ВТБ в ближайшее время
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 апреля в 22:24
С такими размышлениями на многое не замахнёшься...
Зачем мне красивая девушка...лучше 2-е страшных...
Зачем мне АУДИ...лучше 2-е Лады....
minai
minai
13 апреля в 22:10
А ведь ему не откажешь в смекалке.
stanichnik
stanichnik
13 апреля в 21:18
За победу над чемпионом ВТБ может удвоить, а то и утроить премию игрокам фк Урал.
112910415
112910415
13 апреля в 21:13
тёртый калач, практично мыслит
STVA 1
STVA 1
13 апреля в 21:09
Вот тут Гриша прав
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 21:07
Конечно за две лучше чем за одну.
Cat01
Cat01
13 апреля в 21:00
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