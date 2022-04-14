Сёмин высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о доминировании «Зенита» в РПЛ.
Несомненно, «Зенит» является явным лидером РПЛ. Я думаю, здесь даже и вопросов ни у кого не возникает. Остальные должны сделать команду лучше, чтобы составить конкуренцию. Сейчас её составляет только «Динамо». Три года назад это был «Локомотив».
клубы РПЛ и что из этого получится ?! Все, хотя бы на годик почувствуют как
они богаты и играют с новыми, очень классными партнёрами...!!!
клубы РПЛ и что из этого получится ?! Все, хотя бы на годик почувствуют как
они богаты и играют с новыми, очень классными партнёрами...!!!