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Литвинов: «„Спартак“ — большой клуб. Я обещаю, что мы исправим ситуацию»

вчера, 15:20
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал поражение от «Ростова» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.

Я не знаю, как описать матч с «Ростовом». В очередной раз уступаем на последних минутах, пропускаем где-то из-за своих ошибок или из-за ошибок судей. Нам пора принимать радикальные меры, тяжело постоянно отдавать очки, учитывая турнирное положение.

Вопросы по судейству? Я пересмотрел пенальти, все были, я не спорю. Потому что когда споришь в игре — кажется, что все против тебя — не засчитанный гол, кажется, что несправедливо: игрок «Ростова» сначала фолил на Мише (Игнатове), а уже потом мяч в руку попадает. По моему мнению, гол Игнатова надо было засчитывать. Но это нормально, когда люди (судьи) ошибаются, это человеческий фактор.

Зона стыков, вылет в ФНЛ? Этого точно не будет. Я уже говорил после матча с «Локомотивом». Мы сделаем все возможное, что от нас зависит. Стыдно, когда заходит речь о «Спартаке» и ФНЛ, зоне стыков. Мы не должны доводить до такого. «Спартак» — большой клуб. Я обещаю, что мы исправим эту ситуацию.

Кубок России — единственная наша надежда спасти этот сезон, я это понимаю. Хоть какой-то титул мы должны забирать в этом году, тем более столетие клуба. Победа в кубке хоть как-то скрасит ситуацию. Думаю, взять кубок нам вполне возможно, это нам по силам.

Радикальные меры? Я чуть утрировал. Нам нужны какие-то изменения. Я не знаю, это, наверное, должен тренер принимать. В плане тактики, как вариант. Хотелось бы, чтобы что-то изменилось, чтобы мы не доводили до этого. Может, где-то мы должны вывезти, психология.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 22:16
И как же эти "мелкие" ребята взяли и вынесли Наполи дважды ?
протон
протон
вчера в 17:28
Когда судьи ошибаются - заговор, катастрофа, ужас! А когда поленья - паспортисты мячик пнуть не могут точно или по ногам рубят в штрафной, то это игровой эпизод, это ничего.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 17:27
Клуб то может и большой, по меркам истории внутри страны, но игроки "мелковаты"
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 17:25
А чего вам в рпл то делать, поиграете в фнл годок другой, ничего такого, тут вы всё равно ерундой занимаетесь, а так хоть народ позабавите
Байкал-38
Байкал-38 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 16:33
А он бы взял и обман вас.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:29
Спартаку надо укрепить защиту. Джикия и другие, они больше тяготеют к атаке, а в защите от них толку мало. В отборе, они слабы, в выборе позиции тоже. Но, надо признать, что в Спартаке, всегда так было, даже при К.И.Бескове. Спартак, больше других забивал, но и пропускал немало......
David Young
David Young
вчера в 16:25
Посмотрим когда и что исправится.
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:52
Любезный, этим обращением к Вам, я заканчиваю с Вами всякое общение. Однако, прежде, я выскажу Вам, то, что думаю- на Ваши вчерашние претензии. Во мне нет злобы и нет ненависти. Это Вы, уважаемый, готовы притопить за кого угодно, лижбы против Зенита. И не надо думать, что никто ничего не понимает. На этом всё. Надеюсь, больше с Вами не пересекаться.
Capral
Capral
вчера в 15:44
В ПЛ Спартак останется, иначе и быть не может. А вот, исправить ситуацию, можно, только победой в кубке. Но и тут, есть сомнения, поскольку, сначала, надо пройти Енисей. А если учесть состояние Спартака на сегодня, то пройти Красноярск, тоже, будет непросто. А давать социалистические обязательства не нужно, никто не оценит и время не то....
Cat01
Cat01
вчера в 15:37
Мы верим в это?????
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:35
Сказал бы: Я обещаю, мы не вылетим.
И мы бы ему поверили.
makkie
makkie
вчера в 15:32
Миллион обещания, а воз и ныне там.
Сказали бы честно: нам пофиг на РПЛ, будем биться только в Кубке.
А то ведь болельщики ждут результата и там, и там. А выходит, что в РПЛ антирекорды устанавливаем. Обидно...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:27
Я делаю скидку на то, что Литвинов молод и туп. На то, что Литвинов тупо молод.
В Спартаке такое обещать нельзя.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:23
Грошь цена его обещаниям
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