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Чернышов: «Россию бомбят по всем позициям»

вчера, 18:43

Бывший наставник «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на отстранение российских клубов от международных турниров.

Россию бомбят по всем позициям. Даже наши политические руководители сказали, что были готовы ко всевозможным санкциям, но не были готовы к отстранению спортсменов. Это, действительно, ненормально, и здесь действуют двойные стандарты. Сколько было ситуаций, когда какая-то страна вела какие-то агрессивные действия по отношению к другой, но никто никогда не отстранял спортсменов, они продолжали участвовать в соревнованиях.

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Все комментарии
spartach091
spartach091
сегодня в 01:39
А чего они ожидали ?смешные такие
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 22:39
Просто мы в своих комментариях стали осторожнее и стараемся взвешивать каждое слово, поэтому в них ничего криминального модераторы не находят и нас не банят. Им тоже жить хочется.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:34, ред.
Кстати, это только начало. Весь ужас санкций по всем фронтам мы на своей шкуре почувствуем через несколько месяцев, когда Запад включится по полной программе. Сейчас мы пока живём старыми запасами, а вот когда они кончатся, и серый импорт не поможет.
minai
minai
вчера в 21:55
А что, мы ведём "агрессивные действия" ? Да всякий нормальный человек, который посмотрит на карту европы, увидит, что мы в осаде. Предупреждали, что курс украины в нато - это край. Но т.н. западные партнёры надменно проигнорировали всё это. Получите! Нет никакой украины (агрессивной, наглой, нацистской).
Сп62
Сп62 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:39
Согласен. Я в качестве примера привёл то, что первым пришло на ум.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 21:15
Были, конечно. "Маленькая победоносная в*йна" как фактор, который вызывает восторг населения, это же классическая фраза Плеве.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:13
"Времена меняются". "Никто не пойдет наперекор избирателям". "Избиратели против в*йны". "Ничего ничему не противоречит".

Выходит были времена когда избиратели были за в*йну.
Или были времена, когда можно было идти наперекор избирателям.
Или времена не меняются.
Или где-то здесь противоречие.

А впрочем неважно.
Всё меняется, всё течёт. Ещё неделю назад комментарии к подобной новости были бы непременно отключены.
А сейчас ничего, можно. Обсуждайте не обляпайтесь.
Интересно, к чему бы это?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:12
Не только по ценам. Я, например, работаю в известной японской компании, так завтра, может быть, без работы буду, кроме того, что просто все компании сейчас приостановили поставки, но еще и сейчас разрешили серый импорт всех топ- производителей практически. Как официальная компания, которая платит все пошлины, может конкурировать с серым импортом, который их не платит практически? Кроме этого, это еще и удар по нашим производителям, т.к. теперь они не смогут конкурировать с иностранным импортом, когда он стал серым. Мне кажется, у Минторговли просто кукуха поехала, когда они нанесли удар одновременно и по филиалам иностранных брендов, и по их конкурентам с нашей стороны. Наш отдел продаж просто в шоке, они плачут буквально, какое убийство экономики идёт.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:06
ВЦИОМ - официальный государственный СМИ. Они публикуют то, что на бумажке приходит. Кроме того, было уже расследование по госзакупкам, что они сами не делают опросов, а переадресуют различным однодневками за треть цены. А какой спрос с однодневок? Одним махом и кучу денег пилят, и, если что, к результатам не придерешься.
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:04
Пока и этого достаточно. Видно по ценам.
Сп62
Сп62 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:02
Ну ВЦИОМ то публикует опросы.
pomor45
pomor45
вчера в 21:02
Они бомбили бы Россию в прямом смысле, но руки коротки.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:55
Мне кажется, у них давно ничего не спрашивают)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:54
Кстати, это тоже тревожный фактор на будущее, ультралевые у власти мирового лидера... Которые формально называют себя либералами, но реально никакого отношения к либералам не имеют, более того, нарушают основные либеральные постулаты, в том числе презумпцию невиновности.
Сп62
Сп62 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:52
Зато наши избиратели все ЗА.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 20:50
Ничего ничему не противоречит. Избиратели против в*йны, но в*йны и так не было во время выборов, а был разгар короны. Кстати, как мы видим, леваки продолжили ту же политику, вывели войска из Афганистана.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:48
Я, конечно, ознакомлюсь, если Вы таки настаиваете.
Вот только зачем мне это? И зачем Вам это?
И что это изменит?
Нарушения нарушениями, но счёт, как говорится, на табло.
Сп62
Сп62
вчера в 20:43
Мы бомбим Украину, а нас бомбят со всех сторон.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 20:41
"Избиратели выбирают Байдена". Ознакомьтесь с многочисленными фактами нарушения избирательного права, с которыми могут сравниться лишь выборы в России.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:33, ред.
Почитайте в Википедии определение нацизма. Где в Украине вы увидели нацизм ? Не выдумывайте, пожалуйста, а если быть точнее, не выдавайте желаемое за действительность.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:33
Надо ломать этот стереотип
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Roman73 (раскрыть)
вчера в 20:18
Югославии к моменту проведения ЧЕ-92 уже не существовало.
Поэтому и заменили несуществующую сборную на сборную Дании.
Олимпиаду бойкотировали, но сборную СССР ни от каких турниров не отстраняли.
112910415
112910415
вчера в 20:17
есть о чем задуматься
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:12
Всё правильно. Всё верно.
Только ведь это противоречит Вашему предыдущему посту. Разве нет?
Вы же сами написали, что избиратели против агрессивной внешней политики.
А теперь вдруг выясняется, что избирателям вообще не до того.
Так "против" или "не до того"? Или я чего-то не понимаю?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 20:04
На момент выборов был разгар короновируса, и военная повестка была на последнем месте, в сущности, никто в дебатах о ней и не заикался, когда к выборам в США погибло от ковида 300 тыс человек, больше, чем за вьетнамскую в*йну, о которой они наснимали тысячу фильмов.
Roman73
Roman73
вчера в 20:00
Югославию в своё время отстраняли и её заменила Дания , ставшая чемпионом Европы. За нападение на Афганистан пол-мира бойкотировало Олимпиаду 80 .
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:54
Трамп выводит войска. Избиратели выбирают Байдена.
Избиратели против агрессии. Аналитики против логики.
berda2003
berda2003
вчера в 19:49
снёсся умник...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:39
Спорта уже нет, только спортивная политика.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:18
Чёт даже такого наставника спартака не помню, эх спартак, спартак.
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