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Силкин: «Если Глебов хочет „капитанить“, то пусть останется в „Ростове“»

14 апреля 2022, 18:29

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на слухи о том, что москвичи хотят подписать полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

Трудно сказать, правда это или нет. Очень часто агенты выдают желаемое за действительное. Я думаю, что у «Динамо» всё в порядке в средней линии. Брать игрока на подмену, наверное, не стоит. Будет ли это интересно самому Глебову тоже неясно, но переход в «Динамо» — это точно шаг вперед.

Если он хочет просто «капитанить», то пусть останется в «Ростове», а если же он хочет прибавлять в мастерстве, то, конечно, лучше перейти в более статусный клуб. Он точно неплохой футболист, но все будет зависеть от того, как смотрят на это в самом «Динамо». Нужен ли он тренеру или нет.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
14 апреля в 21:02, ред.
ну Ростов более статусней клуб стал, чем Динамо которые не так давно с ФНЛ вылезли, так что тут надо еще подумать, где будет лучше развиваться.
В Ростове он капитан, прокачивает лидерские качества, большой шанс что Карпин из него сделает настоящего профи. А в динамо что? шанс научится у Шунина падать от взрыв-пакета?
zooveterinar
zooveterinar
14 апреля в 20:32
Тоже мне еще шаг вперед , прям то!!!
ДАША Д
ДАША Д
14 апреля в 20:26
Душат его зарплатой
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 19:57
Конечно перейдёт,хоть чтото выиграет в карьере!
beefs
beefs
14 апреля в 19:29
В. Понедельник всю жизнь проиграл в Ростове и не потерялся для сборной..
Трезвый повар
Трезвый повар
14 апреля в 19:25
"а если же он хочет прибавлять в мастерстве, то, конечно, лучше перейти в более статусный клуб"
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Так именно в Ростове Данил и прибавил в мастерстве. 3 года назад он был запасным иногда выходя на замену. А сейчас он капитан команды и лидер
В прошлом году Данил начал вызываться в сборную России
Bensurr
Bensurr ответ Байкал-38. (раскрыть)
14 апреля в 19:18
Шас будет трудно игрокам с паспортом РФ переходить в топ чемпионаты из-за потических взглядов.
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 18:50
Пусть остаётся в Ростове.
Capral
Capral
14 апреля в 18:48, ред.
Правильно Силкин говорит. От себя добавлю: в ЦСКА идти смысла нет, там- двое из ларца- быстрая футбольная погибель. В Динамо к физруку- значит загубить талант во цвете лет и только прессинговать, бестолково гонять по полю. Остается Зенит, но там, нет гарантии попасть в основу. Значит, только оставаться в Ростове и прогрессировать у Карпина.
Байкал-38.
Байкал-38.
14 апреля в 18:38, ред.
У нас часто в РПЛ бывает, что засветится молодой игрок и его сразу начинают сватать в топ клубы и иногда такие переходы случаются. Но вот часто они заканчиваются ничем. Попросту говоря игрок только первый сезон проводит на серьёзном уровне, а во втором сезоне уже не показывает такие результаты. Есть такое понятие как "синдром второго сезона".

Глебову лучше ещё пару сезонов провести в Ростове, окрепнуть, а уже потом пробовать себя в более серьёзных клубах.

Но вот беда ребятам кажется, что я вот такой молодой и очень сильный футболист, приду в топ клуб выиграю конкуренцию, буду получать много денег и тратить и тратить. А в реальной жизни зачастую все наоборот в спортивном плане.
drug01
drug01
14 апреля в 18:30
Это его право
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