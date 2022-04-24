Смолов — журналисту на вопрос о чемпионстве: «Езжай в Питер, спроси»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов после поражения в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1) ответил на вопрос о возможном чемпионстве.
Чемпионство? Езжай в Питер, спроси.
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов после поражения в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1) ответил на вопрос о возможном чемпионстве.
Чемпионство? Езжай в Питер, спроси.
В себе причину искать надо.Хам
В себе причину искать надо.Хам
От этого вы сильнее не станете, также как и Зенит-слабее...
От этого вы сильнее не станете, также как и Зенит-слабее...
Запорол сегодня пару-тройку атак,был неактивен в отборе и прессинге в одном из ключевых матчей,но плач про Питер у Феди хорош.
Динамики, ну теперь понимаете что болелы Локо не придумывали проблему в раздевалке и в игре в лице дяди Фёдора? Он же помимо пенальти и школьных голов в первых матчах абсолютно в каждой важной встрече пытается обыграть пол команды, свалиться на фланг, упасть и развести руками. И никакой не Гиздоль, Николич или Сёмин его таким сделали!
Заранее подпишите Агаларова с Уфы.
Запорол сегодня пару-тройку атак,был неактивен в отборе и прессинге в одном из ключевых матчей,но плач про Питер у Феди хорош.
Динамики, ну теперь понимаете что болелы Локо не придумывали проблему в раздевалке и в игре в лице дяди Фёдора? Он же помимо пенальти и школьных голов в первых матчах абсолютно в каждой важной встрече пытается обыграть пол команды, свалиться на фланг, упасть и развести руками. И никакой не Гиздоль, Николич или Сёмин его таким сделали!
Заранее подпишите Агаларова с Уфы.