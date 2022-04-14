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«Он показал свою дремучесть». Смородская о словах Канчельскиса про женщин

14 апреля 2022, 12:53

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на высказывания Андрея Канчельскиса о женщинах в футболе.

У нас в России равные права! И такие высказывания даже неинтересно обсуждать.

Канчельскис имеет право говорить все что угодно, но, сказав так про женщин, он показал только свою дремучесть.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
14 апреля в 20:49
В мире процветает движение неофеминисток. Отрицают браки и любовь во всех проявлениях, детей называют обузой, мешающей жить, мужиков призывают истребить за ненадобностью. Вот такой феминизм действительно дремучесть.
протон
протон
14 апреля в 19:31
Ну пока Зарема и Смородская это реальная дремучесть. Одна в своё время убивала Локо. Вторая продолжает Спартак
Женщина должна быть на кухне. Для Заремушки по факту футбол это досуг развлечение в окружении многих мужчин. Канчельскис прав .
stromshik
stromshik
14 апреля в 16:47
Права, допустим, равные, но обязанности разные: одним забивать голы и приводить Манчестер Юнайтед к титулам, другим - варить борщ.
chocopie748
chocopie748
14 апреля в 14:51
В отношении конкретно спартаковской барышни он был в целом прав. Кстати, и к самой Смородской слова Канчельскиса тоже хорошо подходят. Своей Грановской в РФ нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 13:52
Не вижу что такого он сказал?!
kexkh673efye
kexkh673efye
14 апреля в 13:21
Феминистки его порвут
FenixSL
FenixSL
14 апреля в 13:15
футбола в России нет
давайте обсуждать всякое
правильно!
Байкал-38.
Байкал-38.
14 апреля в 13:13
ДСА
ДСА
14 апреля в 13:11
Андрей действительно порет чушь, ибо сразу ясна была ответная реакция.
Cat01
Cat01
14 апреля в 13:10
Всё может быть.....
Over 9000
Over 9000
14 апреля в 13:02
глядя на твою деятельность, на деятельность заремы, на деятельность кати кирильчевой, не так уж он и неправ.
хотя, конечно, не все женщины такие. но в футболе у нас почему-то только такие пролазят
Carl Lewis
Carl Lewis
14 апреля в 13:00
Может да.
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