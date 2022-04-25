Заболотный: «Против сборной Польши на ЧМ-2022 болеть не буду»

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вчера, 00:34

Форвард ЦСКА заявил, что не будет болеть против сборной Польши на ЧМ -2022.

Конечно, буду смотреть чемпионат мира. Нет ли обиды, что всё так произошло? Наверное, от меня ничего не зависит. Я живу, как льётся жизнь. Обида? Может быть, а может быть, нет. Против сборной Польши болеть не буду.

Напомним, что сборная Польши должна была встретиться в стыковых матчах со сборной России, но из-за дисквалификации последней прошла в финал мини-турнира, где обыграла Швецию.