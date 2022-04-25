Глушенков: «После окончания сезона вернусь в „Спартак“»

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку», высказался о своём будущем.
После окончания сезона вернусь в «Спартак», а дальше посмотрим. Слежу ли за «Спартаком»? Ну так. За результатами.
Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку», высказался о своём будущем.
После окончания сезона вернусь в «Спартак», а дальше посмотрим. Слежу ли за «Спартаком»? Ну так. За результатами.
Ты же пишешь сообщение - будь добр перепроверять информацию, а то получается ерунда и обсуждение того, чего нет на самом деле (свободный агент). Я тебе указал на ошибку и привёл "пруфы". Только и всего.
З.Ы. Просьба к редакторам Соккера исправить срок действия контракта Глушенкова со Спартаком - он действует до 31 мая 2024 года.
Ты же пишешь сообщение - будь добр перепроверять информацию, а то получается ерунда и обсуждение того, чего нет на самом деле (свободный агент). Я тебе указал на ошибку и привёл "пруфы". Только и всего.
З.Ы. Просьба к редакторам Соккера исправить срок действия контракта Глушенкова со Спартаком - он действует до 31 мая 2024 года.
Глушенков Максим
Гражданство: РоссияРоссия
Команда: Крылья СоветовКрылья Советов
Номер: 15
Амплуа: Нападающий
Дата рождения: 28.07.1999 (22 года)
Стоимость на transfermarkt: 1.5 млн €
Контракт до: 30.06.2022
Глушенков Максим
Гражданство: РоссияРоссия
Команда: Крылья СоветовКрылья Советов
Номер: 15
Амплуа: Нападающий
Дата рождения: 28.07.1999 (22 года)
Стоимость на transfermarkt: 1.5 млн €
Контракт до: 30.06.2022
Разве Соккер написал сообщение от твоего имени? Надо уметь фильтровать информацию в инете и смотреть первоисточники, а не писать первое, что нашёл на стороннем ресурсе. Если данные с ТМ тебя не устраивают, то на оф сайте Спартака есть новость о том, что Глушенков продлил контракт со Спартаком до 31 мая 2024 года. Авторитетный ресурс? Или ему тоже "верить нельзя"?
Разве Соккер написал сообщение от твоего имени? Надо уметь фильтровать информацию в инете и смотреть первоисточники, а не писать первое, что нашёл на стороннем ресурсе. Если данные с ТМ тебя не устраивают, то на оф сайте Спартака есть новость о том, что Глушенков продлил контракт со Спартаком до 31 мая 2024 года. Авторитетный ресурс? Или ему тоже "верить нельзя"?
А что мне твой Трансфермаркт, это что за инстанция такая? Они, что контракты игроков регистрируют?
А советы раздавать, да ещё ссылаясь на веб-сайт, которые слухи собирает это извините моветон.
Самое интересное, что когда ссылаешься на этот сайт не в пользу Спартака слышится противоположное мнение от вас, что ему верить нельзя.
А что мне твой Трансфермаркт, это что за инстанция такая? Они, что контракты игроков регистрируют?
А советы раздавать, да ещё ссылаясь на веб-сайт, которые слухи собирает это извините моветон.
Самое интересное, что когда ссылаешься на этот сайт не в пользу Спартака слышится противоположное мнение от вас, что ему верить нельзя.
Если бы ты зашёл на Трансфермаркт, то увидел бы, что контракт Глушенкова со Спартаком рассчитан до 30 июня 2024 года. Никто бы не отпустил его в аренду, если б контракт заканчивался летом этого года. Это же логично.
Советую проверять инфу, прежде чем что-то утверждать.
Если бы ты зашёл на Трансфермаркт, то увидел бы, что контракт Глушенкова со Спартаком рассчитан до 30 июня 2024 года. Никто бы не отпустил его в аренду, если б контракт заканчивался летом этого года. Это же логично.
Советую проверять инфу, прежде чем что-то утверждать.
Но вот тут Глушенкову надо хорошенько подумать, а стоит ли ему продлевать контракт со Спартаком? Контракт заканчивается 30.06.2022года и он становится свободным агентом и может заключать контракт с любым клубом с каким захочет.
Продлив контракт со Спартаком он скорее всего опять будет мотаться по арендам.
Да его могут на начала сезона оставить в Спартаке, но опять это лавка, а те немногие выходы на поле будут под большим давлением со всех сторон.
В любом смысле слова выбор за самим Глушенковым, либо начать свою карьеру сейчас, либо через несколько лет.
Но вот тут Глушенкову надо хорошенько подумать, а стоит ли ему продлевать контракт со Спартаком? Контракт заканчивается 30.06.2022года и он становится свободным агентом и может заключать контракт с любым клубом с каким захочет.
Продлив контракт со Спартаком он скорее всего опять будет мотаться по арендам.
Да его могут на начала сезона оставить в Спартаке, но опять это лавка, а те немногие выходы на поле будут под большим давлением со всех сторон.
В любом смысле слова выбор за самим Глушенковым, либо начать свою карьеру сейчас, либо через несколько лет.