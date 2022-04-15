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Изидор: «„Локо“ – одна из трёх команд России, которые знают во Франции»

15 апреля 2022, 09:10

Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор, перешедший в стан «железнодорожников» зимой, рассказал о наиболее популярных российских клубах на родине.

Спустя время могу сказать, что «Локомотив» – действительно большой клуб. И, кстати, одна из трёх российских команд, которые знают во Франции. Ещё две? «Зенит» и ЦСКА. Получилось так, что уже через несколько дней после тех переговоров с Томасом Цорном я поехал на сбор «Локо». Хотя помимо встреч было еще много телефонных разговоров. И не просто много, а фантастически много.

Изидор забил в каждом из 5 матчей за «Локомотив» в РПЛ.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
15 апреля в 14:48
Зарема сейчас ядом брызжет.
Михалыч 75
Михалыч 75
15 апреля в 13:06
потроллил Спартак или реально не знал ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 10:25
Во франции знают те клубы где играют жабоеды.
shlomo
shlomo
15 апреля в 09:35
Ну а чему удивляться ... мы же знаем команды Франции...:)))
David Young
David Young
15 апреля в 09:20
Я думаю что во Франции, как и в большинстве других стран, разные люди знают разные российские футбольные клубы, и количество клубов которое они знают может разниться, как и то какие именно российские футбольные клубы они знают.
stanichnik
stanichnik
15 апреля в 09:18
Команда ежегодно играет в Еврокубках, конечно будут знать ее
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