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Мостовой: «Не поймут, если „Зенит“ потеряет очки в игре с „Краснодаром“»

вчера, 16:55
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Зенит» — однозначный фаворит встречи. Все понимают, почему «Динамо» вчера проиграло — это раз, «Зенит» вылетел из Кубка — это два. Не поймут, если «Зенит» потеряет очки в игре с «Краснодаром». Ясно, что у «Краснодара» сейчас запредельная мотивация. Мы видим сейчас не ту команду, которая была два месяца назад. «Зенит» по классу, мастерству, составу их просто превосходит. Цеплять и кусаться будут все. Для молодых ребят из «Краснодара» это сейчас витрина.

У «Зенита» в составе хорошие иностранцы, поэтому они должны дожимать и уходить в отрыв. Интрига в борьбе за чемпионство будет похоронена, если питерцы сегодня победят. Ясно, что борьба будет. Не думаю, что «Зенит» приедет и 4:0 выиграет: они тоже себе подпортили настроение, проиграв тяжёлую игру в Кубке. «Краснодар» спокойно готовится. Однозначно — просто не будет. Но у «Зенита» выиграть шансов больше.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:03
Скорее кукуяна не поймут если вдруг зенит проиграет.
112910415
112910415
вчера в 17:43
вполне их ничья устроит
протон
протон
вчера в 17:32
Всё равно верю в парней Краснодара и особенно в тренера их верю. Черников конечно сильная потеря, но у зенита был матч на неделе и он его проиграл. Это тоже немаловажно. Газинский, Кривцов и Якимов могут запросто скушать уставшую полузащиту зенитушки, но важно не прижиматься к своим воротам.
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 17:26
Почему не поймут? Чего не поймут? Кто не поймёт?
Ничего не понимаю.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:12
Краснодар ещё совсем недавно, несколько лет назад, был молодой задорной командой со своими воспитанниками в составе и Галицкий мечтал, что когда-нибудь будет играть в лиге чемпионов чисто своими воспитанниками.
Но вдруг концепция поменялась и Краснодар решил, что со своими воспитанниками каши не своришь, да к тому же свои не хотят играть за копейки. Из своих остался только один Сафонов, а Краснодар стал пачками покупать легионеров и игроков кому за 30.
И вот когда пришла беда, а по другому это не назовёшь, то Краснодару вновь пришлось обращать внимание на своих воспитанников и как оказалось ребята талантливые есть, просто им не давали развиваться.
Понятное дело, что сегодня у них шансов очень мало, просто класс игроков Зенита выше в несколько раз, да ещё питерцы будут злые, прежде всего на себя, за вылет из кубка от команды ФНЛ.
Думаю будет много голов, а пацанам из Краснодара не падать духом, а стараться ловить удачу!
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:03
Согласен у Зенита шансы огромные.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:59
Конечно так.
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