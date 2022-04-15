Свинов: «Как можно писать гадости в адрес Федуна?»

Голкипер «Спартака» Илья Свинов не понимает, почему болельщики красно-белых оскорбляют владельца клуба Леонида Федуна.
Федун вкладывает много своих денег в «Спартак», но болельщики требуют от него продать клуб? Вот это прямо удивляет. Не понимаю, как можно писать гадости в адрес Федуна? Человек вкладывает бешеные деньги, прилетает на каждый матч вне зависимости от своих дел, хотя, уверен, у него их много. Федун делает для клуба космические вещи. Таких людей единицы.
Недавно Федун заявил на исполкоме РФС, что потерял 99% своего состояния.
При всех вливаниях - отдача от результатов совершенно позорная, как для менеджера. Раз повезло "вопреки" и то, сразу уничтожил все шансы на улучшение. Как минимум полностью не разбирается в людях, которых ставит на посты. Системные ведь провалы.
Я не спорю, может быть Лёнька как человек хороший, но в футболе не шарит. Лучшее, что он может сделать для Спартака: дать много бабла и не лезть в детали управления клубом.
Ну а так что, Федун - неоднозначный персонаж. Сильный менеджер, но импульсивный. Много шарахается из стороны в сторону. Есть ощущение, что ему нужен кто-то чуть более мудрый, кто будет его притормаживать, когда его заносит. В Лукойле такой человек есть, а в Спартаке - нет (Зарему в расчет не беру и о ней просто не хочу ничего писать...).
При всех вливаниях - отдача от результатов совершенно позорная, как для менеджера. Раз повезло "вопреки" и то, сразу уничтожил все шансы на улучшение. Как минимум полностью не разбирается в людях, которых ставит на посты. Системные ведь провалы.
Я не спорю, может быть Лёнька как человек хороший, но в футболе не шарит. Лучшее, что он может сделать для Спартака: дать много бабла и не лезть в детали управления клубом.
Ну а так что, Федун - неоднозначный персонаж. Сильный менеджер, но импульсивный. Много шарахается из стороны в сторону. Есть ощущение, что ему нужен кто-то чуть более мудрый, кто будет его притормаживать, когда его заносит. В Лукойле такой человек есть, а в Спартаке - нет (Зарему в расчет не беру и о ней просто не хочу ничего писать...).
Это он про тех, кто украли миллиарды в 90-х вроде Федуна? Так да, в списке ресурсных олигархов первой волны всего полтора десятка фамилий, в основном те, кто на залоговых аукционах обогатился, плюс Федун и Аликперов отдельно, т.к. Аликперов просто отписал себе и другу Лёне советский нефтяной гигант как замминистра нефтянки.
А вообще зарабатывать место в основе надо не рабочим языком, некрасиво это смотрится, когда игрок только пришел и сразу владельцу отполировал поверхности. Но, видимо, у каждого свой путь. Со Свиновым все понятно, как он место в основе решил заработать.
Это он про тех, кто украли миллиарды в 90-х вроде Федуна? Так да, в списке ресурсных олигархов первой волны всего полтора десятка фамилий, в основном те, кто на залоговых аукционах обогатился, плюс Федун и Аликперов отдельно, т.к. Аликперов просто отписал себе и другу Лёне советский нефтяной гигант как замминистра нефтянки.
А вообще зарабатывать место в основе надо не рабочим языком, некрасиво это смотрится, когда игрок только пришел и сразу владельцу отполировал поверхности. Но, видимо, у каждого свой путь. Со Свиновым все понятно, как он место в основе решил заработать.