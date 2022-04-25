Заболотный: «Против сборной Польши на ЧМ-2022 болеть не буду»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный заявил, что не будет болеть против сборной Польши на ЧМ-2022.
Конечно, буду смотреть чемпионат мира. Нет ли обиды, что всё так произошло? Наверное, от меня ничего не зависит. Я живу, как льётся жизнь. Обида? Может быть, а может быть, нет. Против сборной Польши болеть не буду.
Напомним, что сборная Польши должна была встретиться в стыковых матчах со сборной России, но из-за дисквалификации последней прошла в финал мини-турнира, где обыграла Швецию.
выбрать себе какую-нибудь условную Испанию и вперёд !
выбрать себе какую-нибудь условную Испанию и вперёд !
Польша хорошо выглядела на чемпионате Европы , по пенальти уступила Португалии . Польска --крепкий орешек.
Польша хорошо выглядела на чемпионате Европы , по пенальти уступила Португалии . Польска --крепкий орешек.
Даже толковый словарь говорит "Болеть - оказывать поддержку участнику соревнований". Поэтому "болеть" подразумевает "за", а не "против".
А отдельно по Польше - знакомые с политической повесткой, наверное, болели бы против него и так, некоторых все еще Лжедмитрий донимает) Я не буду болеть против, хотя и за не буду, невзрачная команда, и Лёва себя там слабо проявляет.
Даже толковый словарь говорит "Болеть - оказывать поддержку участнику соревнований". Поэтому "болеть" подразумевает "за", а не "против".
А отдельно по Польше - знакомые с политической повесткой, наверное, болели бы против него и так, некоторых все еще Лжедмитрий донимает) Я не буду болеть против, хотя и за не буду, невзрачная команда, и Лёва себя там слабо проявляет.
P.S
Заболотный имеет полное право как болеть против сборной Польши на ЧМ, так и не болеть. Это его личный выбор.
P.S
Заболотный имеет полное право как болеть против сборной Польши на ЧМ, так и не болеть. Это его личный выбор.