Наумов — о дисквалификации Тикнизяна: «Справедливое решение»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника московской команды на 2 матча.

Там же, насколько я знаю, в регламенте записано от одной до трех игр дисквалификации. И они приняли среднее решение. Вы знаете, там на видеопросмотре, я его несколько раз посмотрел, откровенно видно, что он идет в ногу, причем не отбрасывает ногу, когда нечаянно вроде делают, а он наоборот еще придавливает, то есть он умышленно шел на то, чтобы нанести травму. Эта видеозапись, наверное, и сыграла свою роль в решении КДК . Мне кажется, что оно вполне справедливо. Потому что, действительно, там все видно.