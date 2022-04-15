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Свинов: «Как можно писать гадости в адрес Федуна?»

15 апреля 2022, 09:25

Голкипер «Спартака» Илья Свинов не понимает, почему болельщики красно-белых оскорбляют владельца клуба Леонида Федуна.

Федун вкладывает много своих денег в «Спартак», но болельщики требуют от него продать клуб? Вот это прямо удивляет. Не понимаю, как можно писать гадости в адрес Федуна? Человек вкладывает бешеные деньги, прилетает на каждый матч вне зависимости от своих дел, хотя, уверен, у него их много. Федун делает для клуба космические вещи. Таких людей единицы.

Недавно Федун заявил на исполкоме РФС, что потерял 99% своего состояния.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
15 апреля в 15:51
этому человеку, не ГОВОРИТЬ нужно, а СЛУШАТЬ))))
альсато
альсато
15 апреля в 15:45
"Человек вкладывает бешеные "....Не в СВИНЬЮ-КОРМ!
makkie
makkie
15 апреля в 13:24
Футболисты никогда не поймут болельщиков.
Им то Федун исправно платит деньги, и немалые. А болельщикам никто ничего не платит - при этом за 18 лет при Федуне у Спартака 1 чемпионство (и то вопреки) + Суперкубок. Ну и промежуточные успехи в виде 1/8 и 1/4 ЛЕ. Всё!

Так что при Федуне Спартак не развивается право на критику обосновано!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
15 апреля в 10:46
Прогнуться перед хозяином новому игроку - да это ж завсегда!!! ) С такой фамилией только в Спартак! Даже можно не играть, а просто находиться в нём.
ОПС
ОПС
15 апреля в 10:23
И зачем что то говорил.
lotsman
lotsman
15 апреля в 10:11
Не благодарные, вот и льют грязь.))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
15 апреля в 10:11
Это его мнение.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shlomo (раскрыть)
15 апреля в 10:10, ред.
Насчет сильного менеджера Федуна - спорный вопрос. В "Спартаке" он однозначно слабый менеджер, в "Лукойле" руководит профи Аликперов, и роль Федуна нам неясна, плюс нефть продавать с огромной маржой это не супер-сложная задача.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
15 апреля в 10:05
"Таких людей единицы"

Это он про тех, кто украли миллиарды в 90-х вроде Федуна? Так да, в списке ресурсных олигархов первой волны всего полтора десятка фамилий, в основном те, кто на залоговых аукционах обогатился, плюс Федун и Аликперов отдельно, т.к. Аликперов просто отписал себе и другу Лёне советский нефтяной гигант как замминистра нефтянки.

А вообще зарабатывать место в основе надо не рабочим языком, некрасиво это смотрится, когда игрок только пришел и сразу владельцу отполировал поверхности. Но, видимо, у каждого свой путь. Со Свиновым все понятно, как он место в основе решил заработать.
shlomo
shlomo
15 апреля в 10:02, ред.
Вся эта "заказуха" про отличного управленца Федуна разбивается о простой факт: чудовищной неэффективностью его управления "Спартаком".

При всех вливаниях - отдача от результатов совершенно позорная, как для менеджера. Раз повезло "вопреки" и то, сразу уничтожил все шансы на улучшение. Как минимум полностью не разбирается в людях, которых ставит на посты. Системные ведь провалы.

Я не спорю, может быть Лёнька как человек хороший, но в футболе не шарит. Лучшее, что он может сделать для Спартака: дать много бабла и не лезть в детали управления клубом.

Ну а так что, Федун - неоднозначный персонаж. Сильный менеджер, но импульсивный. Много шарахается из стороны в сторону. Есть ощущение, что ему нужен кто-то чуть более мудрый, кто будет его притормаживать, когда его заносит. В Лукойле такой человек есть, а в Спартаке - нет (Зарему в расчет не беру и о ней просто не хочу ничего писать...).
stavr74
stavr74 ответ beefs (раскрыть)
15 апреля в 10:01
ответила девочка )))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ LOpp (раскрыть)
15 апреля в 09:57
    Сп62
    Сп62
    15 апреля в 09:56
    Что вы навалились на парня. Заремы вам мало. Человек хочет высказаться, а вы ему рот закрываете. Не гоже так.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    15 апреля в 09:52
    В общем это новый пресс-аташе Спартака. Вот зачем его брали.
    shur
    shur
    15 апреля в 09:51, ред.
    ...Свинов, опять Свинов !!! Родственник ???!!!
    Gahi
    Gahi
    15 апреля в 09:51
    Свинов молодец только перешёл в "Спартак" уже проникся командным духом и с большим уважением к хозяину клуба.
    LOpp
    LOpp
    15 апреля в 09:42
    покажите эту статистику Хрякову.
    Спартак до Федуна 78 лет 21 чемпионство
    Спартак с Федуном 18 лет 1 чемпионство имени Массимо Карреры
    Ironigor
    Ironigor
    15 апреля в 09:38
    Это всё злые языки и происки империализиа !☝️😉😂
    Сп62
    Сп62 ответ beefs (раскрыть)
    15 апреля в 09:35
    Думать никогда не рано. Наоборот, бывает, что поздно.
    beefs
    beefs
    15 апреля в 09:32
    тебе, мальчик, еще рано об этом думать...
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    15 апреля в 09:30
    Вот так.
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