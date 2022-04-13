Самедов: «Жемалетдинов и Баринов усилили бы „Зенит“»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов отреагировал на слухи о том, что «Зенит» проявляет интерес к полузащитникам «Локомотива» Дмитрию Баринову и Рифату Жемалетдинову.
Точно ослабит «Локомотив», а как же еще! Усиление ли это для «Зенита»? Ну, качественные русские футболисты, да, почему нет!
С бразильцами то прорехи в составе налицо....а уж без них то....
Думаю в лиге найдутся 7-8 уровневых игроков превращающихся в свободных агентов....
В принципе....Пока ясности нет - не о чем и говорить...Коль даже Семак контракт не продлил...
Будут отъезды бразильцев - будет и пища для разговоров....
Всемм удачи !!!!!
С бразильцами то прорехи в составе налицо....а уж без них то....
Думаю в лиге найдутся 7-8 уровневых игроков превращающихся в свободных агентов....
В принципе....Пока ясности нет - не о чем и говорить...Коль даже Семак контракт не продлил...
Будут отъезды бразильцев - будет и пища для разговоров....
Всемм удачи !!!!!