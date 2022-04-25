Радченко: «„Зенит“ сегодня будет отталкиваться от поражения „Динамо“»

Бывший футболист «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара».

Думаю, «Зенит» в этом матче будет отталкиваться от вчерашнего поражения «Динамо», сегодня у команды есть возможность уйти в отрыв. «Зенит» в каждом матче играет на победу, и поединок против «быков» не должен стать исключением. Надеюсь, сегодня мы увидим атакующий футбол. Для молодежи «Краснодара» это будет хороший шанс проявить себя перед своими болельщиками и показать, что они могут играть против лидера российского футбола последних лет. Каждый захочет проявить себя против «Зенита». Поэтому не думаю, что команде Семака стоит расслабляться в этой встрече.