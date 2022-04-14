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Кафанов: «Карпин меняет менталитет молодёжи, учит их быть профессионалами»

14 апреля 2022, 09:28

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, как главный тренер команды Валерий Карпин меняет психологию молодежи.

Молодые игроки еще не заиграли, прошло слишком мало времени, чтобы об этом говорить. Их попаданию в состав способствовало стечение обстоятельств: во-первых, отъезд легионеров, во-вторых, Валерий Георгиевич с молодежью проводит много времени за теорией, больше, чем обычно проводил с командой. По большому счету они еще не такие большие мастера, но ребята перспективные, безусловно, будут играть в футбол. На сегодняшний день им надо много работать, и он за такой короткий срок сумел улучшить их игру, проводя в том числе психологические беседы.

Психология — это очень важно, и если этим не заниматься, то серьезных результатов не добиться. Здесь Карпин сделал большой шаг вперед. Он меняет менталитет молодежи, учит их быть профессионалами и не останавливаться на достигнутом.

Недавно Карпин высказался о проблемах «Ростова» с составом.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
14 апреля в 16:39
Хоть кто-то их научит!!!
Аксинья
Аксинья
14 апреля в 15:56
Вперед Ростов!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
14 апреля в 09:48, ред.
Центральному защитнику Ростова Виктору Мелёхину 18 лет. Ещё год назад он играл в любительской лиге. А в этом сезоне игрок основы
Данилу Глебову 22 года. 3 года назад он был запасным. А сейчас капитан Ростова и вызывается в сборную России
ДАША Д
ДАША Д
14 апреля в 09:34
Вот на Туле и посмотрим их менталитет.
STVA 1
STVA 1
14 апреля в 09:31
Хорошо коли так
3mvyxbse4td7
3mvyxbse4td7
14 апреля в 09:29
А они Валере верят
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