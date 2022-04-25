Симонян: «Нынешний подбор игроков не сможет сделать „Спартак“ чемпионом»

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян оценил выступление «красно-белых» в нынешнем сезоне РПЛ .

Досадно ли, что «Спартак» плохо выступает в чемпионате России? Не то слово. Я прихожу на стадион и смотрю, как играет «Спартак». По какой причине такой результат? Люди, которые руководят клубом, должны понимать, кто на сегодняшний день отвечает уровню этой команды, которая всегда боролась за чемпионство. Руководители «Спартака» наверняка проводят анализ, какие футболисты должны играть за команду и сделать «Спартак» чемпионом. Так было в прежние времена. Никогда в истории не было такого, чтобы перерыв между чемпионствами длился 16 лет.