Мелкадзе: «Витория смог бы привести „Спартак“ к чемпионству»

Нападающий «Сочи» , ранее выступавший за «Спартак», выразил мнение, что бывший главный тренер красно-белых мог бы привести команду к чемпионству в РПЛ .

Какие впечатления остались от работы с Руем Виторией? Очень хорошие и приятные. Руй тоже вписал свое имя в историю «Спартака». Понятно, что в чемпионате дела шли не лучшим образом. Зато в еврокубках мы проявили себя очень хорошо. Если честно, у меня нет объяснения, почему так получилось. Я бы понимал, если было бы наоборот. Это хотя бы логично. А так…

Смог бы Витория добиться результата в «Спартаке», если бы ему дали время? Думаю, что да. Любой человек потенциально способен привести «Спартак» к чемпионству. Каррера это доказал. Считаю, и Руй был на это способен.