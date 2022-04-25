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Ловчев скептически отозвался об уровне некоторых игроков «Спартака»

вчера, 17:04

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев скептически высказался об уровне нынешних футболистов «красно-белых».

Уверен, что Кофрие, Мартинс и Николсон в «Спартаке» играть не должны. Это игроки низкого уровня. Но, к сожалению, в «Спартаке» и российские игроки низкого уровня. И мы смотрим на «Зенит» — там игроки сборных Бразилии и Хорватии.

Ранее о положении дел в московском клубе высказался бывший тренер «Зенита».

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:57
Ты хочешь сказать, что вокруг Зенита тишина?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:00
Жека в отчаянии, совсем сломался, здоровья ему.
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:28
Ну можно и так сказать
cska1948
cska1948 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:01
Это для стороннего наблюдателя в СпаМе нет порядка. А для Федуна там полный порядок. СпаМ в очередной раз без титулов, значит задача на сезон выполнена.
cska1948
cska1948 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 18:58
Я давно говорю, что СпаМ Федуну нужен только для собственного бизнеса. А как болельщику ДК, Федуну начхать на спортивные достижения СпаМа. Скажу более: он ревностно "охраняет" СпаМ от титулов. Вот только Карреру проморгал. Видимо не ожидал от него ТАКОЙ прыти.
n43t4hkj78wv
n43t4hkj78wv
вчера в 17:41
Что в Спартаке делает рыжее бестолковое Курабье, реально уму непостижимо
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:31, ред.
Там реально много шарлатанов, которые крутятся возле клуба, а выперли её те кто получает откаты от этих шарлатанов.
Удивляет позиция самого Федуна. За это время можно было бы всё понять и набрать как говориться пацанов со стороны и провести нормальный аудит.
Но видать это всё устраивает прежде всего самого Федуна. Да и удивляет то, что Федун заламывает за Спартак ценник, за который его никто никогда не купит.
Вывод: Федуну нужен Спартак для своего бизнеса, он за это получает льгот в несколько раз больше чем он на него тратит. И ему не выгодно терять клуб, а результаты не главное, главное популярность.
Вот смотри если Спартак очистится и вокруг него не будет слухов, сплетен, скандалов, а будут только хорошие результаты. Да он будет интересен только болельщикам, про негу не будут говорить в скандальных новостях, он просто не будет так популярен.
sv_1969
sv_1969 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 17:24, ред.
Зарему сто пудово выперли из совета
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:23
Спартак прежде всего страдает от своего руководства.
Федун болельщик, а вот в футбольном хозяйстве он полный профан. Ему постоянно навязывают каких то левых людей или специалистов без должного опыта.
Из последнего это облапошивание с главным тренером. Ваноли был взят в команду только по причине, что он является итальянцем и так же как Каррера не работал главным. Эти люди навязали Федуну, что раз получилось с Каррерой, то и с другим итальянцем получится.
А сколько было информации, что вокруг Спартака крутятся шарлатаны, которые пихают второсортных игроков по цене чуть ли не лучших игроков в мире. Одна история с Педро чего стоит. По словам того же Карреры за Педро отдали 18 лямов и это при реальной цене в 1.5- 2 ляма.
Тут Зарема много кричала, что она наведёт порядок и всех шарлатанов выгонит из команды. Итог она вышла из состава директоров, наверное шарлатаны её и выжили. Сама же Зарема поняла, что ничего не может сделать, решила бороться только за популярность клуба, причём её популярность дурно пахнет.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:22
Женя надо сначала в руководстве порядок навести и тогда может игроки заиграют
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:11
Половина игроков днища...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:07
Скоро все разбегутся и будут играть только свои игроки!
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