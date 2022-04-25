Джикия отказался отвечать на вопрос о возможном вылете «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Ростова» (2:3) отказался отвечать на вопрос о возможном вылете «красно-белых» из РПЛ.
Были хорошие моменты тоже у нас. Не реализовали свои моменты. Обидное поражение.
Доминирование «Ростова» в первые минуты? Не могу ничего сказать. Повлияла ли дорога? Да, в принципе, нет. Дорога тут точно ни при чем.
Судейство? Не хочу комментировать. Не хочу.
Три очка до зоны стыковых матчей? Следующий вопрос. Есть ли уверенность, что «Спартак» не попадет в стыки? Следующий вопрос.
Последние лет 10 стратегия такая:
- менять тренера не реже, чем 1 раз в год
- в случае поражения - во всем виноваты судьи
- в случае победы - Спартак заранее объявляется претендентом на чемпионство
- делать не менее 10-15 трансферов (аренда) в год
- побольше скандалов на всех возможных направлениях
Последние лет 10 стратегия такая:
- менять тренера не реже, чем 1 раз в год
- в случае поражения - во всем виноваты судьи
- в случае победы - Спартак заранее объявляется претендентом на чемпионство
- делать не менее 10-15 трансферов (аренда) в год
- побольше скандалов на всех возможных направлениях