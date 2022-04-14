«Он показал свою дремучесть». Смородская о словах Канчельскиса про женщин

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на высказывания о женщинах в футболе.

У нас в России равные права! И такие высказывания даже неинтересно обсуждать.

Канчельскис имеет право говорить все что угодно, но, сказав так про женщин, он показал только свою дремучесть.