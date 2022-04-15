Изидор: «„Локо“ – одна из трёх команд России, которые знают во Франции»

Французский нападающий «Локомотива» , перешедший в стан «железнодорожников» зимой, рассказал о наиболее популярных российских клубах на родине.

Спустя время могу сказать, что «Локомотив» – действительно большой клуб. И, кстати, одна из трёх российских команд, которые знают во Франции. Ещё две? «Зенит» и ЦСКА . Получилось так, что уже через несколько дней после тех переговоров с Томасом Цорном я поехал на сбор «Локо». Хотя помимо встреч было еще много телефонных разговоров. И не просто много, а фантастически много.