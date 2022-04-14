Шунин: «Капитан – это проводник между игроками, тренером и руководством»

Вратарь «Динамо» высказался о роли капитана в команде.

Когда я только пришел в основу «Динамо» из дубля, был еще молодой, смотрел на партнёров и многому учился. Переломный момент настал после вылета «Динамо» из РПЛ . Тогда важно было стать лидером, повести за собой команду, которая сильно обновилась. Я в клубе был давно и все знал — нужно было всех сплотить, чтобы «Динамо» за один сезон вернулось обратно.

Капитан – это проводник между игроками, тренером и руководством. По-другому, наверное, не сказать. Капитан – это один из лидеров команды, который может спрашивать с партнёров и своим примером показывать, как нужно работать и тренироваться. Это опора, которая должна быть в команде, человек, который в тяжелый момент возьмет инициативу и поведет за собой.