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Кофрие: «Легионеры „Спартака“ договорились доиграть как минимум этот сезон»

15 апреля 2022, 12:24

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал, что легионеры команды договорились доиграть нынешний сезон в РПЛ.

Квинси Промес собрал всех легионеров и убедил не уезжать из «Спартака»? На собрании слово брал не только Промес. Все без исключения высказались о том, что готовы сплотиться, не бросать и поддержать клуб в такой момент. Существуют внешние факторы, но есть коллектив, который нужно уважать. И мы договорились доиграть вместе как минимум этот сезон.

Джордан Ларссон решил приостановить действие контракта со «Спартаком»? Между тем собранием и решением Джордана прошло время. У всех нас есть личная жизнь и обстоятельства. Значит, Ларссон посчитал такой шаг необходимым. Не берусь его осуждать.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ makkie (раскрыть)
16 апреля в 05:39
так я об этом и говорю!
makkie
makkie ответ альсато (раскрыть)
15 апреля в 16:18
Скажи это Рубину, Ростову и в особенности Краснодару.
leonid_spb58
leonid_spb58
15 апреля в 15:35
Голосовали,наверное! Тьфу,срамцы!
альсато
альсато
15 апреля в 15:29
Это ПОЛНЫЙ пиз...ец!...Игроки (с действующими контрактами) команды собираются и решают играть им или нет))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 13:50
Как раз загонят спартак на несколько лет в ФНЛ и разбегутся.
makkie
makkie
15 апреля в 13:19
Ларссон давно выбивался из коллектива.
Так что его бегство мало кого удивило. И не расстроило точно.
Bensurr
Bensurr
15 апреля в 12:58
Надо бежать
Сп62
Сп62
15 апреля в 12:51
Теперь осталось не играть, а доиграть. И на том спасибо.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
15 апреля в 12:32
    санек002
    санек002
    15 апреля в 12:29
    спасибо парни!полное уважение !
    shlomo
    shlomo
    15 апреля в 12:27
    Молодцы, что приняли такое решение
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