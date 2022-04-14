Канчельскис: «Пусть Зарема борщи варит, о футболе женщине говорить не надо»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» считает, что Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна, не стоит говорить о футболе.

У меня нет никаких отношений с Заремой — я с ней не знаком, не общался. Про футбол говорить ей не надо, да. Женщины не должны говорить про футбол. Пусть Зарема на кухне работает, борщи варит, детьми занимается, а про футбол ей говорить не надо. Почему-то она не занимается делами, которые должна делать женщина. Но это не мои проблемы.

В «Спартаке» — беда, никто не мог бы в жизни представить, что такое возможно. Времена меняются… Поэтому нашу футбольную страну и наказывают. У нас женщины руководят футболом, еще работают жулики, проходимцы, не совсем футбольные люди — поэтому и наказывают нас. Все видно и очевидно.