Григорий Иванов: «„Урал“ готов сохранить Шатова»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал будущее полузащитника в клубе.

Всё зависит от Олега: как он захочет. Может, у него будет лучшее предложение или захочет остаться. А может, сын пойдёт в первый класс. Это его дело — у нас с ним такая договорённость была. Если захочет играть дальше — останется. Пока что нет понимания. «Урал» готов сохранить Олега. Если он скажет, что хочет остаться, то останется. У нас с ним особые отношения.