Ловчев скептически отозвался об уровне некоторых игроков «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев скептически высказался об уровне нынешних футболистов «красно-белых».
Уверен, что Кофрие, Мартинс и Николсон в «Спартаке» играть не должны. Это игроки низкого уровня. Но, к сожалению, в «Спартаке» и российские игроки низкого уровня. И мы смотрим на «Зенит» — там игроки сборных Бразилии и Хорватии.
Ранее о положении дел в московском клубе высказался бывший тренер «Зенита».
Федун болельщик, а вот в футбольном хозяйстве он полный профан. Ему постоянно навязывают каких то левых людей или специалистов без должного опыта.
Из последнего это облапошивание с главным тренером. Ваноли был взят в команду только по причине, что он является итальянцем и так же как Каррера не работал главным. Эти люди навязали Федуну, что раз получилось с Каррерой, то и с другим итальянцем получится.
А сколько было информации, что вокруг Спартака крутятся шарлатаны, которые пихают второсортных игроков по цене чуть ли не лучших игроков в мире. Одна история с Педро чего стоит. По словам того же Карреры за Педро отдали 18 лямов и это при реальной цене в 1.5- 2 ляма.
Тут Зарема много кричала, что она наведёт порядок и всех шарлатанов выгонит из команды. Итог она вышла из состава директоров, наверное шарлатаны её и выжили. Сама же Зарема поняла, что ничего не может сделать, решила бороться только за популярность клуба, причём её популярность дурно пахнет.
Федун болельщик, а вот в футбольном хозяйстве он полный профан. Ему постоянно навязывают каких то левых людей или специалистов без должного опыта.
Из последнего это облапошивание с главным тренером. Ваноли был взят в команду только по причине, что он является итальянцем и так же как Каррера не работал главным. Эти люди навязали Федуну, что раз получилось с Каррерой, то и с другим итальянцем получится.
А сколько было информации, что вокруг Спартака крутятся шарлатаны, которые пихают второсортных игроков по цене чуть ли не лучших игроков в мире. Одна история с Педро чего стоит. По словам того же Карреры за Педро отдали 18 лямов и это при реальной цене в 1.5- 2 ляма.
Тут Зарема много кричала, что она наведёт порядок и всех шарлатанов выгонит из команды. Итог она вышла из состава директоров, наверное шарлатаны её и выжили. Сама же Зарема поняла, что ничего не может сделать, решила бороться только за популярность клуба, причём её популярность дурно пахнет.