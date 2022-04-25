Кавазашвили высказался об иностранных футболистах «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об иностранных игроках «красно-белых».

В наше время в «Спартак» приходили честнейшие футболисты, которые любили и обожали «Спартак». С тех пор, как появились иностранцы, многие говорят: «Куда делся спартаковский дух?» Иностранцы не понимают русский дух, они понимают только деньги.