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Сёмин высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ

14 апреля 2022, 15:58

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о доминировании «Зенита» в РПЛ.

Несомненно, «Зенит» является явным лидером РПЛ. Я думаю, здесь даже и вопросов ни у кого не возникает. Остальные должны сделать команду лучше, чтобы составить конкуренцию. Сейчас её составляет только «Динамо». Три года назад это был «Локомотив».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ АлексАлекс (раскрыть)
15 апреля в 15:42
Так гражданин не понимает смысл сказанного. Приходится повторять несколько раз. Туго доходит. ТАк бввает
АлексАлекс
АлексАлекс ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 апреля в 11:00
Так забыл или не знал? Что в твои слова вчитываться, если ты повторяешь тоже самое, что сказал сначала
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
15 апреля в 03:30
Но мы хотя бы понимаем смысл слова "доминирование". А старик или забыл, или не знал.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 апреля в 22:51
К вам этот поезд и не приходил. Вы по сравнению с Сёминым банальные дилетанты.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
14 апреля в 21:32
Прочитай внимательно и вникнуть попробуй в. мои слова. Чел не понимает смысл слова доминирование в футболе. Значит его поезд ушёл и на сегодня он далёк от футбола
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
14 апреля в 21:00
ну Динамо так себе конкурент, раз год и палка стреляет.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 апреля в 20:19
Сёмин - человек далёкий от футбола? Не слишком ли заносчивое заявление?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 апреля в 17:38, ред.
Старику Палычу надо глянуть в словарь. Доминирование это подавляющее преимущество. ПСЖ опережает следующих клуб на 20 очков. Это доминирование. А опережение на 3 очка назвать Диминированием может только чел далёкий от футбола. Диминирование по деньгам бесспорно, но не по игре
shur
shur
14 апреля в 17:26
...каждый год Газу давать возможность быть спонсором, беря по очереди все
клубы РПЛ и что из этого получится ?! Все, хотя бы на годик почувствуют как
они богаты и играют с новыми, очень классными партнёрами...!!!
ДАША Д
ДАША Д
14 апреля в 16:58
Динамо так себе конкурент, неожиданно проигрывает там, где является фаворитом
sv_1969
sv_1969
14 апреля в 16:13
Дык надо каждому грЯзьпром в помощь дать и будет всё ОК))
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