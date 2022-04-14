Экс-игрок «Спартака» Бояринцев нашёл плюсы в отъезде легионеров из РПЛ

Бывший полузащитник «Рубина» и «Спартака» высказался об отъезде легионеров из РПЛ .

Если брать в целом, то у нас хороший уровень показывают процентов 30 иностранцев. Большой плюс в том, что уйдут легионеры, которых могут заменить наши ребята. Это уже показывают «Ростов», «Краснодар» «Крылья Советов». Есть свой ресурс, благодаря которому можно заменить большую часть легионеров.

Конечно, есть иностранцы, которых сейчас заменить невозможно, уровень у них достаточно хороший, но это процентов 30 от их числа. Большой шанс получит молодежь. Наверное, выровняется общий уровень турнира. Между командами не будет больших пробелов, скорее всего, ведь не будет иностранцев, которые вытягивают команду вперед.

Может, уровень чемпионата упадет, но есть возможность проявить себя ближайшему резерву, воспитанникам наших школ. Да и вообще — это хороший шанс для игроков с российским паспортом. Я за свою карьеру видел много молодых и перспективных ребят, которые не получали шансов в своих родных командах, им приходилось уходить, скитаться.

Думаю, во всех командах найдутся ресурсы, которые смогут легионеров заменить.