Кобелев: «Верю, что „Динамо“ догонит „Зенит“»

Бывший главный тренер «Динамо» поделился мыслями о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

Конечно, я верю, что «Динамо» догонит «Зенит». Если «Динамо» сейчас находится в трёх очках от первого места, оно, естественно, составит конкуренцию команде Семака в борьбе за чемпионство. Посмотрите на матчи Лиги чемпионов, там все может перевернуться с ног на голову. Также и в чемпионате России.

Впереди ещё шесть туров и в этих матчах может произойти все что угодно. На протяжении всего сезона «Динамо» составляет конкуренцию. Это не ежеминутный всплеск, а уже стабильная игра, которая прослеживается у команды Шварца и даёт шансы на борьбу за чемпионство.