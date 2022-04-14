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Канчельскис: «Пусть Зарема борщи варит, о футболе женщине говорить не надо»

14 апреля 2022, 09:56

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна, не стоит говорить о футболе.

У меня нет никаких отношений с Заремой — я с ней не знаком, не общался. Про футбол говорить ей не надо, да. Женщины не должны говорить про футбол. Пусть Зарема на кухне работает, борщи варит, детьми занимается, а про футбол ей говорить не надо. Почему-то она не занимается делами, которые должна делать женщина. Но это не мои проблемы.

В «Спартаке» — беда, никто не мог бы в жизни представить, что такое возможно. Времена меняются… Поэтому нашу футбольную страну и наказывают. У нас женщины руководят футболом, еще работают жулики, проходимцы, не совсем футбольные люди — поэтому и наказывают нас. Все видно и очевидно.

Недавно Салихова подвергла критике судейскую систему в России.

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Все комментарии
mike60
mike60
14 апреля в 23:52
И правда она лучше бы не лезла не в свое дело.ЕЕ стало слишком много в последнее время.Она все время хочет выразить свое мнение.Принимает в Спартаке странные решения.не поддающиеся логике.Она создала хаос в Спартаке.Тренерам не дают нормально поработать.
Альфи
Альфи
14 апреля в 20:01
Она искренне любит Спартак . почему же ей и говорить нельзя, другое дело правильно ли что вмешивается и принимает судьбоносные решения... не знаю
протон
протон
14 апреля в 16:05
Женщины в футболе и правда в большинстве своём не разбираются,многие мужчины тоже. Нужно смотреть не только на пол. Идеальный пример: Грановская - гениальная женщина судя по всем отзывам. Против можно поставить тонну мужчин, один Мостовой чего стоит. Он ещё дальше Заремы от всего происходящего.
Lu4nik
Lu4nik ответ Сп62 (раскрыть)
14 апреля в 15:06
товарищ Сухов?
Flamen
Flamen
14 апреля в 13:21
Хоспади, какой же средневековый персонаж.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
14 апреля в 12:44
+1
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 апреля в 11:19
У меня наоборот такое чувство, что она борется с жуликами и проходимцами, которые присосались, как клещи в клубе.
Союзник противников
Союзник противников
14 апреля в 10:52
Женщины могут :Играть в футбол,бороться во всех видах единоборств,тягать штангу,играть в хоккей и носить шпалы во славу РЖД.Вот уже и мужики умеют рожать.Так что поболтать о футболе могут не только женщины,но и канчельскисы.
lotsman
lotsman
14 апреля в 10:43
А зачем говорить о человеке, которого ты не знаешь и не слышал. И если ты сам говоришь, что это не твои проблемы, то зачем вообще рот открывать? По крайней мере неприлично говорить о человеке, которого, как ты сам говоришь, не знаешь.
berda2003
berda2003
14 апреля в 10:33
андрюха, ты телек смотришь? включи глаза, кто на "матч тв" в студии комментирует футбол и хоккей? приходят в юбках, такой длины... ну, вам по яйца будет... что пацаны забывают, кто играл ... на вид девушки с низкой социальной ориентацией, мало вероятно, что борщи варят, в основном омлет из яиц...
Землянин
Землянин
14 апреля в 10:24
Просто не слушай и отпишись уже наконец 😉👻😂
Сп62
Сп62
14 апреля в 10:20
Женщина востока тоже человек!
старина
старина
14 апреля в 10:15
Врядли Зарема балует Леонида вкусной едой))))Там наверняка прислуги полон дом
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
14 апреля в 10:04
Старый добрый Канчельскис не в теме современной гендерной повестки)
beefs
beefs
14 апреля в 09:57
все верно, беда с нашим футболом!!!
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