Кофрие: «Легионеры „Спартака“ договорились доиграть как минимум этот сезон»

Защитник «Спартака» рассказал, что легионеры команды договорились доиграть нынешний сезон в РПЛ .

Квинси Промес собрал всех легионеров и убедил не уезжать из «Спартака»? На собрании слово брал не только Промес. Все без исключения высказались о том, что готовы сплотиться, не бросать и поддержать клуб в такой момент. Существуют внешние факторы, но есть коллектив, который нужно уважать. И мы договорились доиграть вместе как минимум этот сезон.

Джордан Ларссон решил приостановить действие контракта со «Спартаком»? Между тем собранием и решением Джордана прошло время. У всех нас есть личная жизнь и обстоятельства. Значит, Ларссон посчитал такой шаг необходимым. Не берусь его осуждать.