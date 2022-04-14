Силкин: «Если Глебов хочет „капитанить“, то пусть останется в „Ростове“»

Экс-наставник «Динамо» отреагировал на слухи о том, что москвичи хотят подписать полузащитника «Ростова» .

Трудно сказать, правда это или нет. Очень часто агенты выдают желаемое за действительное. Я думаю, что у «Динамо» всё в порядке в средней линии. Брать игрока на подмену, наверное, не стоит. Будет ли это интересно самому Глебову тоже неясно, но переход в «Динамо» — это точно шаг вперед.

Если он хочет просто «капитанить», то пусть останется в «Ростове», а если же он хочет прибавлять в мастерстве, то, конечно, лучше перейти в более статусный клуб. Он точно неплохой футболист, но все будет зависеть от того, как смотрят на это в самом «Динамо». Нужен ли он тренеру или нет.