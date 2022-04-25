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Червиченко: «Не думаю, что ЦСКА догонит „Динамо“»

вчера, 10:42
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «Динамо» от ЦСКА (0:1) в матче 26-го тура РПЛ.

Игра была строгой, скучной. Хотя думал, что мячей будет больше, но оказалось всё более сухо. Были моменты у динамовцев, но у «армейцев» их было больше. Наверное, вчера похоронили интригу в РПЛ по поводу первого места. Непонятно, есть ли у ЦСКА шансы на второе место: то они показывают хорошую игру, то упускают такие шансы, которые у них в руках. До этой победы ЦСКА дважды сыграл вничью, один раз проиграли: могли в чемпионскую гонку влезть, если бы лучше провели предыдущие три матча.

ЦСКА сыграл скучно, но «Динамо» тоже ничего особо не показало. Смолов вообще на себя всё тянул, не разрезал, передач интересных не давал. Мне кажется, Шварц маринует на скамейке Тюкавина: надо давать ему больше времени, когда Костя на поле — он даёт больше обострения. Почему-то отдаётся предпочтение Грулёву: каким-то грустноватым он мне сегодня казался.

Выиграл тот, кому больше повезло. По уровню команды одинаковые: они соседствуют в турнирной таблице. Не думаю, что ЦСКА догонит «Динамо» — преимущество в пять очков не упустят.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 21:02
Армейцы сами себе режиссёры, профукали 7 очков в играх с аутсайдерами. Что уже рассуждать теперь догонят не догонят. Нужно готовится к следующему сезону.
протон
протон
вчера в 17:17
Зенит тоже весной не очень убедителен по игре. Так что однозначно про умершую интригу можно будет сказать, только если Зенит сегодня в Краснодаре победит
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:00
У Динамо остались Урал, Крылья, Локо и Сочи, плюс ещё кубковая встреча, а у нас все южные команды: Ахмат, Краснодар, Сочи и Ростов. Посмотрим кто будет удачливей.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 14:56
Сложно, но можно.Мы свои шансы по большому счёту растратили в матчах с заведомыми аутсайдерами, которые отмутузили нас по полной.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:51
Время рассудит.
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:52
А ты не думай.....время покажет.
Loko57
Loko57
вчера в 13:46
Печально что Динамо не обгонит Зенит, а остальное все уже мелочи))
Capral
Capral
вчера в 11:54
Правильно, догоним и перегоним Америку, как говорил Никита Сергеич!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:52
А я верю что догоним и перегоним!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:37
Червь уже устал говорить про спартак теперь решил переключиться на две другие московские команды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:30
Разборки другого уровня...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:29
Случиться может всякое.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:28
это сделать будет тяжеловато.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:13
Дружище, рад тебя видеть!!!
Ты, как всегда- неповторим, в своём искромётном юморе!!!!!!! Посмеялся от души!!!!!!!
Cat01
Cat01
вчера в 11:11
Конечно не догонит
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:09
Да никто некого и не сможет догнать.
Березуцкий контролирует ситуацию.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:01
Скоро узнаем
Capral
Capral
вчера в 10:55
Сейчас готовится жесточайший слив и вот какой: Локо, Самара, наверняка сольют игры Динамо, а у Урала и Сочи, даже шварц может выиграть сам. Червиченко правильно сказал, что по уровню, команды равные, только добавить забыл- равные по уровню, ещё и тренеры команд.....
shlomo
shlomo
вчера в 10:53
Посмотрим, как играть будут и те и другие...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 10:43
А вот Сочи вполне может.
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