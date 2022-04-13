Худяков: «Делай своё дело и никого не слушай»

Голкипер «Локомотива» прокомментировал работу под руководством нового главного тренера команды Заура Хапова.

Конечно, я рад назначению Хапова. Это свой человек, давно в клубе, знает всех игроков. Хапов в свое время дал мне самый полезный совет: делать свое дело и никого не слушать. Следую этим словам, потому что Заур Залимович играл на самом высоком уровне, просто так говорить не будет.