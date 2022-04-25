Мостовой: «Не поймут, если „Зенит“ потеряет очки в игре с „Краснодаром“»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».
«Зенит» — однозначный фаворит встречи. Все понимают, почему «Динамо» вчера проиграло — это раз, «Зенит» вылетел из Кубка — это два. Не поймут, если «Зенит» потеряет очки в игре с «Краснодаром». Ясно, что у «Краснодара» сейчас запредельная мотивация. Мы видим сейчас не ту команду, которая была два месяца назад. «Зенит» по классу, мастерству, составу их просто превосходит. Цеплять и кусаться будут все. Для молодых ребят из «Краснодара» это сейчас витрина.
У «Зенита» в составе хорошие иностранцы, поэтому они должны дожимать и уходить в отрыв. Интрига в борьбе за чемпионство будет похоронена, если питерцы сегодня победят. Ясно, что борьба будет. Не думаю, что «Зенит» приедет и 4:0 выиграет: они тоже себе подпортили настроение, проиграв тяжёлую игру в Кубке. «Краснодар» спокойно готовится. Однозначно — просто не будет. Но у «Зенита» выиграть шансов больше.
Но вдруг концепция поменялась и Краснодар решил, что со своими воспитанниками каши не своришь, да к тому же свои не хотят играть за копейки. Из своих остался только один Сафонов, а Краснодар стал пачками покупать легионеров и игроков кому за 30.
И вот когда пришла беда, а по другому это не назовёшь, то Краснодару вновь пришлось обращать внимание на своих воспитанников и как оказалось ребята талантливые есть, просто им не давали развиваться.
Понятное дело, что сегодня у них шансов очень мало, просто класс игроков Зенита выше в несколько раз, да ещё питерцы будут злые, прежде всего на себя, за вылет из кубка от команды ФНЛ.
Думаю будет много голов, а пацанам из Краснодара не падать духом, а стараться ловить удачу!
Но вдруг концепция поменялась и Краснодар решил, что со своими воспитанниками каши не своришь, да к тому же свои не хотят играть за копейки. Из своих остался только один Сафонов, а Краснодар стал пачками покупать легионеров и игроков кому за 30.
И вот когда пришла беда, а по другому это не назовёшь, то Краснодару вновь пришлось обращать внимание на своих воспитанников и как оказалось ребята талантливые есть, просто им не давали развиваться.
Понятное дело, что сегодня у них шансов очень мало, просто класс игроков Зенита выше в несколько раз, да ещё питерцы будут злые, прежде всего на себя, за вылет из кубка от команды ФНЛ.
Думаю будет много голов, а пацанам из Краснодара не падать духом, а стараться ловить удачу!