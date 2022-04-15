Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Мелкадзе: «Витория смог бы привести „Спартак“ к чемпионству»

15 апреля 2022, 11:24

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе, ранее выступавший за «Спартак», выразил мнение, что бывший главный тренер красно-белых Руй Витория мог бы привести команду к чемпионству в РПЛ.

Какие впечатления остались от работы с Руем Виторией? Очень хорошие и приятные. Руй тоже вписал свое имя в историю «Спартака». Понятно, что в чемпионате дела шли не лучшим образом. Зато в еврокубках мы проявили себя очень хорошо. Если честно, у меня нет объяснения, почему так получилось. Я бы понимал, если было бы наоборот. Это хотя бы логично. А так…

Смог бы Витория добиться результата в «Спартаке», если бы ему дали время? Думаю, что да. Любой человек потенциально способен привести «Спартак» к чемпионству. Каррера это доказал. Считаю, и Руй был на это способен.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
15 апреля в 15:56
Ну это было сущее безобразие - нанимать тренера и мешать ему делать его работу. Мне кажется что такое могло произойти только в Спартаке.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
15 апреля в 14:40
Какая-то мелкая шуточка
альсато
альсато ответ makkie (раскрыть)
15 апреля в 14:26
Мешают ВСЕМ!....я же НЕ х...УЯ не делаю, еще и виноват!))))
Байкал-38
Байкал-38
15 апреля в 13:39
Все уволенные из Спартака могли привести Спартак к чемпионству и только Карреру уволили после того как он выиграл чемпионство.
makkie
makkie
15 апреля в 13:21
Увы, но Рую бы и дальше мешали.
А работать в таких условиях - невыносимо и уж точно нереально в плане чемпионства.
lotsman
lotsman
15 апреля в 12:50
Чтобы добиться желаемых результатов, тренеру, в первую очередь, никто не должен мешать. Для того чтобы поставить игру команды тренеру нужно время. Чтобы за короткое время добиться результатов, это почти невозможно. Тренеру нужно время и самостоятельность. Но когда сапоги начинает тачать пирожник, а пироги печь сапожник, и попутно требуя с тренера результатов, хорошего ничего не будет.
ОПС
ОПС
15 апреля в 12:34, ред.
Сам хоть верит в то, что сказал.Сейчас можно все говорить. Проверить нельзя.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 12:20
Теперь можно только предполагать
nikoladolgov
nikoladolgov
15 апреля в 12:09
А Эмери смог бы првести к победе в Лиге Чемпионов !
berda2003
berda2003
15 апреля в 12:02
зареме скажи...
Garrincha58
Garrincha58
15 апреля в 11:56
ключевое слово "бы" или не бы
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 11:46
Грузин разозлил заремочку.
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 11:35, ред.
Об этом ничего небыло сказано в Заремыном гороскопе !)
Повелительница тренерского штаба !)
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 11:26
Теперь это уже не проверить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 