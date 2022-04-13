Худяков: «Делай своё дело и никого не слушай»

Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков прокомментировал работу под руководством нового главного тренера команды Заура Хапова.
Конечно, я рад назначению Хапова. Это свой человек, давно в клубе, знает всех игроков. Хапов в свое время дал мне самый полезный совет: делать свое дело и никого не слушать. Следую этим словам, потому что Заур Залимович играл на самом высоком уровне, просто так говорить не будет.
Успехов голкиперу фк «Локомотива» Даниилу Худякову!!!
Успехов голкиперу фк «Локомотива» Даниилу Худякову!!!
Даниил же говоря о Зауре Хапове знает о чём говорит, так как он является его наставником давно.
Удачи Худякову, Хапову и Локо!!!
Даниил же говоря о Зауре Хапове знает о чём говорит, так как он является его наставником давно.
Удачи Худякову, Хапову и Локо!!!