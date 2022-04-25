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Радченко: «„Зенит“ сегодня будет отталкиваться от поражения „Динамо“»

вчера, 16:12
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара».

Думаю, «Зенит» в этом матче будет отталкиваться от вчерашнего поражения «Динамо», сегодня у команды есть возможность уйти в отрыв. «Зенит» в каждом матче играет на победу, и поединок против «быков» не должен стать исключением. Надеюсь, сегодня мы увидим атакующий футбол. Для молодежи «Краснодара» это будет хороший шанс проявить себя перед своими болельщиками и показать, что они могут играть против лидера российского футбола последних лет. Каждый захочет проявить себя против «Зенита». Поэтому не думаю, что команде Семака стоит расслабляться в этой встрече.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:37
Даже ничья позволит чувствовать себя спокойно.
протон
протон
вчера в 17:30
Да, какая чемпионская гонка. У Зенита только два поражения. Больше всех забили и мало пропустили. Остальные команды гораздо чаще проигрывают и гораздо меньше забивают голов.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:28
Бывший игрок Спартака Дмитрий Радченко сказал глупость какую то.
Он говорит, что Зенит будет отталкиваться от вчерашнего поражения «Динамо», так как может уйти в отрыв.
То есть судя этой логике, если бы Динамо вчера выиграло, то Зенит сегодня не играл бы на победу?
Думаю, что Зенит ни от кого не отталкивается, а понимает, что надо выигрывать все оставшиеся матчи и становиться чемпионом.
Краснодар конечно будет стараться, но скорее всего недооценки соперника не будет и Зенит с самого начала матча попытается решить судьбу матча. Осмеюсь предположить, что всё решится ещё в первом тайме.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:21
Удачи Быкам! Но это тяжело...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 16:16, ред.
В отрыв надо уходить. Или хрен с ним, в Москве чемпионство взять?)
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