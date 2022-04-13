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Самедов: «Жемалетдинов и Баринов усилили бы „Зенит“»

13 апреля 2022, 17:38

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов отреагировал на слухи о том, что «Зенит» проявляет интерес к полузащитникам «Локомотива» Дмитрию Баринову и Рифату Жемалетдинову.

Точно ослабит «Локомотив», а как же еще! Усиление ли это для «Зенита»? Ну, качественные русские футболисты, да, почему нет!

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 апреля в 18:19
После предполагаемого отъезда южноамериканцев надо будет пополнять ряды не парой игроков....а 7-мью...8-мью....

С бразильцами то прорехи в составе налицо....а уж без них то....

Думаю в лиге найдутся 7-8 уровневых игроков превращающихся в свободных агентов....

В принципе....Пока ясности нет - не о чем и говорить...Коль даже Семак контракт не продлил...
Будут отъезды бразильцев - будет и пища для разговоров....
Всемм удачи !!!!!
ermak6848
ermak6848
13 апреля в 18:16
все хотят попасть в фк ЗЕНИТ перед пенсией, чтобы на чёрный день заработать..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 18:11
Щас слухи косяками попрут...
stanichnik
stanichnik
13 апреля в 18:10
Игроки Сборной по-любому усилят любую команду нашего чемпионата равно, как и ослабят ту, в которой играют сейчас.
SHMEL258
SHMEL258
13 апреля в 17:58, ред.
Не уверен, что они усилят зенит. Но то, что если уйдут паровоз станет слабее, это точно.
nikoladolgov
nikoladolgov
13 апреля в 17:56
Да забирайте всех , все равно Кубков не будет !
drug01
drug01
13 апреля в 17:53
Но не до степени чемпиона
lotsman
lotsman
13 апреля в 17:39
Пока это только разговоры и предположения.
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