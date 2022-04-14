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Широков: «„Зенит“ очень хорошо работает – команда стала сильнее»

14 апреля 2022, 22:00

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков порассуждал о доминировании «сине-бело-голубых» в чемпионате России.

Если Семак три года подряд выигрывает лигу, а теперь и в четвертый раз претендует – как это назвать по-другому? Это доминирование в классическом варианте. И ничего плохого в этом нет. Это говорит лишь о том, что «Зенит» очень хорошо работает – команда стала сильнее.

И конкуренция тоже значительно усилилась: хотя бы на примере «Динамо». Другие команды тоже должны подтянуться.

ЦСКА на какой-то момент проснулся, но сейчас чуть отвалился. Надеюсь, дальше элитные команды будут расти. «Сочи» могут добавить, да и ЦСКА при наличии легионеров. Все это позволяет думать, что чемпионат станет интереснее!

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
15 апреля в 03:28
Хорошо работает зенит? Плотно усаживаеь на лавку игроков сборной. Сергеев, потом Адамов... Кто следующий?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 22:45
Рома имел общение с геной.
Cat01
Cat01
14 апреля в 22:42
Игры покажут
sv_1969
sv_1969
14 апреля в 22:38
рома ты балбес
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 22:20
Не стал наш чемпионат сильнее.
praporchik zadov
praporchik zadov
14 апреля в 22:18
Кому эта лига нужна?....дворовый футбол...
VeniaminS
VeniaminS
14 апреля в 22:15
Это хорошо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 22:01
А вот мне так не кажется!
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