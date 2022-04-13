Дмитриев: «Чистяков явно прибавляет. Он очень неплохой защитник»

Экс-игрок «Зенита» выразил мнение по поводу текущего состава «сине-бело-голубых».

Думаю, что селекционная политика «Зенита» этим летом во многом будет зависеть от того, уедут бразильцы с колумбийцем Барриосом или останутся. Если покинут команду, укреплять состав, конечно, надо. Но даже если останутся, 1-2 позиции стоит усилить. Причем я бы не сказал, что в первую очередь вратарскую, как многие говорят. Михаил Кержаков стабилен и вполне еще может играть, а молодой Одоевский был у меня по молодежи — перспективный парень. Если будут доверять, а он стараться — может вырасти в хорошего вратаря. И все будет нормально. Мне кажется, укреплять нужно края полузащиты и обороны. Впереди и так народу много, во главе с Дзюбой. А вот на флангах — не очень.

Алип пока немного играет, по нему трудно что-то сказать. Хотя, возможно, и перспективный парень. А вот Чистяков явно прибавляет. Уверенность появилась. Если будут доверять и дальше, прогресс окажется налицо. Он очень неплохой защитник.