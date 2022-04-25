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Симонян: «Нынешний подбор игроков не сможет сделать „Спартак“ чемпионом»

вчера, 13:29

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян оценил выступление «красно-белых» в нынешнем сезоне РПЛ.

Досадно ли, что «Спартак» плохо выступает в чемпионате России? Не то слово. Я прихожу на стадион и смотрю, как играет «Спартак». По какой причине такой результат? Люди, которые руководят клубом, должны понимать, кто на сегодняшний день отвечает уровню этой команды, которая всегда боролась за чемпионство. Руководители «Спартака» наверняка проводят анализ, какие футболисты должны играть за команду и сделать «Спартак» чемпионом. Так было в прежние времена. Никогда в истории не было такого, чтобы перерыв между чемпионствами длился 16 лет.

Верю ли, что «Спартак» не вылетит в ФНЛ? Хотелось бы в это верить. «Спартак» пока что болтается внизу турнирной таблицы. Я не знаю, поддается ли анализу выступление команды, подбор игроков, то есть, как говорил мой учитель Владимир Горохов, может ли этот футболист стать чемпионом или нет. Такой подбор футболистов играет за «Спартак», но сделать «Спартак» чемпионом они не могут. И этот вопрос в первую очередь к руководству клуба.

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Все комментарии
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 22:55
Согласен. Спартак сейчас высоковато для своего уровня находится
lotsman
lotsman
вчера в 20:57
Пересмотрят, перестроятся и может быть.........
зигзаг
зигзаг
вчера в 20:52, ред.
Странно что цыганей не берут играть. Они техничнее любого бразильца. Бегали бы как угорелые.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:35
Дело,наверняка не в игроках,они почти тоже, что и при Тедеско играли,состав сильно не изменился!!!
протон
протон ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 17:44
Валера очень вырос как личность и как тренер со времён "Спартака".

Упомянутые Федунои деньги, на которые можно было купить трёх Халков, никогда бы не выделили под Халков, слишком дорогая разовая покупка. Не было такого, что "Вот тебе 280 миллионов, трать как хочешь".

Самое главное: "Спартак" вчера проиграл из-за невезения. Удача отвернулась от команды, он сильнее по игре был многих соперников, которым отдал очки. Если бы не отмененные голы и не назначенные пенальти, то мы бы выиграли. Но всё решают нюансы, которые называются удачей. Она не на нашей стороне. К судье вопросов минимум, если вообще они есть.

