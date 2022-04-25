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Кавазашвили высказался об иностранных футболистах «Спартака»

вчера, 18:05

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об иностранных игроках «красно-белых».

В наше время в «Спартак» приходили честнейшие футболисты, которые любили и обожали «Спартак». С тех пор, как появились иностранцы, многие говорят: «Куда делся спартаковский дух?» Иностранцы не понимают русский дух, они понимают только деньги.

Ранее другой бывший футболист московского клуба выразил схожее мнение.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:38
Доброго Здоровья!
Все же деньги для них я бы поставил на первое место
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:02
Самое время национализировать Лукойл и Газпром.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:58
Да 8 они все
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:45
В спартаке лихорадка этим болеют уже старейшины клуба, всё печально, федун с заремой довели клуб до ручки, анзорик даже запамятовал, всю жизнь слышал про "спартаковский дух" а он называет русский дух, не понимая, что это разные понятия, вообщем средняя температура в спартаке завышает норму.
ДСА
ДСА
вчера в 18:40
А наши требуют зарплату все больше и больше.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:40
Так всё таки русский или спартаковский дух? Это разные вещи!
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:35
нафталин спустился с гор...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:29
Пора забыть уже про спартаковский дух, его уже давно нет, а вот появился духан, душок...распространяемый во всей жёлтой прессе от таких персонажей как Зарема, тут и иностранцы не нужны.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:28
Нууу это ожидаемо. Для легов РПЛ это в первую очередь трамплин для попадания в более топовый чемп и во вторую это заработок.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:06
Зато в полуфинал вышли...
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