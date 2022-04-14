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Экс-игрок «Спартака» Бояринцев нашёл плюсы в отъезде легионеров из РПЛ

14 апреля 2022, 12:17

Бывший полузащитник «Рубина» и «Спартака» Денис Бояринцев высказался об отъезде легионеров из РПЛ.

Если брать в целом, то у нас хороший уровень показывают процентов 30 иностранцев. Большой плюс в том, что уйдут легионеры, которых могут заменить наши ребята. Это уже показывают «Ростов», «Краснодар» «Крылья Советов». Есть свой ресурс, благодаря которому можно заменить большую часть легионеров.

Конечно, есть иностранцы, которых сейчас заменить невозможно, уровень у них достаточно хороший, но это процентов 30 от их числа. Большой шанс получит молодежь. Наверное, выровняется общий уровень турнира. Между командами не будет больших пробелов, скорее всего, ведь не будет иностранцев, которые вытягивают команду вперед.

Может, уровень чемпионата упадет, но есть возможность проявить себя ближайшему резерву, воспитанникам наших школ. Да и вообще — это хороший шанс для игроков с российским паспортом. Я за свою карьеру видел много молодых и перспективных ребят, которые не получали шансов в своих родных командах, им приходилось уходить, скитаться.

Думаю, во всех командах найдутся ресурсы, которые смогут легионеров заменить.

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Все комментарии
протон
протон
14 апреля в 21:22
На мой личный взгляд, только один легионер не даёт того результата, который от него ожидали -это Ловрен. Но и его заменить то некем! Остальные леги занимают место на поле абсолютно заслуженно. Даже если проецировать на всю РПЛ, то кого можно из наших игроков поставить рядом с тем же Клаудиньо?
pomor45
pomor45
14 апреля в 20:41
С конкурентноспобностью в России слабовато и иностранцы плохо осознают, что уходя из России они освобождают места на рынке, избавляя наших от конкуренции: на том и спасибо. Осталось только не пустить их обратно. Сможем - молодцы, не сможем - 8.
shur
shur
14 апреля в 17:40
...отличие легионера от домарощенного игрока, он отрабатывает подписанный
контракт, наш подписав контракт, считает себя полностью в шоколаде, ни перед кем не обязанным, жизнь задалась, всё игрок не спешит и в борьбу не лезет, травмироваться можно...!!!
berda2003
berda2003
14 апреля в 13:48
объявите лимит на легов - 2 на команду и всё... молодёжь, как заиграет и расхватают их по всей Европе...
qpgwy7u87r3h
qpgwy7u87r3h
14 апреля в 13:25
ну тут сыглы. для сборной это большой плюс
drug01
drug01
14 апреля в 13:11
Плюсы как и минусы есть..
КЭТиК
КЭТиК
14 апреля в 13:10
Есть как плюсы, так и минусы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 13:09
Про воспитанников назвал Ростов, Краснодар, КС но не спартак.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
14 апреля в 12:36
Сразу видно, что футболист. Нашел кучу плюсов там, где их нет. Не все леги уйдут, а леги, которым не переплачивали. Вся зенитовская братия уже присягнула на верность газу.
beefs
beefs
14 апреля в 12:30
все правильно, нужно заниматься футболом а не коммерцией...
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 12:24
Шерлок Бояринцев ведёт расследование.
Сп62
Сп62
14 апреля в 12:24
Оптимизм это хорошо.
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