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Заболотный: «Против сборной Польши на ЧМ-2022 болеть не буду»

вчера, 00:34

Форвард ЦСКА Антон Заболотный заявил, что не будет болеть против сборной Польши на ЧМ-2022.

Конечно, буду смотреть чемпионат мира. Нет ли обиды, что всё так произошло? Наверное, от меня ничего не зависит. Я живу, как льётся жизнь. Обида? Может быть, а может быть, нет. Против сборной Польши болеть не буду.

Напомним, что сборная Польши должна была встретиться в стыковых матчах со сборной России, но из-за дисквалификации последней прошла в финал мини-турнира, где обыграла Швецию.

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Все комментарии
морозз
морозз
вчера в 13:02
Тупой вопрос и ещё более тупой ответ…Заболотный он такой, очень креативный конь!
Диванные войска
Диванные войска
вчера в 13:01
Сейчас ватный электорат Соловьева и Скобеевой быстро объяснят Заболотному что во всех бедах и в том числе нашего футбола виновата Польша. А ещё они по очереди с пендосами в подъездах у нас гадят :)
112910415
112910415
вчера в 12:59
лучше, конечно,болеть за кого-то
выбрать себе какую-нибудь условную Испанию и вперёд !
Знатог
Знатог
вчера в 12:10
А я очень даже буду болеть за ПОЛЬШУ. Кто виноват что наших отстранили? Уж точно не Польша. У наших не выиграли, зато у шведов убедительно выиграли. Единственный славянский футболист топ-уровня Левандовски вот и болейте за него, у нас таких нет. Кто-то против славян?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Roman73 (раскрыть)
вчера в 11:39
Увы, это так. С 2008 года мы только надеемся.
Roman73
Roman73
вчера в 11:27
В равном случае я болею за более слабую команду или команду маленькой страны , им победа нужнее . После 2008 ого года Россию не смотрю, она тусклая. А вот Хорватия , Дания , Швейцария , чуть ранее Исландия -- огонь !
Польша хорошо выглядела на чемпионате Европы , по пенальти уступила Португалии . Польска --крепкий орешек.
альсато
альсато
вчера в 10:53
За какую команду переживать (на мире), когда там нет твоей, это дело личное ....лично я, со своими определился (одной маловато будет)))))
Futurista
Futurista
вчера в 09:31
Бревно плывет по течению...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:01
Болей за неё,это будет логично.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:21
Он нет, а мы да.
Gahi
Gahi
вчера в 08:05
У каждого Абрама своя программа.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 07:51
А я буду болеть против этих мерзких пшеков, трусов, побоявшихся играть с нами.
beefs
beefs
вчера в 07:23
Какой хороший мальчик...
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:19
Ни за ни против болеть ни буду.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:18
Это дело хозяйское
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 05:51
Зачем болеть против Польши? Надо болеть за Аргентину, Мексику и Саудовскую Аравию, что бы они сделали с Польшей, что детям показывать нельзя 18+
9e78vy3rgnnt
9e78vy3rgnnt
вчера в 04:15
Пшекам это по барабану
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 01:46
Я бы отметил, что "болеть против" вообще не звучит, тогда уж лучше говорить "хейтить" (хотя это неологизм).

Даже толковый словарь говорит "Болеть - оказывать поддержку участнику соревнований". Поэтому "болеть" подразумевает "за", а не "против".

А отдельно по Польше - знакомые с политической повесткой, наверное, болели бы против него и так, некоторых все еще Лжедмитрий донимает) Я не буду болеть против, хотя и за не буду, невзрачная команда, и Лёва себя там слабо проявляет.
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 00:50
Ну и 12
протон
протон
вчера в 00:38
Каждый человек имеет право болеть или не болеть за какую-то сборную на крупном турнире не хочу его за это осуждать, я буду против Польши, он нет смысла осуждать его нету
протон
протон
вчера в 00:38
Антоха нормальный мужик, и старается не приплетать политику в спорт, тем более грязи в мире и так предостаточно.

P.S

Заболотный имеет полное право как болеть против сборной Польши на ЧМ, так и не болеть. Это его личный выбор.
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