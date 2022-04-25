Чернышов: «Россию бомбят по всем позициям»

Бывший наставник «Спартака» отреагировал на отстранение российских клубов от международных турниров.

Россию бомбят по всем позициям. Даже наши политические руководители сказали, что были готовы ко всевозможным санкциям, но не были готовы к отстранению спортсменов. Это, действительно, ненормально, и здесь действуют двойные стандарты. Сколько было ситуаций, когда какая-то страна вела какие-то агрессивные действия по отношению к другой, но никто никогда не отстранял спортсменов, они продолжали участвовать в соревнованиях.