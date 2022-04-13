Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Григорий Иванов: «„Урал“ готов сохранить Шатова»

13 апреля 2022, 18:10

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал будущее полузащитника Олега Шатова в клубе.

Всё зависит от Олега: как он захочет. Может, у него будет лучшее предложение или захочет остаться. А может, сын пойдёт в первый класс. Это его дело — у нас с ним такая договорённость была. Если захочет играть дальше — останется. Пока что нет понимания. «Урал» готов сохранить Олега. Если он скажет, что хочет остаться, то останется. У нас с ним особые отношения.

Ранее Иванов прокомментировал возвращение Шатова в клуб.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
13 апреля в 19:11
Урал для Шатова нечужой клуб, если команда сохранит место в РПЛ то можно продолжить играть там и дальше.
Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 18:45
Олег Шатов вернулся домой и по игре чувствуется ему нравится играть за Урал.
Тем более его как в клубе так и во всём Екатеринбурге любят, а с Григорием Ивановым у них вообще близкие отношения. А игроки в Олеге Шатове видят по настоящему стоящего лидера как на поле, так и вне его.
Шатову всего 31 год и он ещё несколько сезонов может играть за родной клуб.
lotsman
lotsman
13 апреля в 18:11
Олег неплохой игрок.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 