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Шунин: «Капитан – это проводник между игроками, тренером и руководством»

14 апреля 2022, 22:22

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о роли капитана в команде.

Когда я только пришел в основу «Динамо» из дубля, был еще молодой, смотрел на партнёров и многому учился. Переломный момент настал после вылета «Динамо» из РПЛ. Тогда важно было стать лидером, повести за собой команду, которая сильно обновилась. Я в клубе был давно и все знал — нужно было всех сплотить, чтобы «Динамо» за один сезон вернулось обратно.

Капитан – это проводник между игроками, тренером и руководством. По-другому, наверное, не сказать. Капитан – это один из лидеров команды, который может спрашивать с партнёров и своим примером показывать, как нужно работать и тренироваться. Это опора, которая должна быть в команде, человек, который в тяжелый момент возьмет инициативу и поведет за собой.

Ранее Шунин вошёл в Клуб имени Льва Яшина.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
15 апреля в 05:15
Не каждому дано стать капитаном.
berda2003
berda2003
14 апреля в 23:13
между игроками и тренером возможно, а вот между тренером и руководством он и нафик не нужен - ни тем, ни другим...
drug01
drug01
14 апреля в 22:41
Высокая цель
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 22:41
Примерно так и есть...
Capral
Capral
14 апреля в 22:41
И между столовой, куда, по приказу физрука- капитан входит первым!!!
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