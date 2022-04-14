Широков: «„Зенит“ очень хорошо работает – команда стала сильнее»

Бывший полузащитник «Зенита» порассуждал о доминировании «сине-бело-голубых» в чемпионате России.

Если Семак три года подряд выигрывает лигу, а теперь и в четвертый раз претендует – как это назвать по-другому? Это доминирование в классическом варианте. И ничего плохого в этом нет. Это говорит лишь о том, что «Зенит» очень хорошо работает – команда стала сильнее.

И конкуренция тоже значительно усилилась: хотя бы на примере «Динамо». Другие команды тоже должны подтянуться.