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Наумов — о дисквалификации Тикнизяна: «Справедливое решение»

14 апреля 2022, 20:16

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника московской команды Наира Тикнизяна на 2 матча.

Там же, насколько я знаю, в регламенте записано от одной до трех игр дисквалификации. И они приняли среднее решение. Вы знаете, там на видеопросмотре, я его несколько раз посмотрел, откровенно видно, что он идет в ногу, причем не отбрасывает ногу, когда нечаянно вроде делают, а он наоборот еще придавливает, то есть он умышленно шел на то, чтобы нанести травму. Эта видеозапись, наверное, и сыграла свою роль в решении КДК. Мне кажется, что оно вполне справедливо. Потому что, действительно, там все видно.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
14 апреля в 20:47
Сложно отрицать очевидные вещи, отсюда и абсолютное признание справедливости вынесенного решения.
sv_1969
sv_1969
14 апреля в 20:41
Ждём что Смородина скажет))
Cat01
Cat01
14 апреля в 20:37
Надо играть осторожнее
beefs
beefs
14 апреля в 20:31
вообще то грубость в футболе нужно искоренять, особенно отмашки...
КЭТиК
КЭТиК
14 апреля в 20:23
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