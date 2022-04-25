Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Глушенков: «После окончания сезона вернусь в „Спартак“»

вчера, 13:15

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку», высказался о своём будущем.

После окончания сезона вернусь в «Спартак», а дальше посмотрим. Слежу ли за «Спартаком»? Ну так. За результатами.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:25
К сожалению в Спартаке Максиму при данном тренере ничего не светит. У Ваноли ребята с дриблингом и креативом не в почёте. Пример тому Бакаев.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:32
Все вопросы по трудоустройству через главную по кадрам - Салихову.
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:39
Вопросы к тебе, а не к Соккеру.
Ты же пишешь сообщение - будь добр перепроверять информацию, а то получается ерунда и обсуждение того, чего нет на самом деле (свободный агент). Я тебе указал на ошибку и привёл "пруфы". Только и всего.

З.Ы. Просьба к редакторам Соккера исправить срок действия контракта Глушенкова со Спартаком - он действует до 31 мая 2024 года.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:30
Информация на соккере, ещё есть вопросы?
Глушенков Максим
Гражданство: РоссияРоссия
Команда: Крылья СоветовКрылья Советов
Номер: 15
Амплуа: Нападающий
Дата рождения: 28.07.1999 (22 года)
Стоимость на transfermarkt: 1.5 млн €
Контракт до: 30.06.2022
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:55
Сейчас играть за КС более престижно чем в спартаке.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:53
КС посолидней команда на данный момент. Оставайся.
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 14:27, ред.
Причём здесь Соккер?
Разве Соккер написал сообщение от твоего имени? Надо уметь фильтровать информацию в инете и смотреть первоисточники, а не писать первое, что нашёл на стороннем ресурсе. Если данные с ТМ тебя не устраивают, то на оф сайте Спартака есть новость о том, что Глушенков продлил контракт со Спартаком до 31 мая 2024 года. Авторитетный ресурс? Или ему тоже "верить нельзя"?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:18
Данная информация на соккере, так, что к ним претензии предъявляй.
А что мне твой Трансфермаркт, это что за инстанция такая? Они, что контракты игроков регистрируют?
А советы раздавать, да ещё ссылаясь на веб-сайт, которые слухи собирает это извините моветон.
Самое интересное, что когда ссылаешься на этот сайт не в пользу Спартака слышится противоположное мнение от вас, что ему верить нельзя.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:59
По окончанию сезона Спартак должен наполовину обновиться.
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 13:57
Ты сам что ли цифры выдумываешь?

Если бы ты зашёл на Трансфермаркт, то увидел бы, что контракт Глушенкова со Спартаком рассчитан до 30 июня 2024 года. Никто бы не отпустил его в аренду, если б контракт заканчивался летом этого года. Это же логично.

Советую проверять инфу, прежде чем что-то утверждать.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:34
Очередная первоапрельская шутка.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:32, ред.
То что Глушенков после окончания сезона вернётся в Спартак это и так всем понятно, ведь он принадлежит этой команде, а в КС находится всего лишь в аренде до конца сезона.

Но вот тут Глушенкову надо хорошенько подумать, а стоит ли ему продлевать контракт со Спартаком? Контракт заканчивается 30.06.2022года и он становится свободным агентом и может заключать контракт с любым клубом с каким захочет.

Продлив контракт со Спартаком он скорее всего опять будет мотаться по арендам.
Да его могут на начала сезона оставить в Спартаке, но опять это лавка, а те немногие выходы на поле будут под большим давлением со всех сторон.

В любом смысле слова выбор за самим Глушенковым, либо начать свою карьеру сейчас, либо через несколько лет.
Cat01
Cat01
вчера в 13:30
Если возьмут???
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 13:20
Пора бы найти себе команду поприличней, может же играть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:19
А Спартаку ты вообще нужен.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 