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Худяков: «Делай своё дело и никого не слушай»

13 апреля 2022, 19:27

Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков прокомментировал работу под руководством нового главного тренера команды Заура Хапова.

Конечно, я рад назначению Хапова. Это свой человек, давно в клубе, знает всех игроков. Хапов в свое время дал мне самый полезный совет: делать свое дело и никого не слушать. Следую этим словам, потому что Заур Залимович играл на самом высоком уровне, просто так говорить не будет.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 апреля в 22:59
О...девиз наших судей становится популярным у игроков....))
Сп62
Сп62
13 апреля в 21:30
Слушать, конечно, надо. Но также надо вырабатывать свою линию. Прогресс требует всегда нового. Удачи Даниилу.
lotsman
lotsman
13 апреля в 20:28
Тренера всё таки слушать надо. На то он и тренер.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 20:17
Всё правильно, кушай и не кого не слушай! 😜
ermak6848
ermak6848
13 апреля в 20:02
Мысль правильную , высказал Даниил. И работай над собой тогда Всё получится..
Успехов голкиперу фк «Локомотива» Даниилу Худякову!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
13 апреля в 19:42
Мне как болельщику Локо очень приятно, что у нас появился свой доморощенный вратарь. Ему всего 18 лет, а он играет так уверенно, что даже выздоровевший Гильерме, который является лидером и капитаном команды остаётся в запасе. Худяков так просто своё место не отдаст.
Даниил же говоря о Зауре Хапове знает о чём говорит, так как он является его наставником давно.
Удачи Худякову, Хапову и Локо!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
13 апреля в 19:33
Сосредоточиться надо на игре
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