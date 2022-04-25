Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Круговой: «Легионеры „Зенита“ не задумываются об отъезде»

вчера, 10:06

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о ситуации с легионерами в питерском клубе.

Как сейчас себя чувствуют легионеры в «Зените»? Абсолютно нормально. По ним вообще не скажешь, что они задумываются, чтобы уехать. Да и разговоров таких нет.

На каком языке общаюсь с легионерами? Перекидываемся словечками где-то на русском, где-то на английском. Вообще, английский надо учить, конечно. Еще в детстве пытался, мама возила к репетитору, однако особо у меня не получалось. Хотя стремление было. Но языки же всем по-разному даются — тут все индивидуально.

Еще в «Уфе», пока все сидели дома, записался на онлайн-курсы и занимался две недели. Но затем поехали на сборы. Сейчас постараюсь в отпуске возобновить. Забрасывать не буду.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:24
Кто ж от такого уедет....
В следующем сезоне Зенит ни кому не проиграет в ЛЧ....
Таких команд будет всего две...лучший клуб обладатель ЛЧ и Зенит...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:45
Английский уже не актуально.Пора учить китайский
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:43
думаю сольются, но не все первым скорее всего Венделл
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:25
Интересно, что их агент не так уверен, он (агент Юри Альберто и Клаудиньо) вчера в интервью сказал, что они сейчас подождут конца сезона и посмотрят по обстоятельствам. Но Круговому, видимо, виднее)
drug01
drug01
вчера в 11:12
Им и так хорошо!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:46
Летом всё прояснится, тогда и увидим кто куда собирается.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:46
До той поры пока нищим хантам не объяснят куда их деньги уходят.
y673pgg42zkf
y673pgg42zkf
вчера в 10:30
А чего тут задумываться - дои себе газовымя да дои!
ДСА
ДСА
вчера в 10:30
Уж очень хорошие у них контракты.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:09
От добра добра не ищут...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 