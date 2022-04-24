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Смолов — журналисту на вопрос о чемпионстве: «Езжай в Питер, спроси»

24 апреля 2022, 23:09
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов после поражения в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1) ответил на вопрос о возможном чемпионстве.

Чемпионство? Езжай в Питер, спроси.

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Все комментарии
kamelot
kamelot
вчера в 21:30
Недофутболист, говорить умеет?
t272nm
t272nm
вчера в 20:24
Было у отца три сына, двое умных, а третий - футболист!
diodert 158
diodert 158
вчера в 18:37
вообще не понимаю кто и как может считать этого сбитого летчика - напом ?!?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:07
В чужом глазу соринку видит, в своем бревна не замечает.
В себе причину искать надо.Хам
Брулин
Брулин
вчера в 10:23
не надо было возвращать, без него все было симпатичней )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:10
Как же московские любят оправдывать свои неудачи поисками Питера. Ну проиграли свой матч по игре, признайте своё поражение. Зачем намекать на Питер?
От этого вы сильнее не станете, также как и Зенит-слабее...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 07:49
Ещё в середине чемпионата было понятно, что зенит станет чемпионом. Теплилась надежда, что Динамо сможет составить конкуренцию, но не готовы они ещё быть первыми.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 07:07
Тут и ехать никуда не надо и так всё понятно. Федя расстроен.
sv_1969
sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 06:31
При всей моей не любви к федуну но он то тут причем? Тогда и Гинер тоже!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 06:03
Фёдор отметил коррупционность в футболе и злую роль в этой истории играют миллер и федун.
mihaluch
mihaluch
вчера в 05:10
Смолов знает что ответить не зная ответа.
Gahi
Gahi
вчера в 03:16
Какая игра, такой же ответ от Смолова.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 03:12
Будем считать что Фёдор первый кто поздравил Зенит с 4-м к ряду чемпионством....
Capral
Capral
вчера в 02:43
Агаларова подписать из Уфы? А кто это, Агаларов?
karnager
karnager
вчера в 00:59
Татуировка зачесалась
протон
протон
вчера в 00:26
Федя как обычно: неприкрытое хамство в ответ на безобидный вопрос. Нервишки лечить надо Смолову, очевидно. А заодно манеры.
Запорол сегодня пару-тройку атак,был неактивен в отборе и прессинге в одном из ключевых матчей,но плач про Питер у Феди хорош.
Динамики, ну теперь понимаете что болелы Локо не придумывали проблему в раздевалке и в игре в лице дяди Фёдора? Он же помимо пенальти и школьных голов в первых матчах абсолютно в каждой важной встрече пытается обыграть пол команды, свалиться на фланг, упасть и развести руками. И никакой не Гиздоль, Николич или Сёмин его таким сделали!
Заранее подпишите Агаларова с Уфы.
sv_1969
sv_1969
вчера в 00:11
Федор знает что отвечать)))) А если честно ну злой парень!
drug01
drug01
24 апреля в 23:32
Он сам ответ не знает
minai
minai
24 апреля в 23:31
Ф.Смолов сегодня играл за ЦСКА.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 23:22
Нашли кого спросить!
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