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Джикия отказался отвечать на вопрос о возможном вылете «Спартака»

вчера, 08:26
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Ростова» (2:3) отказался отвечать на вопрос о возможном вылете «красно-белых» из РПЛ.

Были хорошие моменты тоже у нас. Не реализовали свои моменты. Обидное поражение.

Доминирование «Ростова» в первые минуты? Не могу ничего сказать. Повлияла ли дорога? Да, в принципе, нет. Дорога тут точно ни при чем.

Судейство? Не хочу комментировать. Не хочу.

Три очка до зоны стыковых матчей? Следующий вопрос. Есть ли уверенность, что «Спартак» не попадет в стыки? Следующий вопрос.

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Все комментарии
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:17
я вчера игру не смотрел!судя по кадрам видеозаписи по-моему все пенали по делу!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:30
Почему идиотские, от зоны вылета 3 очка, чемпионат заканчивается, идёт борьба за выживание… О чём ещё говорить, если не об этом? Или есть уверенность, что стыки в этом году отменят?)
Alice Tract
Alice Tract ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 16:18
Красно-синие, бледно-голубые и прочие лазуроеные никак не могут определиться - то ли это юбилей липовый, то ли это результат в юбилейном сезоне убогий. Переобуваются в прыжке на каждом шагу, в каждой теме.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:12
Что за глупые вопросы задают эти журналюги?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:05
Правильно сделал, что отказался отвечать на идиотские вопросы. Я бы ещё пинка под зад дал тому, кто их задавал.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:37
Зарему уберите пока не поздно.Хотя, уже поздно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:25
Георгий не в ногу со временем шагает...
Теперь же фишка такая....не знаешь как отвечать, говоришь "Езжай в Питер,спроси"
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 13:20
Вот это юбилей у спартака, как бы не попасть в стыки и не вылететь в ФНЛ. Докатились.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 13:12
Ну динамо прошёл очистку пердивом, сейчас вот не плохо играет. Может и спартаку стоит последовать этой стратегии?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:01
Смешно. Какой вылет? Спартак не настолько плох.
112910415
112910415
вчера в 12:49, ред.
не расслышал, наверное )
KTS222
KTS222
вчера в 12:44, ред.
А ржать над кем ??
makkie
makkie ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 12:39
Первый пенальти - симуляция Полоза до контакта.
Второй пенальти - по делу.
David Young
David Young ответ kolpino08 (раскрыть)
вчера в 12:23
.
kolpino08
kolpino08
вчера в 12:20
Как мне кажется Спартаку надо просто отказаться от стратегии клуба последних лет 10 и все начнет налаживаться)))

Последние лет 10 стратегия такая:
- менять тренера не реже, чем 1 раз в год
- в случае поражения - во всем виноваты судьи
- в случае победы - Спартак заранее объявляется претендентом на чемпионство
- делать не менее 10-15 трансферов (аренда) в год
- побольше скандалов на всех возможных направлениях
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:09
да не должны вылететь вроде!игра вроде стала лучше и моменты есть!но с реализацией по-прежнему плохо!а пенальти нам вроде по делу были!
makkie
makkie
вчера в 11:07
Судя по всему, Джикии пофиг на это.
Вообще, он сильно сдал в игре и теперь очень часто пожарит в защите. Никакой надёжности, все подходы соперников таят опасность. Ау, проснитесь наконец!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:05
Докатился Спартак. В год юбилея встал вопрос о вылете из рпл. Почаще надо тренеров менять и искать причины неудач в погоде, сильном ветре, плохих полях и само собой в судейском заговоре. Заодно составить список хороших судей из двух фамилий.
LOpp
LOpp
вчера в 10:35
с юбилеем, Жора!
альсато
альсато ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 10:25
За Динамо (в свое время) тоже не думалось))))))
alexamit
alexamit
вчера в 10:14
    ОПС
    ОПС
    вчера в 09:31
    А ведь все может быть.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 09:27
    Пусть спартачи не переживают, не дадим вылететь в стыках сделаем всё для того, чтобы спартак сохранился, с спартаком РПЛ веселее кажется.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 09:23
    Да никуда они не вылетят, просто пустые разговоры.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 09:23
    На глупости можно не отвечать
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:04
    Куда приятнее про полуфинал кубка России трепаться...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 09:03
    "Спартак" в стыках победит всех! С пятым тренером за текущий сезон...
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 08:44
    Некуда Спартак не вылетет, если тренера опять не надумают менять,скорее Рубину больше грозит,хотя вчера выиграли казанцы,а это также победа и психологически-эмоциональна очень важна!!!
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 08:38
    На прямую конечно не вылетит, а вот в стыки попасть может, причём это реально выглядит.
    Особенно если учесть последние три матча. Дома принимают Зенит и два матча с прямыми конкурентами в борьбе за прописку в РПЛ Уралом и Химками.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 08:34
    Не дадут ему вылететь...
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