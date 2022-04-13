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Дмитриев: «Чистяков явно прибавляет. Он очень неплохой защитник»

13 апреля 2022, 17:34

Экс-игрок «Зенита» Сергей Дмитриев выразил мнение по поводу текущего состава «сине-бело-голубых».

Думаю, что селекционная политика «Зенита» этим летом во многом будет зависеть от того, уедут бразильцы с колумбийцем Барриосом или останутся. Если покинут команду, укреплять состав, конечно, надо. Но даже если останутся, 1-2 позиции стоит усилить. Причем я бы не сказал, что в первую очередь вратарскую, как многие говорят. Михаил Кержаков стабилен и вполне еще может играть, а молодой Одоевский был у меня по молодежи — перспективный парень. Если будут доверять, а он стараться — может вырасти в хорошего вратаря. И все будет нормально. Мне кажется, укреплять нужно края полузащиты и обороны. Впереди и так народу много, во главе с Дзюбой. А вот на флангах — не очень.

Алип пока немного играет, по нему трудно что-то сказать. Хотя, возможно, и перспективный парень. А вот Чистяков явно прибавляет. Уверенность появилась. Если будут доверять и дальше, прогресс окажется налицо. Он очень неплохой защитник.

Ранее генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов прокомментировал слухи о том, что «Зенит» не собирается выкупать защитника Нуралы Алипа.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 18:06
С составом у Зенита пока порядок.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 апреля в 18:02
Скорей всего анонсы и слухи про интерес к Жемалетдинову,Баринову,Бакаеву и прочим связаны со скорым путешествием южноамериканских легионеров в родные пенаты или в европы....
И прогресс в игре Чистякова,Мостового,Кругового - очень кстати...
А бразильцезаменителей искать наверное пока рано....но думать об этом - самое время....
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 17:35, ред.
Хороший паренёк Чистяков , да и Алип не хуже. Удачи.
А кто-то скорее всего покинет клуб.
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