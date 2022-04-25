Ловчев скептически отозвался об уровне некоторых игроков «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев скептически высказался об уровне нынешних футболистов «красно-белых».

Уверен, что Кофрие, Мартинс и Николсон в «Спартаке» играть не должны. Это игроки низкого уровня. Но, к сожалению, в «Спартаке» и российские игроки низкого уровня. И мы смотрим на «Зенит» — там игроки сборных Бразилии и Хорватии.