Сёмин высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился мыслями о доминировании «Зенита» в РПЛ .

Несомненно, «Зенит» является явным лидером РПЛ . Я думаю, здесь даже и вопросов ни у кого не возникает. Остальные должны сделать команду лучше, чтобы составить конкуренцию. Сейчас её составляет только «Динамо». Три года назад это был «Локомотив».