Зарема своим ворчанием уничтожает вообще всё желание относиться к "Спартаку" положительно. Превращает в фарс всё, что происходит. Из-за этого создаётся впечатление, что "Спартак" — не серьёзная структура, а шапито.
d1metras
d1metras ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 17:10
Все по делу и грамотно разложил. Мне кажется в данный момент идеальное трио атаки это Мозес-Промес и на острие Николсон. Все таки Соболев слабовато смотрится. Он 1 матч отыграет хорошо 3 - 4вообще не виден. В состав обязательно вернуть надо Кутепова. На ЧМ 18 смотрел его игру и он довольно сильно смотрелся. Не понимаю почему его не ставят. В рамку Селихова 100% Свинова на подмену.. Макименко в аренду, согласен..с Зобиным надо прощаться.. 2й сезон мучается на поле.. Ну и самое главное - это заткнуть зарему. Это одна из самых главных проблем Спартака. Более чем уверен она в процесс выбора состава и тренеровок лезет. Может быть не напрямую а косвенно но это скорее всего влияет на команду..
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:12
А может дело в руководстве?
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:10
Виктор Осимхен был игроком Шарлеруа. Считаю что дело не в клубах, или в основном не в клубах, из которых переходят футболисты, дело в футболистах и том как они потом играют.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:57
нормальный состав,играть просто надо ,а не сочковать.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 15:50, ред.
Нормальный у нас состав и сейчас, пару - тройку усилений и Спартак будет бороться за тройку призёров. В воротах должен играть Селихов (Свинову обязательно нужно дать шанс), Максименко гнать из команды или отдать в аренду на пару сезонов в условный Урал. Вместо Жиго (который, кстати, вместе с Джикией, на пару сильно косячат) нужно найти хорошего центрального защитника, желательно в Сербии (в идеале нового Видича). Со схемой 3-4-3 Спартак стал меньше пропускать, при обороне она превращается в 5-4-1 Джикия левого центрального играет, Чернов правого (у бывшего коня отличный первый пас, он оброс мясом, действует на позиции уверенно. Вчера проиграли по сути Ростову из-за замены Чернова на Рассказова. Кто будет играть вместо Жиго в следующем сезоне пока большой вопрос (Кофрие всем доказал, что игрок он старательный, хоть звёзд с неба не хватает зато в борьбе его переиграть просто нереально, парню нужно прибавлять в технике и в резкости, нападающие соперника пользуются не поворотливостью Антифриза, пока Кофрие наигрывать центральным защитником рано, но если покупок летом не будет в центре обороны будет играть рыжий или Кутепов. когда Антифриз играл правого латераля за защиту более спокойно, он вместе с Черновым, Жиго и Джикией порядок сзади быстро навели, только вот для атаки футбольных навыков у него не хватает + прибавлять нужно в игре головой Кофрие) слева Классен, справа Хлусевич (Антифриз или не дай бог Рассказов. Рыжего справа можно ставить когда здоров Витя Мозес, первый не любит атаковать, второй обороняться). В общем сзади пока так: Селихов в воротах, справа на лево: Хлусевич (Кофрие) Чернов, Жиго, Джикия, Классен. Леону и Даниле нужно прибавить чтобы выйти на хороший уровень, оба перспективные, Хлусевич умный футболист, пока только с реализацией 0 у него. Летом одна из важнейших задач будет удержать в Спартаке Мартинса, он сейчас уже является одним из лидеров команды, а вот Роме Зобнину давно пора задуматься стоит ли дальше мучиться в Спартаке, вместо Зобнина нужно брать Баринова или Глебова. Умяров и Пруцев хорошо смотрятся в паре с мощным опорником, который нацелен только на разрушение. А атаке сейчас справа Мозес (Бакаев, Игнатов), в центре Николсон (Соболев), слева Промес (Бакаев, Игнатов). Вполне боевой состав у нас и сейчас и поменьше нужно плакаться в сми и смотреть "экспертов" на матч тв. Летом главное удержать Мартинса и Мозеса (Николсон вроде остаётся), разобраться наконец с вратарём, купить центрального защитника и поискать в Бразилии или Аргентине плеймейкера и техничного, быстрого форварда, не лишним будет пластичный и быстрый негр из африки наподобие людоеда или Агаховы из шахтёра.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:24
СПАРТАК-овский ГУРУ - знает, что говорит..
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 14:43, ред.
Нынешний подбор я бы сказал не только призёром не смог бы быть, но и в пятёрку войти. А летом ещё и Жиго уходит, вообще караул. Спартаку бы сейчас в стыки не попасть, Рубину, Нижнему и Химкам вполне по силам их обойти.
minai
minai
вчера в 14:42
Что то мне подсказывает; Холланд, Мбаппе и Левандовски, вряд-ли приедут в Спартак.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:28
Симоняну не стоит столько пить, возраст всё таки сказывается.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:26
Им сейчас "не до жиру, быть-бы живым".
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:17
Надо контракты увеличить раз в десять и тогда все будет в порядке !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:15
Наконец то...
А то судьи...тренеры...и пр...
Состав - основа основ....
Можно конечно ещё лет 5-7 ждать когда игроки Тиролей..Норчёпингов...Сент Трюйденов и Шарлеруа разыграются до чемпионства...но ...

В 2017-м Массимо и не надо было проявлять тренерский гений....
Ибо состав сам даст результат...
Фернандо...Зе Луиш...Промес (до интерпола)...Луис Адриано...Попов...Боккетти....Самедов...и не побоюсь этого слова - Глушаков....
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:13
Да норм состав
shlomo
shlomo
вчера в 14:10
Ну если быть совсем четными, то состав не хуже чем у многих...
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:01
Ты как всегда дальше заголовка не читаешь.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:54
Охренеть можно! О каком чемпионстве говорит дедушка, тут речь идёт как спасти спартак от ФНЛ а он о чемпионстве.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:45
обложка недометалла какая-то)
ЧиП
ЧиП
вчера в 13:44
Предлагаю для начала обеспечить независимость судейского корпуса, для обеспечения правильных и последовательных решений рефери на поле.
А так не понятно кто чего стоит, если каждый матч отменять голы, придумывать липовые овсайды и пенальти.
А то судьи Взяли за моду на🤬уевертить на поле, а потом признавать ошибки. Ой! Ну извините🤷‍♂️🙄
David Young
David Young ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:40
.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:36
Такое руководство Спартака не приведет его к результату, а точнее-руководительница.
LOpp
LOpp
вчера в 13:34
Руководители «Спартака» наверняка проводят анализ, какие футболисты должны играть за команду и сделать «Спартак» чемпионом.


ДСА
ДСА
вчера в 13:34
Что есть, то есть.
drug01
drug01
вчера в 13:30
Это верно
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:30
Только если чемпионом в ФНЛ, а они недалеко оттуда.
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