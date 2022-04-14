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Кобелев: «Верю, что „Динамо“ догонит „Зенит“»

14 апреля 2022, 13:58

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мыслями о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

Конечно, я верю, что «Динамо» догонит «Зенит». Если «Динамо» сейчас находится в трёх очках от первого места, оно, естественно, составит конкуренцию команде Семака в борьбе за чемпионство. Посмотрите на матчи Лиги чемпионов, там все может перевернуться с ног на голову. Также и в чемпионате России.

Впереди ещё шесть туров и в этих матчах может произойти все что угодно. На протяжении всего сезона «Динамо» составляет конкуренцию. Это не ежеминутный всплеск, а уже стабильная игра, которая прослеживается у команды Шварца и даёт шансы на борьбу за чемпионство.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
14 апреля в 20:24
Ну, сей расклад зависит всё же не от Динамо, а от Зенита. К тому же, для чемпионства мало догнать, надо перегнать.
Capral
Capral ответ berda2003 (раскрыть)
14 апреля в 16:50
А разве, он, только это сравнил? Ахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
berda2003
berda2003
14 апреля в 16:21
смешной кобелёк, сравнил х... с пальцем.
Caniggia
Caniggia
14 апреля в 15:48
Это самая главная интрига чемпионата! Очень жаль, что обе очные встречи уже сыграны!
Capral
Capral
14 апреля в 14:56
    lotsman
    lotsman
    14 апреля в 14:56
    А Зенит постарается оторваться.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    14 апреля в 14:55
    Пускай догоняют, лишь бы не обогнали.
    В личке у наших преимущество...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    14 апреля в 14:54
    Что неиключено и даже вероятно. Жаль, что обе игры между ними уже были
    Capral
    Capral
    14 апреля в 14:18
    Админ, я по ошибке отправил жалобу на одного из пользователей, поэтому, прошу мою жалобу отменить.
    Capral
    Capral
    14 апреля в 14:17
    Всё, что кобелеву осталось после 2016года- это верить. Сравнивать ПЛ России и ЛЧ, может только человек- совершивший ПРЕСТУПЛЕНИЕ в 2016году. Он, еще долго будет сидеть без работы.....
    drug01
    drug01
    14 апреля в 14:14
    Верить можно но....
    КЭТиК
    КЭТиК
    14 апреля в 14:11
    Чего в футболе не бывает.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    14 апреля в 14:10
    Шансы большие но может вмешаться газпром с своими рычагами.
    STVA 1
    STVA 1
    14 апреля в 14:05
    Ну и верь
    beefs
    beefs
    14 апреля в 13:59
    да никто не запрещает верить, верь...
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