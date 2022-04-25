Круговой: «Легионеры „Зенита“ не задумываются об отъезде»

Защитник «Зенита» рассказал о ситуации с легионерами в питерском клубе.

Как сейчас себя чувствуют легионеры в «Зените»? Абсолютно нормально. По ним вообще не скажешь, что они задумываются, чтобы уехать. Да и разговоров таких нет.

На каком языке общаюсь с легионерами? Перекидываемся словечками где-то на русском, где-то на английском. Вообще, английский надо учить, конечно. Еще в детстве пытался, мама возила к репетитору, однако особо у меня не получалось. Хотя стремление было. Но языки же всем по-разному даются — тут все индивидуально.

Еще в «Уфе», пока все сидели дома, записался на онлайн-курсы и занимался две недели. Но затем поехали на сборы. Сейчас постараюсь в отпуске возобновить. Забрасывать не буду.