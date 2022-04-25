Чернышов: «Россию бомбят по всем позициям»

Бывший наставник «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на отстранение российских клубов от международных турниров.
Россию бомбят по всем позициям. Даже наши политические руководители сказали, что были готовы ко всевозможным санкциям, но не были готовы к отстранению спортсменов. Это, действительно, ненормально, и здесь действуют двойные стандарты. Сколько было ситуаций, когда какая-то страна вела какие-то агрессивные действия по отношению к другой, но никто никогда не отстранял спортсменов, они продолжали участвовать в соревнованиях.
Времена меняются, и сейчас даже бывшие мировые лидеры по агрессии штаты отошли от агрессивной внешней политики, на самом деле, еще при Трампе они вывели большую часть размещенных за границей войск. Сейчас народ (а они же избиратели) очень негативно относится к таким проявлениям, а никто не пойдет наперекор избирателям (большинству, конечно). Это то, что не учитывает Чернышов.
Времена меняются, и сейчас даже бывшие мировые лидеры по агрессии штаты отошли от агрессивной внешней политики, на самом деле, еще при Трампе они вывели большую часть размещенных за границей войск. Сейчас народ (а они же избиратели) очень негативно относится к таким проявлениям, а никто не пойдет наперекор избирателям (большинству, конечно). Это то, что не учитывает Чернышов.