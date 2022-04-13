Григорий Иванов: «„Урал“ готов сохранить Шатова»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал будущее полузащитника Олега Шатова в клубе.
Всё зависит от Олега: как он захочет. Может, у него будет лучшее предложение или захочет остаться. А может, сын пойдёт в первый класс. Это его дело — у нас с ним такая договорённость была. Если захочет играть дальше — останется. Пока что нет понимания. «Урал» готов сохранить Олега. Если он скажет, что хочет остаться, то останется. У нас с ним особые отношения.
Ранее Иванов прокомментировал возвращение Шатова в клуб.
Тем более его как в клубе так и во всём Екатеринбурге любят, а с Григорием Ивановым у них вообще близкие отношения. А игроки в Олеге Шатове видят по настоящему стоящего лидера как на поле, так и вне его.
Шатову всего 31 год и он ещё несколько сезонов может играть за родной клуб.
Тем более его как в клубе так и во всём Екатеринбурге любят, а с Григорием Ивановым у них вообще близкие отношения. А игроки в Олеге Шатове видят по настоящему стоящего лидера как на поле, так и вне его.
Шатову всего 31 год и он ещё несколько сезонов может играть за родной клуб.