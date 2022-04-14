«Он показал свою дремучесть». Смородская о словах Канчельскиса про женщин

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на высказывания Андрея Канчельскиса о женщинах в футболе.
У нас в России равные права! И такие высказывания даже неинтересно обсуждать.
Канчельскис имеет право говорить все что угодно, но, сказав так про женщин, он показал только свою дремучесть.
Женщина должна быть на кухне. Для Заремушки по факту футбол это досуг развлечение в окружении многих мужчин. Канчельскис прав .
Женщина должна быть на кухне. Для Заремушки по факту футбол это досуг развлечение в окружении многих мужчин. Канчельскис прав .
давайте обсуждать всякое
правильно!
давайте обсуждать всякое
правильно!
хотя, конечно, не все женщины такие. но в футболе у нас почему-то только такие пролазят
хотя, конечно, не все женщины такие. но в футболе у нас почему-то только такие пролазят